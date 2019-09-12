12 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Баланс сил, на который рассчитывает Индия, отличается от того, который намерены продвигать США. С точки зрения Вашингтона, так называемый баланс сил заключается в сохранении американского доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживании Китая.

Александр Белов, , 08:15 — REGNUM Исследователи из США и Индии считают, что полноценный союз между двумя странами маловероятен, однако оба государства всё же могут прийти к общему консенсусу в отношении Китая, поскольку это отвечает их общим интересам, пишет Дин Ган в статье для издания The Global Times.

Си Цзиньпин и Нарендра Моди Narendra Modi

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В статье под названием «Дивиденды Индии: Нью-Дели остаётся главной надеждой Вашингтона в Азии», опубликованной в сентябрьском выпуске журнала Foreign Affairs, авторы статьи, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Роберт Д. Блэквилл и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Эшли Дж. Теллис, пришли к выводу, что для того, чтобы американо-индийское партнёрство принесло свои плоды, обе стороны должны признать, что их основной общий интерес заключается в том, чтобы сбалансировать рост Китая, добавив при этом, что не следует ожидать формирования тесного союза и согласованных действий по всем основным вопросам политики.

На индийско-китайской границе BMN Network

В индийском правительстве никто публично не заявил о готовности страны принять подобную стратегию, чтобы сбалансировать рост Китая, однако есть ряд признаков, указывающих на то, что Индия и США двигаются именно в этом направлении.

Теория баланса сил в международных отношениях предполагает, что если страна хочет предотвратить доминирование над собой других стран, она должна обладать достаточной силой и надёжной системой. Главная цель баланса сил — предотвращение доминирования в международной системе. В действительности же определённая могущественная страна обычно использует теорию баланса сил для создания коалиций и военных альянсов для противодействия соперникам — баланс сил в период «Холодной войны» является классическим примером. Кроме того, такой баланс может перерасти в открытую враждебность.

На фоне роста Китая некоторые американцы вновь решили обратить внимание на теорию баланса сил. Стратегия Вашингтона в отношении Пекина уже переросла в сдерживание КНР. Существует нечто общее между Индо-Тихоокеанской стратегией США и опасениями Индии по поводу развития Китая.

В прошлом между Китаем и Индией неоднократно возникали споры, им ещё предстоит урегулировать свои приграничные проблемы. Кроме того, Китай поддерживает тесные отношения с Пакистаном — традиционным конкурентом Индии. Нью-Дели хочет защитить свои интересы в рамках относительно сбалансированной региональной ситуации посредством теории баланса сил. Это понятно. Однако баланс сил, на который рассчитывает Индия, отличается от того, который намерены продвигать США. С точки зрения Вашингтона, так называемый баланс сил заключается в сохранении американского доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сдерживании Китая.

Китай и Пакистан Bazonka

После окончания Второй мировой войны некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона действительно пользовались относительной стабильностью в условиях доминирования США. Но структура региона меняется. Становление Китая — это только часть изменений. Индия и страны Юго-Восточной Азии также продолжают развиваться, они ускоряют региональный процесс.

Ещё одним важным изменением является постоянное обновление регионального сотрудничества. Нью-Дели укрепляет сотрудничество со своими соседями, именно поэтому Индия приняла политику «Смотри на Восток». Уровень сотрудничества Китая с соседними странами, включая Индию, также достиг беспрецедентных масштабов. На фоне подобных изменений нет никаких оснований для того, чтобы возвращаться к устаревшей теории баланса сил. Никакая сила не сможет остановить развитие китайской экономики. Растущее влияние Китая, безусловно, изменит структуру Азиатско-Тихоокеанского региона, его нельзя уравновесить с помощью военных или внешних сил. Региональные страны должны создать новый порядок.

Использование теории баланса сил в отношении Китая может поставить под угрозу собственные национальные интересы Индии. Учитывая то, что развитие Китая невозможно остановить, и то, что это развитие способствует общему развитию региона, сдерживание Китая с высокой долей вероятности приведёт к сокращению возможностей сотрудничества с Пекином.

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Индии стоит всё хорошенько взвесить. Региональные страны не могут одновременно сдерживать рост Китая при поддержке со стороны США и укреплять сотрудничество с Китаем. Подобная стратегия может сработать в самом начале, но потом обязательно настанет критический момент, когда соответствующим странам нужно будет сделать выбор.

Стратегия баланса сил проистекает из дипломатии западных стран, к которой они прибегали в прошлом. В сегодняшнем глобализированном мире азиатским странам нужна альтернатива. Это испытание не только для Индии, но и для Китая. Обе страны должны совместно работать, чтобы не попасть в эту стратегическую ловушку.