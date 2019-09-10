Движение толкинистов (людей, увлеченных творчеством писателя Дж. Р. Р. Толкина) развивается с 90-х годов. В конце апреля 2019 года в Москве открылся первый в России музей толкинистики. Проект работает на энтузиазме участников движения, и мне повезло посетить его и пообщаться с администратором о судьбе музея и проблемах толкинистов.

Алена Соколова Картина

Создали музей два человека: инициатором идеи стала Ольга Рудская — конный тренер и директор клуба мифической реконструкции «Реммират». На помощь ей пришла Эмма Михейкина, которая раньше заведовала арт-пространством «Гарцующий дредноут».

Идея заключалась в создании некоммерческого проекта, связанного с обществом, где девушки часто находится, — толкинисты, реконструкторы. Обеим хотелось создать проект, который бы рассказывал о толкинистическом движении с самого его основания.

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Музей находится в здании Детской библиотеки № 154: это просторная комната, в которой поместились зоны с экспонатами, сцена, круглый стол и чайный уголок с настольными играми и печеньем. Помещение досталось бесплатно — его предложили друзья Эммы. Ремонт проводили, что называется, всем миром и управились за три недели. Администратор Лилиан говорит, что процесс созидания всем приносил удовольствие.

Лилиан: «Здесь было довольно весело во время ремонта: мы создали какую-то довольно интересную толкиновскую атмосферу — было похоже на «Гарцующий дредноут». Антуражно, «средиземно». «Реммиратовцы» строили сцену. Раньше здесь была детская игровая комната, нам же нужно было создать место для более взрослой аудитории. Потом начали привозить экспонаты — нам нужно было место и под музейные объекты, и для людей».

Экспонаты создавались самими толкинистами; музей получился чем-то вроде большого материального фанфика. Есть журнальные вырезки о ролевых играх, архивные материалы о творчестве Толкина, старые издания книг, костюмы, оружие.

Алена Соколова Картина

Художники из движения разрисовывали стены и превращали обычные колонны в мифические древа Валар. В мифологии Толкина существовало два важных дерева — Телперион и Лаурелин, из плодов которых были созданы Солнце и Луна. Художница Хиззард воплотила в жизнь этот арт-объект — теперь оба дерева представлены в комнате.

Алена Соколова Древо Валар

На стене висит картина «Звездная дорога», которая показывает, как в сюжетах Толкина Варда создавала звезды. Картина необычная: при помощи пульта управления на ней можно включать диоды, изображающие созвездия. Картина создавалась для ролевой игры под Санкт-Петербургом: предполагалось, что за правильные решения в квестах игроки будут создавать звезды, а из-за ошибок звезды будут гаснуть.

Алена Соколова Арт-объект «Звездный путь»

Как библиотека реагирует?

Лилиан: «Ни разу не слышала, чтобы на нас жаловались. Это кусочек библиотеки, здесь есть книги. Никто не говорит, что мы, ролевики, какие-то не такие. Люди заходят, интересуются, спрашивают, мы объясняем, что это музей, посвященный движению фанатов творчества Толкина. Попадаются люди, которые, конечно, не слышали о «Хоббите» и «Властелине колец», хотя таких немного. У меня висит кольцо на шее, как кольцо Всевластия, меня спрашивают — «это обручальное?»

В команде музея три администратора — Лилиан (школьница), Дарья (студентка истфака) и Игорь (программист). Работают они по заранее спланированному расписанию; ежемесячно в музее проводятся творческие вечера и концерты. Например, ТолкКлуб: ведущий раскладывает листы с текстами в случайном порядке, а участники встречи раскладывают их в правильной последовательности, собирая сюжет. Или обсуждают различные переводы с филологической точки зрения.

Лилиан: «Есть сообщество «ВКонтакте». Там публикуются объявлении о мероприятиях, создательница сама ищет людей, у нее много связей — особенно среди филологов и лингвистов. У нас читают лекции по академической толкинистике, проводятся концерты менестрелей».

Алена Соколова Музейные экспонаты

Экспонаты привозили в большинстве своем до открытия: чаще всего сотрудники музея сами ездили и забирали книги и ролевой антураж. Команда музея ведет табличку учета — что и кто им отдал. Проблем с книжным материалом нет, а вот оружие и доспехи редко кто отдает.

Алена Соколова Костюм и антураж для игры

Для посетителей всегда создается гостеприимная атмосфера.

Лилиан: «Сюда может придти группа от 5 человек и сказать — мы хотим посмотреть экспозицию, попить чаю и поиграть в настольные игры. У нас есть Lord of the rings и «Охота за кольцом» — обе настолки посвящены творчеству Толкина. Мы отвечаем на вопросы, то, что можно трогать, — трогают. Я наливаю всем чай, мы садимся за круглый стол, играем, можно достать гитару. У нас проводятся толкинистические четверги: в них мы ведем лекции, филологические разборы и дискуссии, устраиваем интерактивы вроде коллективных квестов и конкурсов. Например, в июле был турнир по фехтованию».

Александр, завсегдатай музея, заглянул в музей на один из вечеров с разбором различных переводов книг — и остался надолго.

Александр: «На самом деле, здесь довольно уютно. И люди хорошие. Я читал «Властелина колец», «Хоббита», смотрел фильмы. Мне нравится обстановка: я люблю библиотеки и музеи, сам учусь на истфаке при РАН».

Толкинисты часто становятся объектом насмешек со стороны окружения с более традиционными увлечениями. В ходе беседы с участниками проекта мы затронули и эту проблему — и пришли к неожиданным выводам. То, что ролевые игры и толкинизм многие обоснованно считают формой эскапизма, не означает, что увлеченные этим хобби люди — какие-то необычные, другие.

Александр: «Я не говорил своим друзьям, что я толкинист. Потому что я не считаю себя таковым, просто люблю это дело; и остался я в музее не ради самого Толкина. Когда ты не говоришь, что ты толкинист, люди относятся к этому будто бы несколько иначе. Проще сказать, что тебе нравится та или иная книга, это проще воспринимают. Толкинизм — как запретное слово».

Ему возражают.

Лилиан: «Говорить людям, что ты толкинист — не значит подвергать себя опасности. Хотя смотря каким. Например, у политиков наверняка возникнут вопросы. Мне недавно рассказывали теорию, почему толкинистов насмешливо называют «толчками»: потому что пока в 90-е люди боролись за жизнь и с бандитами, думали, что делать, толкинисты бегали по лесам. У меня вся школа знает, что я толкинист, ни у кого не возникает вопросов. Если человек как-то странно реагирует на информацию о том, что кто-то толкинист — это проблема этого человека, а не толкиниста. Так иногда ко мне подходят какие-то непонятные парни с желанием познакомиться, и я им говорю: я толкинист, ролевик, и у меня острые стрелы. Вы все еще хотите это сделать?»

Александр: «Тут можно говорить о стереотипном мышлении. На самом деле, это было всегда. Я не согласен, что все «цивилы» мыслят одинаково. Не нужно, чтобы была какая-то сторона. Вражда или пренебрежение как раз возникают на почве разницы сторон».

Лилиан: «Пренебрежение начинается не с людей, которые занимаются толкинизмом. Мне кажется, не мы это начали. Собралось, например, сообщество металлистов, толкинистов, не знаю, ЛГБТ, а им кто-то говорит: вы ведьмы, занимаетесь мракобесием, не пойми чем. Те же ЛГБТ выходят на парад в качестве механизма защиты. Ты никого не трогаешь, носишь на руке радужный браслет, а тебя за это избивают — это разве правильно?»

Александр: «Человек в очень тяжелых жизненных обстоятельствах находит какую-то сторону своей жизни, которая позволяет ему в этих обстоятельствах не уходить в полную серость. Толкинист не уходит в сказку, он как бы привносит сказку в свою жизнь. Небольшой перерыв, дополнительная батарейка».

Я предпочитаю думать, что толкинизм (как и ролевое движение — их часто совмещают, хотя это разные явления) не отличается от других человеческих увлечений. Любое деление на «правильных» и «неправильных» ведет к расколам в обществе. Может быть, инициатива создать музей толкинистики — шаг к тому будущему, в котором люди будут уважительно воспринимать интересы друг друга?

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