ООО «Техтрансстрой» — самарский проектировщик нижегородского гидроузла, призванного решить проблему с судоходством на Волге, выиграл очередной иск к заказчику — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». На очереди рассмотрение ещё двух споров между сторонами. ИА REGNUM выясняло, с чем же не согласны стороны, что пришлось обращаться в суд для разрешения конфликтов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Предыстория

Проект гидроузла затрагивает интересы Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области и берёт своё начало в далёком 1967 году, когда строилась Чебоксарская ГЭС. Запуск на первом этапе прошёл на пониженной отметке в 63 метра, хотя проектом предполагалось 68 метров. Поднять до проектных значений её должны были в 1987 году при завершении стройки, но прошли годы, а водохранилище всё так же имеет не проектную отметку. Это в итоге за десятилетия привело к обмелению великой русской реки, и, как следствие, пропускную способность пришлось лимитировать. Это затруднило судоходство на Волге, особенно проблемным стал 54-километровый участок от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов.

Иван Слива Чебоксарская ГЭС

Гидроэнергетики, власти Чувашии настаивали, что решением может стать подъём уровня водохранилища, а власти двух других регионов были против, выражая опасения возможного затопления. В Марий Эл даже посчитали возможный ущерб, оценив его почти в 690 млрд рублей.

Нижегородские власти предложили альтернативу, назвав её единственно возможной — низконапорный гидроузел, который и проектирует самарское ООО «Техтрансстрой». Идею оценили в 43 млрд рублей, включили в федеральную стратегию развития внутреннего водного транспорта, не учли одного — позиции жителей. Нижегородцы, ознакомившись с идеей в ходе слушаний, были шокированы и выступили с протестом, да таким, что прочно вошёл в медиаповестку страны. По словам жителей Балахны, что пострадает больше всех, строительство приведёт к затоплению, а то и к общему ухудшению экоситуации и качества питьевой воды в регионе. Ведь в зону затопления попадут кладбища, могильники и многое другое. Это мнение поддержали и некоторые сотрудники Роспотребнадзора.

Government-nnov.ru Балахнинский район

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Власти региона в свою очередь решили идти на диалог с жителями, пообещав доработать часть вопросов по экологии.

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А тем временем согласия нет не только между жителями и инициаторами, но и, как выяснилось, между госзаказчиком — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» и проектировщиком — ООО «Техтрансстрой».

Для справки: Госконтракт на проектирование стоимостью порядка 962,5 млн рублей был заключён в мае 2017 года.

Дела судебные

8 сентября 2019 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск о взыскании денежных средств, поданный к ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Изначально сумма претензий проектровщиком заявлялась в размере 13 716 729 рублей 67 копеек, но в ходе слушаний произошло снижение. Истец отказался от исковых требований на сумму 2,7 млн рублей. А в итоге суд взыскал всего лишь 120,5 тыс. рублей неустойки, отказав в остальной сумме, но вердикт ещё может быть обжалован.

Это не первый судебный спор проектировщика и заказчика, и не последний. 17 и 31 октября 2019 года арбитраж рассмотрит ещё два иска: от проектировщика об обязании ответчика принять выполненные истцом работы, взыскании задолженности в размере более 17,172 млн рублей, неустойки — более 790 тыс. рублей и от заказчика (ФБУ) — о взыскании свыше 28,751 млн рублей.

При этом в мае 2019 года проектировщик уже судился с заказчиком, взыскав свыше 54,256 млн рублей задолженности. В вышестоящей инстанции вердикт устоялся в августе 2019 года.

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Быть или не быть гидроузлу?

После сообщений различных СМИ о возможном отказе от спорного и вызвавшего недовольство жителей проекта в начале сентября 2019 года стало известно, что нижегородскому гидроузлу всё же быть. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство РФ не планирует отказываться от проекта. Он также уточнил, что проблемой является нахождение Балахны ниже отметки по уровню воды, что может привести к подтоплению значительных территорий. На сегодня решается вопрос компенсаций, а также идёт разработка проекта, который, по заверениям властей, должен будет помочь решить проблему судоходства на проблемном отрезке.

Kremlin.ru Максим Акимов

Акимов фактически опроверг все слухи об отложении проекта, дав однозначный ответ — отказываться от идеи не планируют.

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