Москва, , 12:29 — REGNUM Правительство РФ не планирует отказываться от проекта строительства низконапорного гидроузла на Волге. От этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

Борис Кустодиев. Прогулка на Волге. 1909

«По поручению председателя правительства по итогам совещания, которое состоялось недавно в Астрахани, еще раз рассмотрим все аргументы, которые выдвигают в отношении проекта муниципальные и областные власти Нижегородской области», — сказал он в интервью ТАСС.

Акимов пояснил, что сейчас существует проблема, связанная с тем, что Балахна исторически находится ниже отметок по уровню воды, подтоплению в рамках проекта подвергаются значительные территории.

В настоящее время разработчики проекта рассматривают вопрос компенсационных мероприятий, решается проблема их достаточности.

«Но судоходной Волги без этого 40-километрового участка между Городецкой плотиной, Городецкими шлюзами и между Нижним Новгородом у нас не будет. Без него Волга будет разорвана на участок от Ярославля до Городца и участок от Нижнего Новгорода до впадения в Каспий», — полагает Акимов. Он заключил, что этот проект очень нужен, но нужно добиться, чтобы его реализации не вызывала общественного напряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, спор вокруг проекта, затрагивающего интересы трёх регионов — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, идёт уже несколько месяцев. Нижегородцы протестуют против проекта гидроузла, опасаясь затопления, ухудшения экологической обстановки и снижения качества питьевой воды. Тем временем подрядчик из Самары, ООО «Техтрансстрой», через суд потребовал с заказчика — ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» почти 68 млн рублей долга и неустойку. В июле Росморречфлот должен был направить в Главгосэкспертизу (ГГЭ) проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Однако отправку документов ни в одном из ведомств не подтвердили.

Ранее стало известно, что 12,6 млрд рублей, которые планировалось направить на строительство гидроузлов на Волге и Дону, перенаправят на мероприятия проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но это не означает отмены проектов, а лишь перераспределение средств с возвратом позднее.