



Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

Политическая повестка в Чувашии всё больше сводится к одному главному вопросу — когда и кто займёт самое главное кресло в республике. Без дела никто не сидит. Пока идёт пересчёт потенциальных кандидатов на пост, компромат и «зелёные папки» распухают в объёмах, и на каждого находится своя заказная статья в медиа. Даже на «самого преданного» и самого орденоносного, у которого много ролей: он и мастер интриг, и сценарист, и режиссёр-постановщик политических «спектаклей». А ещё он первый после самого первого, по крайней мере так себя позиционирует и ведёт. Так можно сказать о руководителе администрации главы Чувашии в ранге вице-премьера 50-летнем Юрии Васильеве, главная роль которого — опровергнуть аксиому о том, что незаменимых нет. Можно предположить, что если бы в Чувашии политикам вручали «Оскар», то номинация на роль первого плана была бы безальтернативной. Чем не кандидат?

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4. Преданный

Политические спектакли разворачиваются в республике с разной частотой по принципу «разделяй и властвуй». Судя по сценарным линиям, это основной принцип умного и амбициозного Юрия Васильева: науськать, стравить, оказаться над схваткой. И всегда выйти сухим из воды. При этом ему недостаточна только роль «серого кардинала», которая всегда предполагала могущественная, но не публичная должность руководителя администрации. Васильеву нужна публичная слава и общественное признание. И это довольно странный замес для традиционного образа аппаратчика. Если только он не собирается стать деятельным политиком.

Безудержное стремление к власти, обильно сдобренное тщеславием, помогает казаться всесильным, а влияние безграничным. До поры до времени. До тех пор, пока федеральный телеканал не собьёт спесь с могущественного чиновника, считающего, что учителя мало зарабатывают, потому что «мало работают». Или другое федеральное СМИ не уличит его во лжи. До тех пор, пока не задашься вопросом, почему так хаотично меняются главы городов и районов? Почему в парламенте не прекращаются склоки, несмотря на оставшиеся от оппозиции «три с половиной человека»? Почему в самой администрации царит желание присягнуть следующему главе?

И слава всемогущего уже начинает давать обратный эффект: настало время, когда даже в экономических неудачах видят недоработку политическую. Провал китайского агропроекта в связи с народным протестом в двух районах республики связывают с жёсткой и топорной административной работой на местах, отсутствием нормального диалога с жителями.

За глаза Юрия Егоровича Васильева называют «Горынычем», испепеляющим всё на своём пути. Он убрал со своей карьерной дороги даже тех, кто возвёл его на политический Олимп. Как говорят в народе, «подсидел». До того, как Васильев попал в поле зрения республиканской власти, он десять лет рос в мелких должностях в Чебоксарах, где самым большим достижением стало кресло замглавы в администрации одного из районов столицы. А затем на два года был послан руководить Янтиковским районом, который, как шутили, был меньше одного избирательного округа в Чебоксарах. В 2012 году его подняли до уровня заместителя руководителя администрации главы Чувашии, которую тогда возглавлял Александр Иванов, — верный боец, давний соратник и человек из близкого окружения главы Чувашии Михаила Игнатьева. Сам Иванов через два года вынужден был пойти на понижение и возглавить министерство, а его место занял Васильев.

Cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель администрации Юрий Васильев

На сегодня Юрий Васильев — самый орденоносный, по его же собственному признанию. В интервью оппозиционному изданию он хвастал тем, что единственный в Чувашии имеет награды за заслуги «всех уровней» — федеральный орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2018), региональный орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2016) и муниципальную медаль «За заслуги перед городом Чебоксары» (2019). То есть полный кавалер орденов по всей вертикали. Полнейший кавалер.

Помимо угроз «не переходить красную черту» и рассказов многозначительных анекдотов депутатскому корпусу, Васильев иногда изъясняется высокопарно: например, что он «абсолютно чист перед Богом» или что «более преданного человека», чем он, у Игнатьева нет…

Но у слова «преданный» есть и второе значение.