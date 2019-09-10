В адрес протоиерея Русской православной церкви Дмитрия Смирнова выпущено много критических стрел. Основная часть застрельщиков из либерального лагеря, она борется с «мракобесием», за которое выдаёт любой не трансформированный их идеологией и пропагандой взгляд на реальность. Но последнее высказывание отца Дмитрия, назвавшего русских мужчин национальной трагедией, всколыхнуло широкие массы. Его стали обличать даже патриотические мыслители, зацепившись за острую форму сказанного.

Семья

Но, может, нам, русские мужчины, пора посмотреть на себя трезво? К тем благам, которые позволили снизить смертность, увеличить продолжительность жизни и добиться прогресса — мы, современные обыватели, не имеем никакого отношения. Наоборот, живём не по средствам, потребляя множество товаров и услуг, созданных другими людьми, что не можем ни при каких условиях произвести сами. Чтобы их получить, мы вынуждены, как правило, заниматься весьма затейливым трудом.

Полезный прогресс — больше не суть нашей жизни, лукаво себя им оправдывать. Способ нашего выживания в этом глобальном мире, во всеобщей конкуренции постиндустриального общества — выдавливание и обесценивание фундаментальных ценностей потребления и создания на их месте неких субпродуктов, которые позволят зарабатывать ещё и нам. Всё, что мы делаем на своих рабочих местах, вне зависимости от наших профессий — продавцы, экономисты, юристы, политики, инженеры, журналисты — раскручиваем с большей силой гигантский маховик потребления, это беличье колесо, внутри которого находимся. И все силы, энергию, волю тратим на борьбу с себе подобными, вытравливая пространство вокруг себя и превращая собственную жизнь в ад.

Alexandrkarpovrf Дмитрий Смирнов

Что нас должно подпитывать самоуважением, образ жизни? Ежедневное высиживание на стуле перед лампой монитора? Наблюдение за жизнью других людей — актёров, спортсменов, блогеров?

Что с нами будет, если, к примеру, в наш город привезут меньше еды, чем нам нужно? Если выключат на день электричество или на два — холодную воду? Что будет, если мы споткнёмся о транспортный коллапс, перебой в работе системы автобусов или метро? Мы зависимы от несметного числа обстоятельств, о которых наши предки даже не имели представления. К примеру, вы журналист и идёте освещать событие, которое состоится в определённое время. И тут на пути, на привычном маршруте, полиция выстраивает оцепление по случаю праздника или происшествия. И лишние 15−20 минут, которые потребуются для обхода препятствия, могут лишить вас возможности выполнить свою задачу. А сколько нервных клеток теряют автовладельцы на поиск парковочного места у пункта назначения?

Не пора ли нам признать, что институт семьи полностью развален и даже один-два ребёнка, которые ставятся в негативном контексте как условие неизбежного вымирания общества, сейчас есть уже далеко не у всех? Между людьми в принципе перестают создаваться устойчивые связи, поскольку каждый должен быть готов реагировать на меняющиеся внешние условия. Да, самые прочные связи с родственниками, друзьями детства пока сохраняются, но ведь даже и они уже не такие прочные, верно?

Как влияет на жизнь современного человека появление детей? Детям нужно внимание, которое уже занято в условиях работы, да и без неё есть немало разных интересов, от которых придётся отказываться. Требуется больше квартира, а это 50−100 тыс. рублей за каждый метр в областном центре или 200 тыс. рублей за метр в Москве. Требуются дополнительные расходы на одежду, питание. Стремление дать ребёнку лучшее вынуждает родителей обращаться за платными медицинскими услугами, образовательными, вкладывать в отдых ребёнка и развлечения. И хорошо, если он, когда вырастет, встанет на ноги и начнёт сам себя обеспечивать. Так бывает далеко не всегда, и для родителей это неизбежный риск. Но даже при благоприятном стечении обстоятельств отцы и матери ещё долгое время продолжают оказывать чаду финансовую поддержку.

В итоге, оценивая риски, мы живём в страхе перед трудностями. Новое немногочисленное поколение в основном воспитывают матери-одиночки, и, скорее всего, мы не имеем отношения ни к этим женщинам, ни к их детям, растущим без мужского примера.

Дети и родители

Может быть, имеем биологическую привлекательность, сохранили стать? В лучшем случае ходим в спортзал пару раз в неделю, да и то всё больше на беговые дорожки. Ту силу, которую подарила природа русскому мужчине, в условиях повседневности некуда применить. Скоро она и вовсе станет атавизмом, высмеиваемым и мешающим жить. Мы уже забыли пощёчину позора во время чемпионата мира по футболу в России, когда у раскрепощённых и веселящихся иностранных болельщиков крутились стаи русских девушек? Тогда предлагаю пройтись сейчас по вечерней Москве и своими глазами увидеть все краски интернациональной любви, пусть и не в таком уже концентрированном виде.

Беда, о которой идёт речь, касается не только русских.

«Шесть лет назад пришла информация, что самым распространённым именем в Великобритании является Джейкоб. По-русски — Яша. А на втором месте — Мухаммед. А в этом году, в 19-м, на первом месте Мухаммед, а на втором Джейкоб. Уже считать не надо, всё ясно», — рассказал в том же видео протоиерей.

Странно оценивать слова отца Дмитрия, опубликованные в видеоблоге, через призму каких-то должностей, пиара и прочей чепухи. Все его должности в РПЦ давно приобрели почётное значение. Он говорит не от лица церкви, а как старец, который видит и понимает подошедшую к нам катастрофу. И раскрывает нам, слепцам, на неё глаза.

Иное мнение автора ИА REGNUM: Зачем протоиерей Дмитрий Смирнов назвал русских мужчин слабыми