9 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Не стоило бы нынешним фронтменам РПЦ так часто раздражать и дразнить публику, но, видимо, по-другому у них говорить с народом не получается. Церковная партия власти отчаянно нуждается в адекватных деятелях. Хотя, где же их взять, если все мужчины неправильные, а в руководстве РПЦ исключительно одни мужчины?

Александр Халдей, , 13:27 — REGNUM Главный после патриарха Кирилла ньюсмейкер РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов — известный любитель провокационных формулировок и скандальных высказываний. Авторитета РПЦ это не прибавляет — наоборот, даже отнимает, но почему-то Смирнова продолжают держать в доступе к масс-медиа, и он периодически бросает разные информационные гранаты в это спокойное болото околоцерковной полемики о всяких житейских проблемах.

Протоиерей Димитрий Смирнов Иван Шилов © ИА REGNUM

Можно, конечно, иметь своё личное мнение, но всё-таки должность у Смирнова такая, что его эпатажные выходки нецерковная общественность всегда принимает за официальную позицию церкви, чем вводит всех не только в заблуждение, но и в соблазн осуждения.

Вот и теперь Смирнов высказался нелицеприятно о русских мужчинах, которых испортили русские женщины, которых перед этим испортили большевики — надо понимать, существа бесполые. Что же такого плохого сделали с женщинами эти «монстры»? Они выгнали женщину на работу на производство вместо того, чтобы оставить их дома рожать по 10−12 детей. Вот что сказал скандальный протоиерей:

«Наши мужчины — это суть наша национальная трагедия», заявил Смирнов, отметив, что слабость мужчин частично возникает от «женского воспитания». При этом наша женщина сильна по генетике, а мужчина слаб. И главная вина большевиков в том, что они в индустриализацию и коллективизацию убили старый аграрный патриархальный уклад, где мужчина плотничал и пахал землю, а женщина вела хозяйство и рожала по 10−12 детей. И ни на какую работу не ходила, в смысле на завод. Видимо, труд крестьянки Смирнов работой не считает.

«Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», — подчеркнул Смирнов. Он также посетовал, что женщинам неоткуда брать женихов. Ибо нормальных мужчин нет в природе.

Женщины бурлаки

Я не спрашиваю, а к какому виду мужчин относит себя сам Смирнов. Работает ли он в поте лица, как настоящий мужик, или сожалеет, что так в жизни и не довелось что-то путное сделать. Это не так важно. Важно то, что подобных субъектов с такими замшелыми представлениями об обществоведении и истории в РПЦ держат на публичных должностях, где они могут толковать что-то сверх Закона Божия, который тоже очень своеобразно трактуют.

Мне не хочется спрашивать Смирнова, помнит ли он, что из 10−12 детей выживала в основном половина. Конечно, помнит. Понимает ли, что без индустриализации страна проиграла бы не только войну, но и саму жизнь? И что лично он в данный момент бы не существовал как физическое лицо, победи фашисты в 41-м. А они не победили исключительно благодаря тому, что коммунисты провели индустриализацию, мужчины ушли на фронт, а женщины и дети встали к станкам. Которые уже были у страны для своей защиты. Неправильные были мужчины и женщины. И страна у них была неправильная.

Мне не хочется спрашивать Смирнова, понимает ли он, что наука медицина и сокращение смертности — это заслуга городского населения, двигавшего научно-технический прогресс. «Ненастоящих» мужчин и женщин, тех, что ходили на работу и не рожали по 10−12 душ детей, а обходились одним-двумя.

Что ВПК и армия — это не только возможность жить в мире и спать спокойно, но и это дело рук мужчин и женщин, которые, по мнению Смирнова, «не настоящие». Вообще, судя по вкусам Смирнова, лучше всего было в каменном веке — вот где мужики были настоящие, и женщины на работу не бегали, а знай себе — рожали да рожали. Правда, и умирали быстро, но всё, что не вписывается в идиллию Смирнова, им к рассмотрению не принимается.

Александр Дайнека. Эскиз мозаики «Мирные стройки». 1959

Дмитрий Смирнов вообще за словом в карман не лезет и любит шокировать паству резкими, даже грубыми заявлениями. Мне всегда было больно за тех женщин, что задавали ему вопросы на телеканале «Союз» — Смирнов умел так на грани откровенного хамства ответить, что униженная женщина замирала в растерянности, не зная, как реагировать, а Смирнов с удовольствием продолжал развивать и усиливать свои мысли.

Я не знаю, зачем руководству РПЦ нужны подобные персонажи в масс-медиа. Наверное, чтобы создавать пиар и делать громкие информационные поводы. Ведь успешные миссионеры не вписались в команду современных церковных функционеров, и их заменили не вполне адекватные пиарщики со своими странными вкусами и архаичными представлениями об обществе, которого они не знают и разговаривать с которым не умеют.

Вся их беда в том, что говорить на темы богословия с обществом они не хотят, всё больше предпочитают о политике или о том, как надо жить в светской стране. Но так как в этой теме они разбираются так же, как экономист НИУ ВШЭ в богословии, то получается не очень.

Не стоило бы нынешним фронтменам РПЦ так часто раздражать и дразнить публику, но, видимо, по-другому у них говорить с народом не получается. Церковная партия власти отчаянно нуждается в адекватных деятелях. Хотя, где же их взять, если все мужчины неправильные, а в руководстве РПЦ исключительно одни мужчины?