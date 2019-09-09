Итоги выборов в Московскую городскую думу — очевидное поражение московских единороссов, а также руководящего городом правительства Москвы и лично мэра Сергея Собянина.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

В шестом созыве думы у «Единой России» было 28 мандатов, ещё десять — у провластного объединения самовыдвиженцев «Моя Москва». И лишь пять коммунистов, ещё по депутату от партий ЛДПР и «Родина». Теперь самовыдвиженцев, которых связывают с партией власти, будет 25, депутатов от КПРФ — сразу 13, четыре человека у «Яблока» и три у «Справедливой России».

Да, власть сохранит в новой думе большинство, однако это будет совсем другой столичный парламент, в котором, наконец, найдётся место борьбе, критике и дискуссиям.

Показательно и поражение в своём округе и главы столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского, пропустившего вперёд коммуниста Сергея Савостьянова.

«Проиграли — и все. Команда работала на «отлично». Но избиратели решили по-другому. Люди голосуют сердцем, не умом. Значит, они решили, что им нужен другой кандидат», — прокомментировал Метельский результат.

Итоги могли быть ещё хуже. Председателю Мосгордумы шестого созыва Алексею Шапошникову, к примеру, повезло, что у его основного соперника Алексея Ефимова из КПРФ оказался однофамилец, занявший в округе третье место. А Маргарите Русецкой победу принесли и вовсе считанные голоса.

Mos.ru Андрей Метельский

Из-за чего случился этот удар? Причины, как представляется, две: неверная работа на выборах и утрата доверия москвичей. Провальный ход, когда единороссы «спрятались» от партии, зарегистрировавшись под видом самовыдвиженцев, показал их неуверенность и попытку перехитрить своих избирателей, выдать себя за тех, кем не являются. Другой момент — во время предвыборной кампании кандидаты и те силы, которые их поддерживают, должны установить личный контакт с избирателем. Общаться, проявлять чуткость, показать, что понимают их проблемы. Избиратель должен чувствовать себя главным перед выборами. У мэрии же (и близким к ней силам) — извечная проблема выхода в народ, личного контакта с москвичами. Вместо этого жителям города пытались преподнести серию хозяйственных свершений, что, в общем-то, неплохо, но такой силы не имеет.

Более того, успехи в благоустройстве и инфраструктуре не всегда принимаются москвичами как однозначное благо, поскольку очевидно, что у столицы на такие работы есть все необходимые ресурсы, и нормально, что она их реализует. При этом город и прежде не бедствовал. Традиционные избиратели партии власти перед выборами нуждались в определённых посылах, диалоге и поддержке со стороны мэрии и депутатов, чего за всю кампанию так и не получили, и, возможно, просто не пошли на участки. Зато пришли их оппоненты, которых перед выборами основательно разбудили и взбодрили. Их несколько месяцев призывали явиться на выборы при помощи митингов, видеоблогов и системы «умного голосования». Ошибкой стало центральное внимание перед выборами к эксперименту с электронным голосованием. Второстепенная техническая новинка, значение которой неочевидно, выглядела как ширма для забалтывания острых и волнующих тем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Важной стороной неудачи является в целом неоднозначное отношение к работе руководства Москвы. В столице образовался целый комплекс проблем, которые власть либо демонстративно не замечает, либо сама же и создаёт. Например, массовая застройка Москвы высотками. Никуда не скрыть «уши» реновации или инфраструктурных проектов вроде ТПУ. С одной стороны, в них есть рациональная польза, с другой — явное ущемление прав людей и ухудшение условий их проживания. Показательно, что в новую думу попадает уличный противник точечной застройки Сергей Митрохин, лично ощупавший не один забор стройплощадок. Или его коллега Николай Зубрилин, также известный своей борьбой с градостроительной политикой мэрии. Не добавляет популярности мэрии «Московская электронная школа» — опасный проект, подвергающий риску столичных школьников. Удивительное упрямство показывают власти с ядерным могильником, оказавшимся на пути автомагистрали, а также во многих других вопросах, где могли бы с большим вниманием относиться к мнению людей. Ну и вовсе скомпрометировали городских управленцев обнародованные оппозицией данные об объектах недвижимости, которыми владеют власть имущие столицы. На антикоррупционные расследования не следовало убедительных ответов и понятной реакции, которую мог увидеть избиратель.

Власти Москвы сами раскопали себе яму, пока не очень глубокую, но продолжающую расширяться и углубляться. И пусть возможность принимать ключевые законы руководство города сохранило, ему придётся в столичном парламенте слушать и слышать другие точки зрения.