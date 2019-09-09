Москва, , 10:59 — REGNUM Секретарь московского отделения «Единой России», заместитель председателя Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский признал проигрыш на выборах, передаёт РИА Новости.

Избирательные бюллетени Дарья Драй © ИА REGNUM

«Проиграли и все. Команда работала на «отлично». Но избиратели решили по-другому. Люди голосуют сердцем, не умом. Значит, они решили, что им нужен другой кандидат», — цитирует агентство его слова.

Метельский участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу №15. Он набрал примерно на 10% меньше своего конкурента из КПРФ Сергея Савостьянова.

Всего кандидаты, поддержанные «Единой Россией», получат в новом созыве 25 мандатов. У оппозиции из различных партий будет 20 мест.

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