Видеоблогер и политик Ксения Собчак стремится стать рупором системных либералов, не смеющих прямо перечить государственной политике России. Такой вывод можно сделать из очередного эпатажного заявления бывшей теледивы и недавнего кандидата в президенты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

Собчак выступила в эфире украинской радиостанции, сказав, что считает «правильным» «возвращение» Крыма в состав Украины. При этом заметила, что этот переход для российских политиков «сейчас невозможен».

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«Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано, и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как «отдайте Крым». Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен. Он бы был, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен», — уверена она.

Гостья эфира ответила на вопрос ведущего «Чей Крым?» словами, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть «возвращён» Украине. И даже описала возможную технологию, каким образом это нужно сделать. По её мнению, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу.

Digital.gov.ru Флаги России и Крыма

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Ксения Собчак вовсе не единственная фигура политической жизни РФ, которая осуждает воссоединение Крыма с Россией. Властная элита страны насквозь либеральна и ждёт случая, когда об этом сама сможет заговорить открыто. Собчак, не занимающая высоких должностей, безусловно, является частью придворной верхушки, о царящих в ней настроениях знает и понимает, что может смело заигрывать с бесстыдной и разрушительной точкой зрения. Она примеряет на себя роль голоса, рупора системных либералов, а также «застрельщика» общественного мнения. Собчак смело говорит то, что враждебно относящиеся к России люди, которых немало в руководстве страны, думают, но сказать не смеют.

Примечательно также и бездействие лиц, кто на государственной службе имеет полномочия, чтобы пресекать такие высказывания и наказывать их автора.

Они спускают Ксении Собчак антигосударственные речи, бросающие вызов целостности страны. Очевидно, что опасаются влиятельного лобби её сторонников и единомышленников, поскольку, в случае конфликта, с ними непременно поступят подло, перевернут значение законных действий как давление на свободу, обернут защиту интересов страны травлей и преследованием.

И всё же стоит вспомнить, статья 280.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Согласно части 2, эти деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (сюда, конечно, попадает радиоэфир), наказываются обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.