Москва, , 10:25 — REGNUM У блогера и политика Ксении Собчак «платы перегорают» от мысли, что не Крым вернётся в состав Украины, а Украина — в Русский мир. Об этом 5 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель редакционного совета интернет-газеты «Четвертая власть», секретарь Союза журналистов России Вадим Рогожин.

Собчак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Российско-украинские отношения восстановятся, когда произойдёт прозрение украинского народа, и он переизберёт компрадорскую власть, слушающуюся своих западных кураторов. После прихода новой власти, ориентированной на интересы своего народа, а не внутреолихархического и западного капитала, может начаться процесс объединения Украины и России вместе с Белоруссией в Союзное государство. Но это вне разума госпожи Собчак и её соратников. У них платы перегорают от мысли, что не Крым вернётся в состав Украины, а Украина вернётся в Русский мир», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак заявила в украинском радиоэфире, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения. По её мнению, сейчас этот выход невозможен, но был бы «самым правильным».

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