Рынок труда США демонстрирует хорошие показатели — пока что. Тем не менее экономические перспективы американцев значительно отличаются друг от друга в зависимости от того, кто они и где они живут, и эти различия будут обостряться по мере ускорения темпов автоматизации в предстоящее десятилетие, пишут Сьюзен Лунд и Лаура Тайсон в статье для издания Project Syndicate.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

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Начнём с того, что некоторые из крупнейших профессиональных категорий в США, в том числе в сфере общественного питания, службе офисной поддержки, промышленности, розничной торговле и сфере обслуживания клиентов, в значительной степени подвержены автоматизации труда. Более того, новое исследование, проведённое Глобальным институтом McKinsey (MGI), показывает, что сокращение рабочих мест в этих секторах, вероятно, в значительной степени затронет лишь определённые социально-демографические группы населения.

KUKA Systems GmbH Промышленные роботы на автопроизводстве

Уровень образования превращается в наиболее важный фактор, определяющий вероятность потери работы из-за автоматизации. Люди с дипломом о среднем образовании или без него имеют в четыре раза больше шансов лишиться своей работы из-за автоматизации, чем лица со степенью бакалавра или более высоким уровнем образования. Люди без среднего образования составляют более трёх четвертей от общего количества рабочих мест, которые могут быть ликвидированы к 2030 году, исходя из средних темпов автоматизации.

Более того, выпускники колледжей и университетов также не защищены от воздействия автоматизации на фоне постоянного развития технологий ИИ. Но люди с высшим образованием будут более защищены по сравнению с людьми, не имеющими дополнительного образования, кроме среднего. Если людям с высшим образованием и придётся сменить работу, то у них будет широкий спектр возможностей.

Значительные различия в уровне образования, существующие между расовыми и этническими группами, дадут о себе знать в будущем. Например, только 75% латиноамериканских рабочих имеют, по крайней мере, диплом об окончании средней школы, по сравнению с 90% белых граждан США, афроамериканцев и американских работников азиатского происхождения. Латиноамериканские работники в значительной степени заняты в сфере общественного питания, и, следовательно, сталкиваются с самым высоким риском потенциального сокращения среди всех остальных групп, согласно MGI. В целом почти 7,5 млн латиноамериканцев могут лишиться своих рабочих мест.

Michael Raphael Безработные в очереди службы занятости в Калифорнии

С другой стороны, американские работники азиатского происхождения, около 60% которых имеют степень бакалавра или более высокий уровень образования (по сравнению с 40% среди белого населения, 30% среди афроамериканцев и 20% среди латиноамериканцев), менее всего подвержены риску потери работы из-за автоматизации.

Также в зависимости от возраста автоматизация будет влиять на работников по-разному. Из примерно 14,7 млн рабочих в возрасте до 34 лет, которые могут лишиться рабочих мест к 2030 году, почти половина занята на должностях с высоким риском увольнения. Это означает, что у работодателей не будет особых поводов для того, чтобы перевести этих сотрудников на другую работу, обеспечив их переподготовку. В то же время около 11,5 млн американских рабочих старше 50 лет могут попасть под сокращение. В то время как некоторые из них близки к выходу на пенсию, другим нужно отработать ещё несколько лет, прежде чем они смогут претендовать на социальное обеспечение. Что ещё хуже, так это то, что четверть американцев ничего не накопили на пенсию, поэтому большинство пожилых американцев могут рассчитывать в основном только на соцобеспечение.

Кроме того, автоматизация будет иметь разные последствия в зависимости от пола рабочих. Мужчины, например, часто работают водителями или сборщиками на конвейере. Обе эти профессии подвержены высокой степени автоматизации. Женщины часто работают в качестве административных ассистентов и бухгалтеров, данные должности также подвержены высокой степени автоматизации. Согласно прогнозу MGI, к 2030 году женщины составят 47% от общего числа всех сокращённых рабочих, а мужчины — 53%. Однако на долю женщин придётся значительная часть будущего роста рабочих мест благодаря их более широкому представительству среди медицинских специальностей и в патронажной службе.

Последний фактор — география. Согласно прогнозам MGI, до 2030 года большая часть новых рабочих мест в США будет создана только в 25 городских районах, собственно, так же как, и в первое десятилетие после мирового экономического кризиса.

Неудивительно, что в более сложной ситуации окажутся сельские районы, многие из которых так и не оправились после мирового экономического кризиса. Во многих сельских округах темпы роста новых рабочих мест, вероятно, особо не изменятся в течение следующего десятилетия, а в наиболее проблемных районах они, скорее всего, продолжат сокращаться.

Сельское хозяйство

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Обеспечение доступности к эффективным программам обучения для всех, кто в них нуждается, должно стать приоритетным направлением по всей стране. Работникам, которые нуждаются в переподготовке, чтобы найти работу в новых компаниях или вообще сменить профессию, потребуется доступ к местным колледжам и платформам онлайн-обучения. Хотя автоматизация может обострить существующие различия в США, она также даст возможность повысить производительность и обновить рабочие места. Чтобы максимально использовать излишки рабочей силы, нужна разумная политика. То, как преимущества автоматизации будут распределены между работниками из разных слоёв общества, не предопределено. Это полностью зависит от нас.