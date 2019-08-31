31 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Каким бы ни оказался результат переговоров между Великобританией и ЕС, Брексит — это только начало гораздо более длительного процесса. Битва за душу Британии только началась. Но будет ли она честной — большой вопрос.

Максим Исаев, , 07:37 — REGNUMРанее Брексит был широко разрекламирован, как попытка «вернуть контроль в свои руки» путём восстановления «суверенитета» парламента Соединённого Королевства. Поэтому крайне иронично то, что одним из первых шагов, предпринятых сторонниками Брексита после прихода к власти, стали приостановка деятельности парламента и прекращение любых дебатов по поводу предстоящего выхода Великобритании из Европейского союза 31 октября, пишет Ги Верхофстадт в статье для издания Project Syndicate.

Народное творчество. Трамп и Джонсон (сс) Sam Saunders

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Проигнорировал волю парламента, в котором большинство парламентариев выступили против выхода из ЕС без соглашения, британский премьер-министр Борис Джонсон сейчас всячески маневрирует, чтобы забрать голоса евроскептической «Партии Брексит» и завершить процедуру выхода из состава ЕС любой ценой. Именно поэтому он развязал тотальную политическую войну, которая угрожает подорвать британскую парламентскую демократию в долгосрочной перспективе.

Усугубление политического кризиса в Великобритании отчасти является результатом неспособности парламента ратифицировать соглашение, которое бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила с ЕС.

Отсутствие в Великобритании кодифицированной конституции в сочетании с высоким уровнем политической поляризации, не позволяет отчётливо разглядеть потенциальные последствия нынешней ситуации. Любой, кто говорит, что знает, чем всё это закончится, лукавит, потому что этого не знает никто. Великобритания находится в состоянии постоянной неопределённости. Данное обстоятельство само по себе сильно дестабилизирует страну.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

После референдума 2016 года о членстве Великобритании в ЕС в стране не было серьёзных дискуссий о том, к каким именно последствиям приведёт решение британских граждан покинуть ЕС. Лидеры страны проявили таинственное нежелание разобраться в далеко идущих геополитических решениях, которых от них потребует Брексит.

Нужно посмотреть правде в глаза, выход из ЕС вынудит Великобританию принять гораздо более жёсткие решения, чем кто-либо мог подумать. Хотят ли британские граждане отказаться от европейских стандартов в отношении продуктов питания, лекарств, защиты животных и многого другого в пользу американской модели регулирования? Никто не может дать чёткий ответ на этот вопрос. Не было никаких реальных дебатов о потенциальных рисках и преимуществах Брексита.

Президент США Дональд Трамп ввёл торговые пошлины не только в отношении противников США, но и в отношении союзников. Готовы ли британцы, которые всегда отстаивали свободную торговлю, лечь в одну постель с самым отъявленным в мире протекционистом? Ухаживая за Трампом и стремясь заключить торговое соглашения с США, Джонсон, наверное, думает, что британский народ всячески поддерживает отказ от европейских стандартов. В ЕС Великобритания занимает видное место за столом переговоров и может влиять на процесс принятия европейских правил. Выстроив более тесные отношения с США, стране придётся проглотить всё то, что предложит ей Трамп.

Противники Брексита в Лондоне (сс) Ed Everett

Результаты недавних социологических опросов показывают, что 50% британских граждан предпочли бы иметь в качестве близкого торгового партнёра ЕС, а только 21% — США. Среди британской молодёжи результаты ещё более впечатляющие: 58% выбрали ЕС и только 14% — США.

Трамп утверждает, что любит Великобританию и Джонсона, но настроения в Вашингтоне могут легко измениться, ведь мнение Трампа об иностранных лидерах и союзниках меняется с легкостью ветра. В случае выхода из ЕС без соглашения Великобритания внезапно окажется в зависимости от доброй воли странного американского президента и столкнётся с экзистенциальными проблемами, которые могут положить конец союзу между Шотландией, Северной Ирландией, Уэльсом и Англией.

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Но сценарий выхода «без соглашения» можно избежать. Соглашение, достигнутое между Мэй и ЕС, предусматривает будущие тесные отношения между Великобританией и ЕС. Это соглашение, за которое проголосовал сам Джонсон, всё ещё может быть ратифицировано. Данное соглашение может в будущем послужить надёжной основой для договора об ассоциированном членстве Великобритании. В частности, предложенное Мэй соглашение предусматривает создание совместного комитета, в состав которого войдут представители Великобритании и ЕС. Данный комитет выступит в качестве инструмента будущего сотрудничества. На фоне непрекращающейся лжи вокруг Брексита, почти никто не говорит о тех возможностях, которые может получить Великобритания в рамках уже достигнутого с ЕС соглашения.

ЕС и Великобритания (сс) Christoph Scholz

Каким бы ни оказался результат переговоров между Великобританией и ЕС, Брексит — это только начало гораздо более длительного процесса. Битва за душу Британии только началась. Но будет ли она честной — большой вопрос.