Возможно, дипломатические отношения между Австралией и КНР остаются напряжёнными, но того же нельзя сказать о торговых отношениях между двумя странами: они становятся всё более тесными. Последние статистические данные показывают, что в июне 2019 года на долю Китая пришлись рекордные 40% австралийского экспорта, пишет Дэвид Урен в статье для издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

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Лишь немногим более трёх лет назад доля Китая в ежемесячном экспорте Австралии составила 30%, а 10 лет назад — всего 20%. Последний раз лишь в 1952 году на долю той или иной страны приходилась столь значительная доля австралийского экспорта. Тогда существенная часть австралийского экспорта направлялась в Великобританию. Доля Японии в австралийском экспорте достигла своего пика в середине 1970-х годов и в настоящее время уменьшилась до 14%.

Hummelhummel Китайский контейнеровоз

Благодаря росту продаж сжиженного природного газа (СПГ), а также высоким ценам на железную руду и уголь, прибыль Австралии на китайском рынке выросла на 27% в период с января по июнь 2019 года. Это почти вдвое больше, чем на других рынках. Импорт китайских товаров также быстро растёт. За прошедший финансовый год импорт Австралии из Китая вырос на 15%, а импорт из других стран сократился на 2%. Китайские и австралийские предприятия, участвующие в двусторонней торговле, получают большую прибыль.

Интенсивность торговых отношений с КНР беспокоит австралийских стратегов. Исполнительный директор австралийского института по стратегической политике (ASPI) Питер Дженнингс утверждает, что «экономическое доминирование» Китая оказывает влияние на стратегическое мышление правительства Австралии. «Нам срочно нужна стратегия по диверсификации экономических отношений», — заявил Дженнингс. Есть опасения, что Китай может оказать экономическое давление на Австралию.

В прошлом Китай нередко оказывал торговое давление на другие страны. Эксперт аналитического центра Института Лоуи Ричард Макгрегор отметил, что Норвегия внезапно потеряла рынок лосося в КНР, когда Нобелевская премия была присуждена китайскому диссиденту, партии филиппинского манго просто сгнили из-за того, что филиппинское правительство выиграло международный судебный процесс по территориальному спору в Южно-Китайском море. Южная Корея столкнулась с торговыми ограничениями после того, как согласилась разместить американские ракеты на своей территории, а совсем недавно канадские поставки канолы столкнулись с торговыми проблемами после ареста в Канаде финансового директора Huawei.

С другой стороны, стремясь сократить выбросы углекислого газа, Китай существенно расширил австралийские поставки СПГ. Эксперт по сырьевым товарам Банка Содружества Вивек Дар говорит, что экспорт СПГ из Австралии в Китай вырос в 2018 году на 37%, при этом рост продаж в Японию составил 10%, а поставки в Южную Корею увеличились на 13%. В июне 2019 года Китай обогнал Японию, став крупнейшим для Австралии рынком СПГ. По прогнозам Дара, этого не должно было произойти так быстро.

Всё это указывает на важную стратегическую истину: Китай сильно зависит от поставок сырья и энергии из Австралии. Металлургическая промышленность Китая не сможет функционировать без австралийской железной руды и коксующегося угля. СПГ стал важным источником энергии для экономики Китая, при этом Австралия является предпочтительным поставщиком из-за быстрых морских поставок. Промышленность Китая столкнётся с кризисом в случае длительного срыва морских поставок из Австралии.

Металлургия

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Сила экономических отношений действительно оказывает влияние на стратегические решения австралийского правительства. Например, Австралия не присоединилась к операциям США по обеспечению свободы судоходства вблизи искусственных островов, построенных КНР в Южно-Китайском море. При этом экономическое процветание имеет важное значение с точки зрения национальных интересов Австралии, и экономические отношения достигли процветания за последние 15 лет.

На протяжении большей части последних 15 лет на китайском рынке существовала конъюнктура, при которой условия могут диктовать продавцы, так было для большинства товаров, поставляемых Австралией в Китай. Хотя обе стороны зависят друг от друга, баланс может измениться в условиях экономического спада. Китай может превратиться в рынок покупателей, поэтому Австралия рискует оказаться более уязвимой для давления со стороны своего крупнейшего покупателя.