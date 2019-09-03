17 сентября состоится открытие 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первый день общеполитических прений высокого уровня начнётся 24 сентября. Темы прений будут варьироваться от финансирования целей ООН в области устойчивого развития до ликвидации ядерного оружия и достигнутого прогресса в области развития сотрудничества с малыми островными развивающимися государствами, пишет Кент Ван в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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На этом уникальном форуме будут представлены все 193 государства-члена. К сожалению, Тайвань не имеет возможности также принять участие, хотя он является одной из ведущих экономик мира и готов сотрудничать по широкому кругу международных вопросов, затрагиваемых Уставом ООН.

Kremlin.ru Генеральная Ассамблея ООН

В течение последних 70 лет жители Тайваня много работали, чтобы добиться значительных экономических, политических и социальных перемен. Тайбэй также поделился результатами своего успеха, предоставив экономическую помощь странам Латинской Америки, Африки и странам Азии. Вашингтон продолжает поощрять Тайвань к участию в многосторонних усилиях по содействию глобальному процветанию. Тайвань принадлежит только тем людям, которые проживают на его территории. Пренебрежение этим населением — это грубое нарушение принципа общечеловеческого участия, который поддерживает ООН. Народ Тайваня заслуживает лучшей доли.

Включение Тайваня в ООН и другие соответствующие международные организации имеет важное значение для острова, для США и для всего международного сообщества. Поэтому я хотел бы донести до международного сообщества стремление 23 млн жителей Тайваня войти в состав системы ООН.

В палате представителей Конгресса США недавно единогласно одобрили закон о поддержке Тайваня, столкнувшегося с военным и дипломатическим давлением со стороны Китая. Американские законодатели также единогласно одобрили закон «О гарантиях Тайваня 2019 года», в рамках которого США поддержали участие Тайбэя в международных организациях. Данный закон призывает союзников урегулировать давний вопрос, связанный с исключением Тайваня из системы ООН, в основе которой лежат принципы справедливости и инклюзивности, а также обязательство ООН служить всем народам мира.

Сам призыв к включению Тайваня в ООН включает в себя три важных элемента. Во-первых, в ООН должны принять незамедлительные меры с тем, чтобы урегулировать вопрос, связанный с неуместным исключением 23 млн жителей Тайваня из системы ООН. Во-вторых, дискриминационная политика ООН в отношении владельцев тайваньских паспортов, включая тайваньских журналистов, нарушает основные права человека. В ООН должны исправить эту политику. В-третьих, необходимо обеспечить, чтобы Тайвань получил право на равных условиях участвовать в заседаниях и мероприятиях, связанных с реализацией целей ООН в области устойчивого развития, чтобы внести свой вклад.

John McCain Президент Тайваня Цай Инвэнь(в центре) На встрече с американскими сенаторами во главе с Джоном Маккейном. 2016

В течение многих лет Китай притеснял Тайвань. Несмотря на то, что Тайвань де-факто является независимым, Китай видит своей целью аннексию острова. США не должны допустить этого. Являясь давним союзником США, приверженным поддержанию мира и стабильности в регионе, Тайвань представляет собой один из компонентов архитектуры безопасности в регионе. Администрация президента США Дональда Трампа должна внимательно изучить роль Тайваня в регионе и возможности сотрудничества в сфере безопасности и содействия укреплению регионального лидерства Соединённых Штатов.

Использование Тайваня в качестве козыря на переговорах — это не лучший способ противостоять агрессии Пекина, а продолжительный отказ от включения Тайваня в ООН вызывает беспокойство. Если Трамп действительно хочет наладить отношения с Китаем в сфере торговли, он должен воспользоваться преимуществами, которые Тайвань может предложить США. В отличие от Китая, в Тайване установилось демократическое правление. На острове присутствует здоровое гражданское общество со своими свободными и независимыми СМИ. Практически по всем параметрам самоуправляемый демократический остров превосходит материковый Китай, находящийся под управлением коммунистов. Если бы Трамп обратил внимание на примечательные достижения Тайваня, он мог бы получить больше возможностей для борьбы с Пекином.

Когда весь мир соберётся, чтобы обсудить будущее климата Земли, 23 млн жителей Тайваня окажутся лишены голоса на этих переговорах. Несмотря на это, Тайвань будет и впредь решительно бороться с изменением климата ради собственного блага и на благо международного сообщества.

Тайбэй. Тайвань

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Предстоящая сессия Генеральной Ассамблеи ООН состоится на фоне напряжённости в отношениях между США и Ираном, а также ухудшения гуманитарной ситуации в Венесуэле. Необходимо позволить Тайваню присоединиться к переговорам в ООН, чтобы он мог внести свой вклад в диалог по таким вопросам, как изменения климата, а также в рамках многочисленных мирных планов ООН.