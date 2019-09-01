Уже первые шаги Алексея Гончарука, нового премьер-министра Украины, показывают его как яростного либертарианца и добросовестного выпускника Института Аспена (Aspen Institute), основанного в США (Вашингтон, округ Колумбия) и финансируемого Корпорацией Карнеги, Фондами Рокфеллера, Форда и Гейтса. Внушительно финансируемого: расходы института в 2017 году — 134,993 миллиона долларов. Алексей Валерьевич закончил Аспен Институт в Киеве.

Илларион Гирс / Illarion Girs Колизей — символ европейских финансов, служащих горячим южным парням TARGET

Поэтому не удивительно, что Гончарук всегда выступал за минимальное участие государства в своей экономике. Еще будучи просто членом «команды Зеленского», он поддерживал необходимость продажи государственных банков, в том числе Ощадбанка, Приватбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка…

Теперь он имеет возможность претворять свои идеи в практику. А одна из идей такова:

«Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора — Национального банка — и наладить работу судебной системы».

Под термином «системный банк» премьер, очевидно, понимает банк, невозможность функционирования которого оказывает значительное влияние на функционирование банковской системы страны в целом вследствие большого объема его операций, разветвленной сети филиалов и других факторов.

Поскольку Гончарук предлагает такие банки «заводить в Украину», то, очевидно, речь идет о европейских или американских банках. Тем более, что украинский банк, имеющий все признаки системного («Приват»), премьер предлагает к продаже. Но если речь идет о ведущих банках европейских стран, то это означает, что Гончарук ставит украинскую финансовую систему под контроль ЕЦБ, Европейского Центробанка (все крупные банки Европы его «поднадзорные»).

Guilhem Vellut Европейский центробанк

Ну что же, по праву «политического победителя» премьер от «Слуги народа» имеет право на любые экономические эксперименты. Но знает ли премьер о том, что столь почитаемые им и ЕЦБ, и европейские системные банки, и европейская банковская методика — это совсем не символы безупречности и порой «проваливались» на такие суммы, при озвучивании которых должен трепетать весь украинский ВВП?

Так, весной 2012 года, к ужасу для себя, ЕЦБ обнаружил, что в установленной им с 1 января 1999 года системе контроля за внешней торговлей Евросоюза, известной как международная платежная система TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System), существует «черная дыра», которой пользуются «бизнес-диверсанты» из Италии и Испании. Причем эта дыра была даже усовершенствована в 2007 году введением системы TARGET-2.

По правилам TARGET, работающей в реальном времени, ЕЦБ должен оплачивать все претензии экспортеров за поставки в любую из стран еврозоны, а лишь затем снимать истребованную сумму со счетов фирмы-получателя или (внимание!) записывать за ней долг. Этим и воспользовались «диверсанты» — они делали обширные заказы вне ЕС, их оплачивал ЕЦБ, а сами фирмы расставаться с деньгами не спешили и наращивали колоссальные долги.

Таким способом испанские фирмы-диверсанты с июля 2011-го по 1 января 2012 года накопили долг перед ЕЦБ в 199 миллиардов евро. В январе 2012 года они сделали телодвижения, имитирующие его погашение, а затем за февраль и март набрали вне ЕС заказов еще на 55 миллиардов. Итальянцы действовали с еще большим размахом, и в феврале-марте 2012 г. заказали товаров на 76 миллиардов евро. В итоге количество перешло в качество: ЕЦБ в апреле обратил внимание на стремительный рост долгов по закупкам у южных фирм и схватился за голову. Тогда едва не дошло до политического конфликта внутри ЕС: южан обвинили в удовлетворении своих потребностей в импорте за счет немцев и других северян. Что, по большому счету, действительно отвечало реальному положению дел

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Практический вывод из ситуации: «черную дыру» в системе TARGET надо закрыть, но это означает ее ликвидацию. А заодно и ликвидировать контроль ЕЦБ над крупными потоками импорта в еврозону, поскольку от ЕЦБ как безотказного посредника — одни убытки. Так что, для него же лучше давать частным фирмам работать напрямую, минуя TARGET. То есть: имеешь деньги — закупаешь бананы в Бразилии, не имеешь — берешь кредит у ЕЦБ или любого другого банка и закупаешь бананы в Бразилии. Или не берешь — и не закупаешь. Но ведь такая система функционировала и без ЕЦБ с его непутевым TARGETом.

Однако для строителей Евросоюза возврат к ней неприемлем, поэтому они решают проблему административно, путем усиления проверок и контроля участников внешних транзакций. Как результат — обещанное реальное время транзакций становится менее реальным и возникает коррупционная составляющая: возможность дать или не дать «добро» на их проведение от ЕЦБ. Смешно, но от правды никуда не денешься: структуры европейского Центробанка, курирующие это направление, в таких условиях по своим функциям полностью копируют Министерство внешней торговли СССР, определявшее в свое время; кто, где и что будет закупать за границей. Welcome to the USSR, господа?!

Стыдно сказать, но, как украинский гражданин, я был бы не против, если бы украинские «гении финансов» вынули из европейской финансовой системы десяток-другой миллиардов евро. Но это «если мы» … А «ЕСЛИ НАС»? А следует признать: наиболее эффектные финансовые мошенничества провернули именно европейцы и американцы. В топ-тройке величайших финансовых аферистов XXI века американцы Бернард Мейдофф, Бернард Эбберс и Аллен Стенфорд.