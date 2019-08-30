Еще месяц назад Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии, которое мало кому нравилось из числа первых лиц Евросоюза, от Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона до главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Сейчас все те же самые люди активно поддерживают назначение того же Конте на тот же пост, но уже в новом правительстве.

Kremlin.ru Джузеппе Конте

Потому что дело было не в Конте, а в Маттео Сальвини. Который был в прежнем правительстве и которого не будет в новом.

Итальянский политический кризис, скорее всего, подходит к концу. Сальвини попытался воспользоваться ростом рейтинга своей партии «Лига» и, вероятно, проиграет. Правительство будет сформировано его оппонентами — либералами и «Движением 5 звезд». И хотя совокупный рейтинг двух этих партий ниже, чем рейтинг Сальвини и его потенциальных союзников, итальянская политическая система допускает такую возможность.

Вместо того, чтобы получить правительство Италии имени Сальвини, Евросоюз получает правительство Италии без него.

Читайте также: Почему в Италии придет к власти правительство меньшинства

Еще до того, как Конте получил от формального главы итальянского государства президента Серджо Маттареллы мандат на формирование правительства, его уже успели поддержать многие западные лидеры — от еврокомиссара по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера до президента США Дональда Трампа. Причем Трамп, по мнению американских политологов, сделал это по просьбе Эммануэля Макрона.

Потому что с Джузеппе Конте Евросоюзу работать куда проще, чем с Сальвини.

Джузеппе Конте, Борис Джонсон, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на саммите G7

Конте возглавил коалиционное правительство «Движения 5 звезд» и «Лиги» в конце весны 2018 года. Предназначенная ему роль — медиум, посредник между двумя партиями. На адвоката без опыта работы в политике пытались давить сразу со всех сторон, и внутри Италии, и снаружи, из Евросоюза. И, по всей видимости, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон преуспели больше, чем Сальвини.

Конте приходилось быть дважды посредником: внутри страны — между двумя партиями коалиции, в Брюсселе — между Италией как членом ЕС и Италией как суверенным государством. Роль удавалась ему неплохо, но у него появились и свои симпатии. Однажды журналисты записали, как Конте жалуется Ангеле Меркель на то, как трудно работается с Сальвини.

Конте не то чтобы плыл по евробюрократическому течению, но сопротивлялся он куда меньше, чем сопротивлялся бы Сальвини.

Поэтому в момент, когда Серджо Маттарелла должен был решить: либо новые выборы (и вероятная победа правоцентристских партий с премьерством Сальвини), либо новая коалиция в прежнем парламенте (из двух партий, позавчера ненавидевших друг друга, зато без Сальвини) — как тут же выяснилось, что Еврокомиссия, либеральная пресса и даже целый президент США всячески поддерживают второй вариант.

И президент Италии вдруг забыл, что дать возможность создать новое правительство в прежнем составе парламента он может только в том случае, если там есть понятная коалиция с понятной программой. А не тактический союз двух утопающих, без единого общего пункта в программах, которые перестали называть друг друга врагами за минуту до начала переговоров и которые продолжали переругиваться уже по дороге в президентский дворец.

Presidency of the Italian Republic Серджо Маттарелла и Джузеппе Конте

Лидер «Лиги» на посту премьер-министра Италии был бы слишком заметен, ни за что не отказался бы от борьбы с нелегальной миграцией, хвастался бы снижением пенсионного возраста, начал бы вставлять палки в евробюрократические колеса и по другим вопросам, вплоть до, не исключено, традиционных семейных ценностей. Имидж «последнего нормального человека в политике» уже сделал его партию самой популярной в Италии, никому не нужно было повторение этого в масштабах ЕС.

Джузеппе Конте для ЕС намного лучше, потому что шуму от него намного меньше.

Одновременно с этим в ЕС с тревогой смотрят на итальянскую экономику, третью по величине в Союзе, с госдолгом в 130% ВВП и с нулевым экономическим ростом. Сальвини обещал радикальные реформы со снижением налогов; Конте во главе правительства «элит и борцов с элитами» будет проводить куда более умеренную политику, от которой, скорее всего, не будет никакого толку, зато не будет и большого вреда.

Места протагонистов заняты Парижем и Берлином, а Италии следует быть в общем тренде. Точно так же и итальянским буржуазным элитам куда больше нравится альянс договороспособных либералов с псевдооппозицией, нежели авторитарный Сальвини.

Накануне голосования по новому составу правительства социология и арифметика сообщают о странном. В случае проведения выборов у либералов и «Движения» не было шансов получить большинство. Даже и в этом составе парламента у них едва набирается 50%, при том что в обеих партиях хватает недовольных этим сомнительным союзом с недавними врагами. Но при всем при этом личный рейтинг Конте составляет 55% — куда выше, чем у Сальвини.

Маттео Сальвини

Гражданам нравится спокойный и разумный премьер-министр, но не нравится правительство, которое он будет возглавлять. Управлять Италией будет меньшинство, сформированное из двух партий, каждая из которых не любит вторую. А большинство должно подождать, потому что формальный глава государства так решил.

Для полноты картины следует взглянуть на две партии новой коалиции.

Демократическая партия — формально прямая наследница итальянских социалистов, фактически — клуб общеевропейских либералов со всеми присущими им ценностями. «Движение 5 звезд» — формально борцы с элитами и привилегиями элит, фактически — способ контролируемого аккумулирования голосов, которые не уходят либералам напрямую.

Когда дело касается по-настоящему важных вопросов, «борцы с элитами» голосуют именно так, как нужно. На итальянских выборах 2018 года они получили почти 33% (таково недоверие граждан к классической политической системе) — а летом 2019 года вместе с «элитами» проголосовали в Европарламенте за Урсулу фон дер Ляйен.

European Union 2019 – Source EP Урсула фон дер Ляйен

Да и на итальянской почве этот альянс элит и борцов с ними же появляется не впервые. Точно так же весной 2019 года накануне выборов в Европарламент они соединенными силами ругательски ругали Сальвини за участие в Семейном конгрессе, где, видите ли, сказали, что семья — это союз мужчины и женщины.

Самая же прекрасная деталь будущего сотрудничества борцов с элитами и либералов состоит в том, что «Движение 5 звезд» внезапно забыло о собственных принципах прямой демократии и не стало проводить традиционный онлайн-опрос собственных избирателей.

Потому что есть такие моменты, когда уже не до игрушек.