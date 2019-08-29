29 августа 2019 | Время чтения 6 мин

29 августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование коалиционного правительства либералов и “Движения 5 звезд”. Правительственный кризис в Италии, вероятнее всего, заканчивается, и к власти приходит правительство, актуальный уровень поддержки которого составляет менее 40%.

Рим, , 12:09 — REGNUM

29 августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование коалиционного правительства либералов и «Движения 5 звезд». Правительственный кризис в Италии, вероятнее всего, заканчивается, хотя говорить об этом с полной уверенностью пока нельзя.

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Главная особенность этого кризиса состоит в том, что он был инициирован самой популярной партией страны, входившей в тот момент состав правительства. В результате же спровоцированного этой партией кризиса она сама может остаться не только без кресел в правительстве, но и без некоторой доли рейтинга.

Менее месяца назад «Лига» Маттео Сальвини контролировала треть портфелей в коалиционном правительстве с «Движением 5 звезд», а ее рейтинг приближался к отметке в 40%. Будущее партии казалось безоблачным.

Это правительство было создано в конце весны 2018 года, после долгих переговоров. «Лига», защитница национального суверенитета и традиционных ценностей, объединилась с «Движением», «постидеологической» «антиэлитарной» партией, программа которой сводилась к фразе «за все хорошее» и рейтинг которой был прямо пропорционален уровню недовольства граждан традиционными партиями.

Эта коалиция коня и трепетной лани успела сделать довольно много. Прежде всего — фактически остановить поток нелегальных мигрантов. Кроме того — снизить пенсионный возраст. Наконец, ввести «доплаты за гражданство» малоимущим. Первые две инициативы принадлежали «Лиге», последняя — «Движению».

Справедливости ради надо сказать, что разваливать эту коалицию начал не Сальвини. К зиме 2019 года, в канун выборов в Европарламент, в «Движении» поняли, что их рейтингу больше не с чего расти. Невозможно выступать с антиэлитарными требованиями, пребывая у власти. Лишение бывших депутатов их «золотых пенсий» вместе с сокращением численности парламента воспринималось избирателями с одобрением, но на рейтинге не сказывалось.

И тогда борцы с элитами стали делать то же, чем занимаются в последние полтора года итальянские либералы, а именно — строить свою кампанию на критике Сальвини, собственного партнера по коалиции. Досталось не только консервативным семейным ценностям, но даже и борьбе с мигрантами. Именно тогда впервые возник призрак того правительства, которое появится у Италии теперь.

Однако тогда ни либералам, ни «Движению» эта критика не помогла. Если на национальных выборах в 2018 году «Лига» получила 17% (что тоже было рекордом), то год спустя на выборах в Европарламент — еще вдвое больше. Совокупный же рейтинг правоцентристских партий приблизился к отметке в 50%.

Предполагалось, что Сальвини убедит коллег по коалиции приблизить программу правительства к программе его собственной партии, но не будет при этом инициировать правительственный кризис, чтобы не принимать на себя всю ответственность за ситуацию в стране. Предполагалось, что коллеги из «Движения 5 звезд» будут вынуждены на все это соглашаться, потому что их собственный рейтинг за год, наоборот, снизился вдвое, и продолжение работы с «Лигой» виделось их единственным шансом сохранить власть.

Но что-то пошло не так.

До сих пор остается неясным, по какой причине Сальвини в начале августа решить сыграть ва-банк и объявил о выходе из коалиции, использовав первый подвернувшийся и не слишком правдоподобный повод. Формально он обвинил коллег в том, что с ними невозможно ни о чем договориться, фактически же призвал президента страны объявить досрочные выборы, которые должны были привести к победе правоцентристских партий во главе с «Лигой».

Одна из особенностей запутанной итальянской политической системы состоит в том, что именно президент, избираемый парламентом и в целом не имеющий реальных полномочий, наделен правом решать, что делать при распаде коалиции: проводить ли досрочные выборы или же разрешить сформировать новую коалицию в том же составе парламента.

Именно этот выбор сейчас стал ключевым, потому что в зависимости от решения Маттареллы Италия могла получить два разных (и даже противоположных друг другу) правительства.

В нынешнем составе парламента либералам (управлявшим Италией с 2013 до 2018 годы) и «Движению» принадлежит чуть больше 50% мест. Формально коалиция возможна, если, конечно, забыть, что «Движение» получила свои 33% именно благодаря нападкам на либералов и что до недавнего времени две эти партии приходились друг другу не просто оппонентами, а прямо врагами.

В случае же новых выборов либералы и «Движение» получили бы на двоих около 40%, примерно столько, сколько одна «Лига». Коалиция с еще одной (возможно, двумя) правоцентристскими партиями с огромной долей вероятности привела бы Сальвини в кресло премьера.

По всей видимости, Сальвини, заявляя о своем решении выйти из коалиции, предполагал, что президент страны не доверит формировать правительство столь шаткой конструкции, как союз либералов с «Движением». Или же предполагал, что эти двое никогда не договорятся между собой. В таком случае он совершил ошибку, самую серьезную в своей карьере.

Он не принял во внимание, что если и для либералов и для «Движения» коалиция между собой — это единственный шанс получить власть, то они этим шансом воспользуются. И не принял во внимание, что вполне либерально настроенному президенту страны куда больше понравится пусть шаткое и странное, зато не мозолящее глаза Брюсселю, Парижу и Берлину правительство.

Другой возможный вариант ответа состоит в том, что решение об уходе в оппозицию было осознанным. Миграция была остановлена, пенсионный возраст снижен. Сальвини наговорил резкостей евробюрократам, утвердившись в образе суверенного правителя. Всем этим можно бить в исчезающий рейтинг нового правительства до самых новых выборов, когда бы они ни состоялись.

Если формирование новой коалиции будет поддержано парламентом, то общие контуры работы этого нового правительства уже понятны. Смягчение ограничений нелегальной миграции. Новое перемирие с евробюрократами. Вероятно, новые меры экономии и урезание отдельных статей бюджета ради снижения уровня госдолга. Плюс — реализация популистских инициатив «Движения» в духе сокращения численности парламента.

И как ни странно, эта коалиция лебедя, рака и щуки, общеевропейских либералов, выступающих под именем итальянских демократов с социалистическим прошлым, и «борцов с элитами», вслух заявляющих об отсутствии идеологии и даже необходимости в идеологии, может оказаться куда более жизнеспособной, нежели предыдущая коалиция. Так что радоваться Сальвини пока рано: удерживать почти 40% рейтинг в оппозиции может оказаться весьма непростым.

Впрочем, и в среде либералов, и среди членов «Движения» достаточно недовольных этим взаимным мезальянсом. Голосование же в парламенте еще впереди, как и традиционный онлайн-опрос избирателей «Движения». Так что история с правительственным кризисом еще не закончилась.