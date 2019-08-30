Затянувшаяся трагикомедия между Великобританией и ЕС, наконец, приближается к своей кульминации. Спикер британской палаты общин Джон Беркоу назвал идею премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке деятельности парламента до 14 октября «грубым нарушением конституционных основ». Данное обстоятельство поставило 650 членов британского парламента перед сложным выбором. Либо большинство членов парламента проголосуют в первую неделю сентября за избрание нового временного премьер-министра Великобритании, либо они предоставят Джонсону неограниченные возможности для реализации его планов по выходу из ЕС без соглашения, что поставило бы Великобританию на путь конфронтации с ЕС. Результаты этого выбора, в свою очередь, будут иметь большое значение для будущего Европейского союза, пишет Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

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Итак, как будут развиваться события? Когда депутаты вернутся к своей деятельности после летних каникул в первую неделю сентября, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, почти наверняка, предложит вынести правительству Джонсона вотум недоверия и отстранить его от власти. Учитывая то, что большинство правящей Консервативной партии в палате общин Великобритании сократилось до одного голоса, а значительное количество консерваторов выступают против Брексита без соглашения, велика вероятность того, что Джонсон проиграет.

Но этого оказалось бы недостаточно для того, чтобы заставить Джонсона подать в отставку. В соответствии с британским законодательством, если парламентское большинство выражает премьер-министру вотум недоверия, то парламент должен в течение 14 дней найти ему замену, в противном случае правительство продолжит функционировать до момента всеобщих выборов, на организацию которых может уйти три месяца. Этого времени оказалось бы достаточно для того, чтобы Джонсон успел вывести Великобританию из ЕС 31 октября. Единственный способ предотвратить это — выбрать нового премьер-министра. Учитывая то, что деятельность парламента вскоре будет приостановлена, он должен успеть избрать нового премьер-министра до 9 сентября.

(сс) Sophie Brown Джереми Корбин

Корбин, как лидер оппозиции, уже выдвинул себя в качестве временного премьер-министра со строго ограниченным мандатом на выполнение только двух задач: продлить срок Брексита, а затем немедленно назначить всеобщие выборы. Но так как многие проевропейские консерваторы выступают категорически против Корбина, на должность временного премьер-министра могут избрать другого кандидата. Может быть, этим кандидатом станет бывший министр иностранных дел от Лейбористской партии Маргарет Беккет, которая, скорее всего, попросит Корбина отойти в сторону. В конце концов, Беккет была одним из 36 депутатов, которые подписали петицию, позволившую Корбину баллотироваться в лидеры лейбористов. Без её поддержки он не оказался бы на том посту, который он сейчас занимает. Беккет могла бы с гораздо большей вероятностью заручиться поддержкой консерваторов, выступающих против безрезультатного Брексита. В любом случае, если Джонсона удастся сместить подобным образом, британские избиратели пошли бы на избирательные участки в конце октября или в ноябре, а Великобритания осталась бы в составе ЕС (европейские лидеры неоднократно заявляли о том, что крайний срок Брекита может быть перенесён в случае новых выборов).

Консервативная партия оказалась бы глубоко расколота на фоне продолжающего соперничества с воинственно настроенной против ЕС «Партией Брексит» Найджела Фараджа. Тем временем оппозиционные партии, вероятно, получили бы некоторые политические дивиденды от своего временного сотрудничества. Вероятным исходом всего этого стал бы ещё один парламент, в котором ни одна из партий не получила бы большинство мест. Однако на этот раз лейбористы, либерал-демократы и Шотландская национальная партия вполне могли бы оказаться доминирующей силой, которая выступила бы за референдум, чтобы определить дальнейшую судьбу Брексита.

С другой стороны, если парламентарии не смогут избрать нового премьер-министра, а деятельность парламента будет приостановлена 10 сентября, у Джонсона больше не будет никаких препятствий для того, чтобы вывести страну из ЕС с соглашением или без него.

(сс) Hernán Piñera Вестминстерский дворец

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Джонсон считает, что вновь обретённая свобода от политических ограничений, достигнутая путём приостановки работы парламента, значительно усилит его переговорные возможности с ЕС. Может быть, Джонсон и прав. Великобритания, безусловно, пострадает из-за Брексита без соглашения, но ЕС также столкнётся с ущербом. Великобритания является вторым по величине рынком континентального ЕС, на её долю приходится 12% всего экспорта еврозоны, что почти вдвое больше, чем на долю Китая (7%). На долю США, например, приходится 14% всего европейского экспорта.

К счастью, принимая во внимание ужасные политические последствия этого «грубого нарушения конституционных основ» в стране, которая когда-то было самой стабильной демократией в ЕС, есть все основания полагать, что квазидиктаторское поведение Джонсона спровоцирует стремительную ответную реакцию со стороны парламента, который может положить конец его политической карьере.