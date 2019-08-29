29 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Как это ни парадоксально, рецессия в Соединённых Штатах может привести к улучшению двусторонних экономических отношений с Китаем и охладить эскалацию торговых споров между США и КНР.

Александр Белов, , 08:31 — REGNUM

Недавняя инверсия кривой доходности в Соединённых Штатах, когда доходность двухлетних госбумаг США оказалась выше доходности аналогичных десятилетних бумаг впервые с предыдущего кризиса, породила опасения по поводу возможной рецессии в США в конце этого года или в 2020 году. Тем не менее, как это ни парадоксально, рецессия в Соединённых Штатах может привести к улучшению двусторонних экономических отношений с Китаем и охладить эскалацию торговых споров между США и КНР, пишет Шан-Джин Вэй в статье для издания Project Syndicate.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новейшая история даёт нам немало поводов для подобных предсказаний. Действительно, сокращая спрос на импорт, рецессия в США, как правило, оказывает негативное влияние на страны с высоким отношением торговли к ВВП, включая Китай. Однако в предыдущие периоды экономического спада США также оказывались более склонны, чем обычно, к сотрудничеству с КНР, чтобы ускорить процесс восстановления.

Например, во время последней серьёзной рецессии в США в 2008−10 годах Китай оказался единственной крупной экономикой, которая имела желание и способность повысить мировой спрос. Частично в результате этого китайско-американские связи улучшились, и США даже выступили за то, чтобы придать больший вес КНР в международных организациях, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и G20.

Аналогичным образом в середине 2001 года американо-китайские отношения переживали сложный период после того, как в небе над Южно-Китайским морем произошло столкновение самолета электронной разведки ВМС США с китайским истребителем. В результате столкновения китайский пилот погиб, а американский экипаж был задержан в КНР. Но террористические атаки 11 сентября 2001 года внезапно омрачили экономические перспективы США, одновременно с этим улучшив экономические связи между США и Китаем.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В отличие от предыдущих американских администраций, в ДНК администрации президента США Дональда Трампа, похоже, нет гена международного сотрудничества. Но крайне примечательно то, что Трамп начал нынешнюю торговую войну в момент, когда экономика США несколько перегрелась, отчасти в результате агрессивного снижения налогов, которое Трампу удалось протолкнуть в конгрессе в конце 2017 года. Трения с торговыми партнёрами США, которые, по мнению многих экономистов, наносят ущерб как США, так и мировой экономике, фактически помогают остудить экономику США. Однако позиция Трампа в отношении Китая может смягчиться, если начнётся рецессия.

Однако есть два фактора, которые могут негативно сказаться на этой возможности. Во-первых, Китай может оказаться не в состоянии или просто отказаться задействовать необходимые экономические стимулы. Отношение государственного долга к ВВП Китая сегодня выше, чем 10 лет назад, когда власти задействовали пакет агрессивных стимулов, чтобы компенсировать ослабление экспортного спроса в связи с глобальным финансовым кризисом. Данное обстоятельство, по-видимому, ограничит возможности китайского правительства в рамках экспансионистской фискальной политики в случае рецессии в США.

Несмотря на это, отношение государственного долга к ВВП Китая всё ещё намного ниже, чем в большинстве других крупных экономик, что даёт китайскому правительству возможность для дополнительных финансовых стимулов в условиях чрезвычайной экономической ситуации. Кроме того, относительно высокий коэффициент резервирования, который Народный банк Китая установил для коммерческих банков, предполагает, что он будет располагать значительной огневой мощью в случае необходимости.

Вторым фактором риска является снижение налога на прибыль коммерческих организаций в США в 2017 году, которое увеличит торговый дефицит США с Китаем, причинив ещё больший ущерб двусторонним отношениям.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Общий торговый дефицит США отражает несбалансированность между национальными сбережениями и внутренними инвестициями. Спровоцировав увеличение государственного долга США ещё на $1−2 трлн в течение следующего десятилетия, снижение налогов существенно сократит уровень сбережений правительства. Поскольку это вряд ли удастся компенсировать за счёт сокращения национальных инвестиций или достаточно крупного увеличения сбережений частного сектора, снижение налогов поспособствует увеличению торгового дефицита США. Общий торговый дефицит в 2019 году, согласно прогнозам, будет больше, чем в 2017 или 2018 году, и эта тенденция сохранится.

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Это убедительно демонстрирует то, что торговый дефицит США с Китаем увеличится. Учитывая то, что американские политики и большая часть средств массовой информации, очевидно, не осознают связь между решением Трампа о снижении налогов и растущим дефицитом торгового баланса США, они, скорее всего, будут думать, что во всём виноваты китайцы. По этой причине я на протяжении длительного периода времени продолжаю доказывать, что снижение налогов в США является существенным структурным препятствием для сокращения торгового дефицита США с Китаем (и со многими другими торговыми партнёрами) и, следовательно, может стать вероятным источником напряжённости в ближайшие несколько лет.

Несмотря на то, что рецессия в США станет плохой новостью для мировой экономики с точки зрения прямого спроса, она может помочь нормализовать проблемные отношения между США и Китаем. Если две крупнейшие экономики мира улучшат свои отношения, то предприятия и инвесторы по всему миру вздохнут с облегчением.