Мы настолько преисполнены мрачными предположениями в отношении еврозоны, что очень легко упустить из виду несколько позитивных моментов, пишет Фердинандо Джульяно в статье для издания Bloomberg.

Mark Morgan Евро. Франция

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По прошествии очень тяжёлого для французского президента Эммануэля Макрона 2018 года Франция — вторая по величине экономика валютного союза ЕС — достигла гораздо лучших показателей, чем могли бы предположить большинство экспертов. Экономическая модель Франции — менее зависимая от экспорта, чем в Германии — оказалась более устойчивой к опасностям, связанным с торговой войной, развязанной Соединёнными Штатами. В то же время принятое в конце 2018 года решение французского правительства о выделении некоторых финансовых стимулов для того, чтобы смягчить протесты «жёлтых жилетов», оказалось весьма удачным. Экономические стимулы обеспечили необходимую поддержку в тот момент, когда европейская экономика оказалась на грани замедления.

Эммануэль Макрон

Во втором квартале 2019 года ВВП Франции вырос на 0,2%. Несмотря на то, что данный показатель оказался несколько меньше первоначальных прогнозов, он оказался на уровне с еврозоной в целом и оказался лучше, чем в Италии и Германии. Согласно прогнозам, показатели роста ВВП Франции в третьем квартале окажутся ещё выше, чем где бы то ни было в еврозоне. В июле и августе индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции оказался более устойчивым, нежели в Германии и в валютном союзе ЕС в целом. В сфере услуг показатели Франции оказались примерно на одном уровне с еврозоной. Согласно прогнозу Европейской комиссии, в 2019 году производство во Франции увеличится на 1,3%, в том время как в Германии — на 0,5%, а в Италии — на 0,1%.

Оказалось, что Франция гораздо менее подвержена капризам международной торговли, чем Германия. По данным Всемирного банка, в Германии доля экспорта товаров и услуг составляет 47% ВВП страны, а во Франции — 31,3%. У Франции очень небольшой дефицит торгового баланса (0,6% ВВП), в то время как Германия располагает огромным профицитом торгового баланса в размере 7,3% ВВП, а Италия — 2,5% ВВП.

Наличие экономики более закрытого типа приносит пользу только до тех пор, пока внутренний спрос может поддерживать экономический рост. Именно с этим столкнулась Франция. Ситуация на рынке труда улучшилась, уровень безработицы сократился до 8,6% в июле 2019 года, что представляет собой самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие. Темпы роста заработной платы продолжают расти, поэтому у людей появляется больше свободных денег. Реальные доходы домохозяйств на душу населения росли в среднем на 1% за два квартала ближе к концу 2018 года. В Германии за аналогичный период рост реальных доходов домохозяйств составил 0,65%, а в Италии — чуть выше нуля.

WDnet Евро

Экспансионистская позиция французского правительства сыграла свою позитивную роль. По данным консалтинговой компании Oxford Economics, Макрон придал стране фискальный импульс в размере почти $27,7 млрд, в основном для того, чтобы урегулировать ситуацию с протестами, которые грозили свергнуть его правительство.

В декабре 2018 года предпринятые правительством меры выглядели как ненужная раздача денег, которая противоречила обещанию Макрона о сокращении бюджетного дефицита. Но затем последовало обострение торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем, поэтому, оглядываясь назад, можно сказать, что тогда французское правительство приняло разумное решение. Действия правительства позволили увеличить уровень располагаемого дохода и активизировали деятельность бизнеса и потребителей. Контраст со всё более депрессивно настроенными компаниями Германии просто поражает.

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Конечно, это не означает, что во Франции всё хорошо. Доходность 10-летних государственных облигаций составляет около 0,35%, а отношение долга к ВВП является одним из самых высоких в еврозоне. Провозглашённые Макроном внутренние реформы оказались нерешительными, о чём может свидетельствовать прецедент с рынком труда. Рецессия в Германии, которая кажется всё более вероятной, неизбежно ослабит экономический рост французского соседа. Похвальный призыв президента Франции к пересмотру деятельности институтов, управляющих еврозоной, привёл к незначительному прогрессу из-за противодействия со стороны Берлина и других северных столиц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Париж.Франция

Однако нет никаких сомнений в том, что менее чем за год Франция приподнялась с больничной койки и продемонстрировала некоторые признаки выздоровления. Для президента Франции, которого преждевременно считали обречённым, это значительное достижение.