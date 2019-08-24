Заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын объявил в четверг, 22 августа, о том, что правительство Южной Кореи решило не продлевать действие соглашения об обмене разведданными с Японией. Основными причинами данного решения послужили торговые ограничения, установленные Японией в отношении Южной Кореи, а также исключение её из списка надёжных торговых партнёров, пишет Митч Шин в статье для издания Asia Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

Читайте также: Foreign Policy: Германия страдает из-за своего экономического мазохизма

Ранее, 2 августа, правительство Японии решило ограничить экспорт в Южную Корею, отметив, что из-за потери доверия возникли проблемы в сфере безопасности. На фоне данного обстоятельства Ким Ю Гын также подчеркнул, что соглашение о всеобъемлющей защите военной информации, предполагающий обмен разведывательными данными, теперь не отвечает национальным интересам Южной Кореи, и нет никаких оснований полагать, что данное соглашение будет повторно подписано в будущем, поскольку текущие действия правительства Японии не соответствуют целям обмена военной информацией.

Согласно сообщениям корейских СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что Южная Корея продолжает нарушать договор 1965 года между двумя странами Северо-Восточной Азии, в рамках которого Япония выплатила компенсацию за жестокое обращение с жителями Кореи в период Второй мировой войны. Он также сказал, что Япония будет продолжать сотрудничать с США в рамках обеспечения мира и стабильности в регионе, а также обеспечения безопасности Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Соглашение 1965 года было подписано между военной диктатурой, которая недемократическим путём захватила власть в Южной Корее, и японским правительством. Таким образом, нынешнее южнокорейское правительство не может и дальше соблюдать соглашения, подписанные в то время. Безусловно, соглашения между государствами должны исполняться, но иногда их следует пересматривать по мере изменения обстоятельств на благо обеих стран.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно вызвал посла Южной Кореи Нам Кван-пио в знак протеста против решения корейского правительства. Он встретился с журналистами после встречи с южнокорейским послом и сказал, что корейское правительство приняло решение, основанное на неправильном понимании обстановки в сфере региональной безопасности.

Однако корейское правительство приняло это решение, потому что Коно не сделал всё возможное для того, чтобы разрешить конфликт между Кореей и Японией путём диалога. Правительство Южной Кореи стремится наладить диалог с правительством Японии с начала июля, когда возник весь этот конфликт, но правительство Японии так ничего и не ответило. В среду, 21 августа, в Пекине Коно встретился со своим корейским коллегой Кан Гён Хва, но было уже слишком поздно для того, чтобы остановить решение южнокорейского правительства, тем более, что Коно продемонстрировал неизменность позиции японского правительства по вопросу об экспортных ограничениях.

Правительство США выразило серьёзную обеспокоенность и сожаление по поводу решения Сеула и призвало Южную Корею и Японию восстановить отношения путём диалога. Согласно сообщениям корейских и зарубежных СМИ, представитель министерства обороны США Дейв Истберн написал в Twitter: «В четверг Пентагон с тревогой отреагировал на объявление Южной Кореи об отказе от соглашения об обмене разведданными с Японией, призвав обе стороны как можно скорее заключить новое соглашение, сославшись на проблемы в сфере безопасности».

Государственный секретарь США Майк Помпео также выразил разочарование по поводу решения правительства Южной Кореи. Во время пресс-конференции со своим коллегой в Канаде он сказал, что Южная Корея и Япония являются важными союзниками США, и он надеется на то, что обе страны «правильным образом» восстановят свои отношения. Но, господин Помпео, что именно это значит? Что значит «правильным образом»: выгодным только для США без учёта мнения корейского народа?

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Южная Корея должна платить больше за обеспечение вооружённых сил Соединённых Штатов, расположенных на территории страны. Южная Корея нужна Вашингтону только для того, чтобы преследовать собственные интересы в Восточной Азии? Эксперты в области безопасности говорят, что если Северная Корея атакует Юг с помощью ракет малой дальности, то Япония выиграет время благодаря тому соглашению, из которого Южная Корея решила выйти. Очевидно, что от этого соглашения Сеул не получил никаких преимуществ в плане безопасности. Корейский народ недавно был сильно разочарован тем, что США заняли позицию Японии в серии конфликтов между Сеулом и Токио.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

Читайте также: Bloomberg: Трамп троллит Северную Европу, а она троллит его в ответ

Некоторые эксперты в области безопасности утверждают, что соглашение об обмене разведданными с Японией следует восстановить, но корейское правительство чётко указало, что соглашение не отвечает национальным интересам страны. Решение южнокорейского правительства не представляет серьёзной угрозы для национальной безопасности. Япония признала Южную Корею как страну, доверие к которой в области безопасности было подорвано, и в то же время заявляет, что корейское правительство должно восстановить своё участие в данном соглашении. Как вообще можно делиться военной информацией с Японией в сложившейся ситуации?

Некоторые политологи в Южной Корее отметили, что соглашение об обмене разведданными с Японией было подписано в 2016 году в ответ на требования со стороны США. Сейчас для южнокорейцев ясно, что самым надёжным союзником Соединённых Штатов в Восточной Азии является Япония, учитывая действия США, которые они предприняли в течение последних нескольких дней. Что бы нам ни говорили, правительство Южной Кореи приняло верное решение.