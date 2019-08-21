Группа «Северный Флот» выступила во второй день фестиваля «Чернозём» с юбилейной программой. Коллектив, основанный бывшими участниками группы «Король и Шут», сразу после тамбовского фестиваля, 14 августа, отметил своё шестилетие.

Марина Каширская ИА REGNUM «Северный Флот» на фестивале «Чернозём-2019»

Фронтмен Александр «Ренегат» Леонтьев после выступления и автограф-сессии пообщался с журналистами и рассказал о самых необычных предметах, на которых группе приходилось расписываться (в Тамбове автограф он оставил на детском пластмассовом совочке), и о том, что рок мёртв — но это не страшно.

«Фестивальный чёс» — это не про нас, мы редко играем — может, четыре-пять-шесть фестивалей в год. У нас в стране, думаю, больше 30 фестивалей наберётся. Так сложилось, что мы играем не на всех.

Фестивали не мельчают. Есть определённые колебания по численности людей, но это связано, наверное, с погодой. Страна у нас такая. Меня как музыканта интересует техническая сторона вопроса. Я сегодня был не то чтобы удивлён, но мне было приятно, что по технике всё тип-топ: всё звучит, всё качественно, всё красиво. Мне плевать на сортиры, мне плевать на гримёрки, мне плевать на погоду, но если по технике всё хорошо — это для меня главный критерий. «Чернозём», «Нашествие», «Доброфест» — ничего не мельчает, всё хорошо. Погода подводит иногда. Но народ приходит. Не миллионы, конечно, но этого вполне достаточно», — сказал Леонтьев.

Марина Каширская ИА REGNUM «Северный Флот» на фестивале «Чернозём-2019»

Рассказав, что в музыке он является «гурманом» и любит разнообразие (буквально — «от Моцарта до Bon Jovi»), Александр Леонтьев также добавил, что молодые группы у него раздражения не вызывают.

«Гитарный рок просто преобразования определённые испытывает… Всегда новый стиль — это сплав чего-то старого. Молодняку надо что-то новое, хотя бы из принципа: и плевать, что там слова неразборчивые, это нормально. Это нормальный процесс, это мода. Мы знаем кучу групп, которые 30 лет были в забвении, а потом «выстрелили». Надо к этому спокойно относиться. Если для тебя рок и в принципе музыка — исключительно источник денег, а не удовольствия, то ты на этом погоришь, просто не сможешь это время прожить. Но рано или поздно настанет момент, когда спираль вернётся всё равно. Главное, чтобы ты что-то умел делать, не спился и не ушёл работать куда-нибудь в офис. Рок-то сдох, но рокеры живы. Всё вернётся, всё оживёт», — считает Леонтьев.

На извечный вопрос о том, что первично — музыка или текст, он дал однозначный ответ:

«В роке важнее музыка. Везде важнее музыка. Если бы текст был в роке важнее, это бы называлось «рок-лирика на аккорды», а это — рок-музыка. Удалось написать хороший текст — замечательно, это в два раза лучше. Сколько мы знаем композиций, в которых просто хаотичный набор слов, но это качает. Народ приходит сюда — и это не Грушинский фестиваль — не послушать тонкую лирику, а поколбаситься. Это не отменяет значение текста, но первична музыка», — заявил Леонтьев.

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