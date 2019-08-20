20 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Группа «Мураками» из Казани выступила в третий день фестиваля «Чернозём-2019» с юбилейной программой «Так случилось. 15 лет группе». Вокалистка и автор песен Диляра Вагапова пообщалась с журналистами и рассказала и своих впечатлениях от фестиваля, об участии в популярных телешоу и о том, ради каких моментов музыканты занимаются творчеством.

Марина Каширская, Анна Кумицкая, , 16:49 — REGNUM

Группа «Мураками» из Казани выступила в третий день фестиваля «Чернозём-2019» с юбилейной программой «Так случилось. 15 лет группе». Вокалистка и автор песен Диляра Вагапова пообщалась с журналистами и рассказала о своих впечатлениях от фестиваля, об участии в популярных телешоу и о том, ради каких моментов музыканты занимаются творчеством.

Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Зрители Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

С публикой «самого душевного фестиваля» «Мураками» уже были знакомы — они выступали на «Чернозёме» в 2016 году.

«Если хороший звук, если прекрасная публика, если хорошая погода, если не бьёт током от дождя — я не знаю, чего только не происходит у нас на сцене, — то всё замечательно», — рассказала Диляра Вагапова.

Зрители Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В 2014 году вокалистка «Мураками» принимала участие в телешоу «Голос» на первом канале. Интерес журналистов к этому факту из биографии Вагаповой не остыл, а сама она с теплотой вспоминает команду и ведущих «Голоса»:

"Это просто для саморазвития, мне хотелось посмотреть, что из этого выйдет. Я считаю, что там отличные ребята работают. Команда, которая создаёт это шоу — это потрясающие люди. Это профессионалы с большой буквы, и я всегда об этом всем буду говорить, так же как и про Диму Билана, потому что это человек, который действительно очень большой трудоголик. Он бешеный в плане музыки. Между прочим, когда он повернул ко мне кресло (это потом вырезали), он спел «Нулевой километр», чтобы вы понимали [одна из песен группы «Мураками» — прим. ИА REGNUM ]. Так что популярная музыка знает, что такое рок».

Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Зрители Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Мураками» являются авторами гимна казанского волейбольного клуба «Зенит». По словам Диляры Вагаповой, сама она любит писать песни, которые создают настроение и воодушевляют.

«Мне нравится писать такие песни, которые заставляют спортсмена перед боем, перед игрой какой-то важной настроиться. Поэтому у нас есть песня «Побеждай!». Это песня для детей. Если бы видели, как дети, которые болеют ДЦП, вдруг начинают подниматься, — это очень круто. Это даже не мурашки, я плакала после того, как мы сняли этот клип и увидели результат. Когда нам пишут мамы, что их дети хотят прийти на концерт, ‑ и они приходили. Мне кажется, в этом и есть наша миссия как музыкантов — поднимать и максимально создавать настроение, дать почувствовать, что ты не один».

Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Диляра Вагапова отвечает на вопросы журналистов Анна Кумицкая © ИА REGNUM Диляра Вагапова отвечает на вопросы журналистов Анна Кумицкая © ИА REGNUM Группа «Мураками» на фестивале «Чернозём-2019» Марина Каширская © ИА REGNUM

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