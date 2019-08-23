Очередного витка политического обострения в ближайшие выходные, по всей видимости, не произойдёт. Не повлиял на это даже выход из спецприёмника Алексея Навального, претендующего на роль лидера несистемной оппозиции. Он пробыл 30 суток под арестом и был отпущен 23 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

На пороге блогера встретила толпа журналистов. В первых комментариях Навальный обрушился с критикой на власть, назвав произошедшие аресты участников незаконных акций «террором».

»Вы же их призывали приходить на незапланированные акции. Вы же знали, что нарушаете закон», — напомнила оппозиционеру одна из журналисток.

«Я знаю одно, что закон нарушают те люди, которые бросают кандидатов в депутаты в тюрьму, которые арестовывают и избивают совершенно невинных людей», — пафосно произнёс Навальный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Алексей, не чувствуете ли вы ответственность за собой? Некоторые СМИ возлагают на вас ответственность за то, что они [участники незаконных акций] сейчас арестованы», — настаивала журналистка.

Навальный поблагодарил всех, кто пришёл его встретить у спецприёмника, отвернулся, обошёл машину, и лишь на очередную просьбу журналистки ответить на её вопрос коротко бросил: «Конечно, нет».

Определённая интрига сохранялась вокруг акции протеста, заявку на которую подавала Либертарианская партия России. Власти вроде бы дали согласие, но долго спорили о форме и точном месте. В итоге оппозиционеры отказались от массового публичного мероприятия.

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По данным источников ИА REGNUM, традиционную готовность к «акциям выходного дня» проявляет молодёжь, к которой полиция относится предельно снисходительно, чтобы та ни вытворяла, а также желающие постоять в одиночных пикетах. Другими словами, если и будет повторение, то такое же, как и 17 августа, в день согласованного митинга КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг КПРФ

Конечно, можно позлорадствовать об отсутствии боевого настроя, бодрого духа и силы для борьбы. Но я предлагаю лучше посмотреть на выборы в Московскую городскую думу, которые состоятся без малого через две недели. В Москве — глухая политическая тишина. Нет ни дискуссий, ни споров, ни собраний. Никто ничего не обсуждает, кроме «Ночи кино», фестивалей и торжественных мероприятий.

Разве не идиллия для провластных кандидатов-самовыдвиженцев? Весь протест сумел за последние недели сконцентрироваться на группе либералов, чьи дерзкие действия умышленно балансировали на грани закона. Где остальные участники выборного процесса? Почему они не говорят, не возражают, не протестуют? Может, потому, что их стало не видно за записными смутьянами?

Если бы не штрафы и не реальное уголовное дело, можно было бы подозревать какие-то договорённости между, на первый взгляд, непримиримыми врагами. Хотя что такое штраф в миллион рублей, когда на кону выборы? Да и какое дело реальным лидерам протестов до каких-то зачинщиков беспорядков, обвиняемых по статьям УК РФ? Впрочем, после выборов можно и уголовное дело развалить, кто спросит?

Пока в явном политическом выигрыше мэр Москвы Сергей Собянин, который и с протестом совладал, и дорогу в Мосгордуму для своих кандидатов от конкурентов очистил. Вот такая она, московская политика!