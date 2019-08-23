Москва, , 17:27 — REGNUM

Либертарианская партия РФ не станет проводить митинг 25 августа на проспекте Сахарова в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил её председатель Сергей Бойко.

Политик отметил, что ранее Либертарианская партия подавала заявку о проведении 25 августа шествия с последующим митингом на проспекте Сахарова внутри Садового кольца. Власти Москвы отказали в проведении шествия, но согласовали митинг на проспекте Сахарова за пределами Садового кольца. Эти условия не устроили заявителей.

«Сегодня в Тверском суде Москвы был суд по этому поводу. Заявители подали иск в адрес правительства Москвы. Однако суд принял отрицательное решение по иску. Соответственно, Либертарианская партия ничего не проводит, но лично я выхожу с одиночным пикетом на Пушкинскую площадь», — заявил Бойко.

При этом политик не сумел оценить вероятность несанкционированных акций 25 августа. Он полагает, что централизованно организацией протестной активности в этот день никто не занимается, однако люди могут выйти сами, как это было 17 августа.

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