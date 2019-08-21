19 августа 2019 года, всего через 17 дней после официального прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США провели успешное испытание нового варианта отнюдь не малоизвестной крылатой ракеты «Томагавк». Уже наземного, а не привычного для этой ракеты морского базирования — в ходе испытаний изделие было запущено с мобильной наземной пусковой установки. Вполне возможно, что в обозримом будущем стоит ожидать начала серийного производства и развёртывания сухопутных «Томагавков».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рука дружбы

«Грифон» и «Рельеф» в новом обличии?

Вполне очевидно, что российский ответ на проведённые в США испытания не заставит себя долго ждать. Россия уже располагает новой крылатой ракетой 9М729, являющейся, по сути, наземной версией ракеты 3М-14 известного комплекса «Калибр». Эта ракета стала главным камнем преткновения в ходе проводившихся ранее переговоров о сохранении ДРСМД — американская сторона в качестве условия сохранения договора требовала в ультимативной форме прекратить её испытания и уничтожить все имеющиеся образцы. Российская же сторона утверждала, что дальность её полёта не превышает разрешённые договором 500 км. При этом объяснение российских военных, что единственным отличием 9М729 от 9М728 (используется на комплексе «Искандер-М») является более продвинутая система управления и другой тип боевой части, вызывает много сомнений — рост длины ракеты на 53 см и необходимость из-за этого сменить пусковую установку выглядят малореально (выпущены сотни пусковых установок «Искандер-М», а унификация в армии очень важна).

Vitaly V. Kuzmin Самоходная пусковая установка «Искандер-М»

3 января 2019 года российское Минобороны провело официальный брифинг, в ходе которого был продемонстрирован транспортно-пусковой контейнер с ракетой 9М729 и мобильная пусковая установка для запуска этих ракет. Эта пусковая установка способна нести четыре крылатые ракеты и полностью идентична таковой у экспортного комплекса Club-M, впервые продемонстрированного ещё в 2007 году. Club-M предлагался на экспорт в качестве берегового ракетного комплекса, вооружённого крылатыми ракетами семейства «Калибр». Несмотря на то, что российское военное ведомство не разглашает информацию о наличии в войсках комплексов с ракетами 9М729, по информации, опубликованной в Западных СМИ, Россия располагает по меньшей мере двумя дивизионами данных комплексов, каждый из которых включает в себя по четыре пусковые установки.

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Фактически можно утверждать, что как США, так и Россия воссоздали наземные мобильные ракетные комплексы с крылатыми ракетами, которые состояли на вооружении в 1980-е годы и были уничтожены после подписания ДРСМД — BGM-109G «Грифон» и РК-55 «Рельеф» (пусковая установка с крылатыми ракетами С-10 «Гранат», аналогичными американским «Томагавкам») соответственно. Правда, новый американский комплекс пока серьёзно недотягивает по возможностям до своего предшественника из Холодной войны — несёт только одну крылатую ракету, располагаясь на довольно примитивном прицепе с сомнительной мобильностью. Очевидно, что американцам понадобится ещё некоторое время, чтобы разработать серийную пусковую установку, несущую 4−6 крылатых ракет. Но принципиальных проблем эта задача вызывать не должна.

Можно с уверенностью заявить, что обе стороны бывшего ДРСМД готовились к выходу из него за многие годы до его официальной ликвидации. Стоит заметить, что фактически многие годы и Россия, и США всячески обходили договор. США начали размещение в Европе противоракетных комплексов AegisAshore с универсальными вертикальными пусковыми установками Mk-41. Помимо зенитных ракет, в ячейки этих пусковых установок могут быть загружены и крылатые ракеты «Томагавк», а программное обеспечение и некоторые другие компоненты могут быть довольно быстро обновлены, открыв возможность к применению этих ракет.

Пусковая установка Mk-41

Российская же сторона начала массовое строительство малых ракетных кораблей, оптимизированных для плавания в ближней морской зоне и по крупным рекам и вооружённых комплексами «Калибр», а также разработала вышеуказанную сухопутную пусковую установку под все те же «Калибры». Теперь, после официального прекращения действия ДРСМД, обе стороны смогут играть в открытую. При этом для России производство и развёртывание мобильных наземных носителей крылатых ракет будет куда более эффективным как с военной, так и с экономической точки зрения по сравнению со строительством дорогостоящих малых ракетных кораблей.

При этом развёртывание крылатых ракет наземного базирования едва ли ощутимо повлияет на имеющийся баланс сил и скажется на военно-политической обстановке, в отличие от перспективных баллистических ракет средней дальности, которые неизбежно появятся как у России, так и у США к середине следующего десятилетия.

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