США и Россия пытаются «сохранить лицо» перед Европой, а не ДРСМД?

Леонид Нерсисян, , 17:56 — REGNUM

23 января 2019 года российское руководство сделало, вероятно, последнюю попытку по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В преддверии фактически неминуемого выхода США их ДРСМД, был проведён брифинг с демонстрацией крылатой ракеты 9М729, которая и является главным «камнем преткновения». Представители США были приглашены на мероприятие, но не посетили его, позже заявив, что озвученные на брифинге данные были сфальсифицированы, а требование Вашингтона неизменно — уничтожить ракеты 9М729. Что это за ракета и насколько российский брифинг убедителен?

«Сохранить лицо», а не ДРСМД?

Брифинг начался с предыстории российско-американских споров вокруг ДРСМД, которая подробно описывалась нами в предыдущих материалах. Самой интересной стала часть, в которой были частично раскрыты тактико-технические характеристики ракеты 9М729, которую американцы призывают безотлагательно уничтожить в ультимативной форме. Помимо этого, в парке «Патриот» была продемонстрирована пусковая установка для новой крылатой ракеты и её транспортно-пусковой контейнер (ТПК).

Подробнее: Смерть Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и её смысл

Из главного отметим, что новую пусковую установку (ПУ), с которой может запускаться 9М729, назвали дальнейшей модернизацией оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Отметим, что «спорная» ракета сравнивалась с 9М728, которая применяется с давно известных всем пусковых установок 9П78−1 принятого на вооружение «Искандер-М». Что касается новой пусковой установки, то она способна нести четыре крылатые ракеты вместо двух и практически полностью совпадает по облику с демонстрировавшимся в прошлом экспортным комплексом Club-M, предназначенным для запуска линейки крылатых ракет «Калибр». Возможность использования с неё аэробаллистических ракет 9М723−1 комплекса «Искандер-М» не заявлялась и вызывает серьёзные вопросы.

Что касается самой ракеты 9М729, то единственным её отличием от предшественницы 9М728 называют боевую часть повышенной мощности и более продвинутую систему управления. Согласно официальным данным российских военных, увеличение длины ракеты на 53 см (около 7%) произошло именно за счёт этого, тогда как топливные баки остались прежнего объёма, изменениям не подверглись также стартовый и маршевый двигатели. Более того, максимальная дальность полёта ракеты, по озвученной информации, даже снизилась на 10 км — 480 км против 490 км у предшественницы (ДРСМД запрещает ракеты наземного базирования с максимальной дальностью полёта более 500 км и менее 5500 км). Отдельно было отмечено, что именно из-за большей длины 9М729 пришлось разработать новую ПУ — на 9П78−1 комплекса «Искандер-М» она не помещается.

Сочетание информации по новой ракете и пусковой установке вызывают закономерный вопрос — насколько целесообразно инвестировать средства в новую ПУ, если новая ракета очень мало отличается от предыдущей, и, по словам самих же военных, максимально унифицирована с предшественницей? Причём в том случае, когда средства имеются в ограниченном количестве, а новая ПУ, вероятно, не приспособлена для запуска аэробаллистических ракет. Это наталкивает на мысль, что с новой ПУ как минимум можно применять крытые ракеты 3М-14 линейки «Калибр» с дальностью полёта около 2600 км, что уже не соответствует условиям ДРСМД. Есть и другие варианты — демонстрировался ТПК, а не сама ракета, а значит, реальной информации о дополнительной длине в 53 см мы не имеем — всё-таки длина могла увеличиться из-за дополнительного топлива, а новая ракета 9М729 и вовсе может быть сухопутной 3М-14. Отдельно стоит отметить и более консервативный сценарий — новая ПУ пока не способна принимать ракету типа 3М-14, но будет способна это сделать после символической модернизации (например, обновления программного обеспечения). В любом случае тезис об увеличении габаритов ракеты из-за обновления электроники выглядит как минимум странно — в мире эти системы, наоборот, с каждым днём миниатюризируют, а на схеме в презентации именно этот отсек удлинился больше всего.

Одно у описанных сценариев общее — Россия достаточно давно и планомерно готовилась к тому, что ДРСМД может не стать, и на самом деле не так уж и против происходящего. Что касается США, то по действиям нынешней администрации Белого Дома понятно, что никто там и вовсе не собирался и не собирается реально пытаться сохранить договор — решение выйти из него принято, а условие российской стороне выдвинуто в такой форме, что согласиться на него Москва не может (и к тому же вряд ли хочет). Реальное противостояние ведётся в информационном поле — стороны хотят «сохранить лицо» и максимально переложить ответственность за распад ДРСМД (что будет воспринято негативно в той же Европе) друг на друга. Надо отметить, что резкие действия администрации Дональда Трампа в некоторой степени помогли Москве оказаться конструктивной стороной — из договора выходит Вашингтон, при этом он практически не готов ничего обсуждать и говорит исключительно в ультимативной форме.

Почему ДРСМД стал нежизнеспособен?

Как мы выше отметили, обе стороны последние годы были не очень заинтересованы в сохранении ДРСМД. Это видно и по действиям, и по мнению значительной части экспертного поля в обеих странах. В первую очередь, это связано с устареванием договора и глобальными изменениям. Всё больше стран получают доступ к технологиям создания баллистических ракет средней дальности (БРСД) и малой дальности с низким подлётным временем, нет больше двух полюсов в лице США и России, американские крылатые ракеты средней дальности в количестве нескольких тысяч расположены на кораблях, ударные беспилотники большой продолжительности полёта (практически совпадают по определению с крылатой ракетой) разрабатывают все ведущие военные державы и т.п. В таких условиях единственным спасением ДРСМД могло стать его реформирование — к примеру, разрешение неядерных дозвуковых крылатых ракет средней дальности наземного базирования. Их подлётное время велико, а те же американские корабельные Tomahawk «достают» до европейской части России, и даже их появление в Европе мало что изменит.

Другое дело — это БРСД, которые обладают малым подлётным временем и реально могут влиять на баланс сил. Однако тот же Вашингтон может хотеть развить именно это направление, особенно в свете противостояния с Китаем. Конечно, разработка БРСД потребует немало времени и средств, но в сочетании с доработкой технологий гиперзвуковых планирующих боевых блоков (глайдеров) такое оружие в будущем станет очень грозным инструментом. Что интересно, в этой области Россия имеет намного более сильный задел — фактически готовую к серийному производству баллистическую ракету РС-26 «Рубеж», которая может использоваться как на средние дальности (от 2000 км), так и межконтинентальные (свыше 5500 км). «Рубеж» вполне может стать новым «Пионером», если в Европе в будущем будут развёрнуты американские БРСД. Однако в таком сценарии всё равно остаётся серьёзный минус для Москвы — США получают низкое подлётное время к ключевым целям в европейской части России. При этом российские БРСД смогут работать только по целям в Европе.

Подробнее: Ракетный комплекс «Рубеж» больше не угрожает США. Почему?

Что дальше?

Распад ДРСМД открывает множество вопросов. Насколько быстро Россия и США станут производить и разворачивать крылатые ракеты средней дальности наземного базирования и БРСД? В каких регионах они будут это делать? Очевидно, что для обеих стран создание сухопутной ПУ под имеющиеся морские крылатые ракеты не составляет большого труда (Москва, как мы поняли, уже это, вероятно, сделала). Далеко не факт, что стороны будут форсировать их развёртывание на территории Европы — у США есть много задач в Азии, а России не очень резонно ссориться с западноевропейскими партнёрами, с которыми, несмотря на санкции, сохраняется очень серьёзное экономическое сотрудничество. Что касается БРСД — у России задел намного мощнее, однако РС-26 «Рубеж» в Государственную программу вооружений до 2027 года не попала — сказалось сочетание политических и финансовых причин. Политических причин вскоре может не стать, однако форсировать производство ракеты опять-таки необязательно — США пока только предстоит начать разработку такого изделия, и продлится она не один год.

Из других интересных изменений и вопросов стоит отдельно отметить перспективы строительства российских малых ракетных кораблей, заточенных под стрельбу крылатыми ракетами 3М-14 линейки «Калибр». Низкая мореходность, задержки при строительстве, на порядок большая стоимость эксплуатации и строительства по сравнению с сухопутными ПУ может привезти к свёртыванию их строительства в ближайшие годы. Это будет логично с точки зрения рационального расходования ограниченных ресурсов — всё-таки логичным было бы «доведение до ума» хотя бы производства фрегатов, которое практически «встало» после разрыва ВТС с Украиной и Западом.