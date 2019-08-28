Сегодня истек срок полномочий Теодора Курентзиса на посту художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, договор был расторгнут в одностороннем порядке с невероятным скандалом. Покидая учреждение культуры, Курентзис, вероятно, планировал найти себе местечко потеплее — в СМИ появилась информация, что греческий дирижер желает осесть в Санкт-Петербурге, откуда продолжит свое победоносное шествие по городам Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Курентзис

В качестве своей резиденции маэстро выбрал Дом Радио, однако не всем эта идея пришлась по вкусу, ситуация обернулась скандалом. Общественность выразила резкое недовольство тем, что историческое здание может быть отдано под оркестр Курентзиса, а также под рестораны и гостиницу, в сети сразу же появилась петиция с призывом не допустить подобного развития событий.

Инициативу поддержали уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова, а также депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Gov.spb.ru Светлана Агапитова

«Питерские власти пытаются расселить знаменитый Дом Радио на Итальянской и отдать его под оркестр Теодора Курентзиса. При этом упорно говорят, что дирижеру отдадут только один этаж, а все остальное должны занять рестораны и отель. На мой взгляд, это совершенно недопустимо. Только манкурты могут пытаться лишить город Дома Радио, с которым связана в том числе блокадная история» , — подчеркнул Вишневский.

Gov.spb.ru Борис Вишневский (справа)

Депутат написал обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой сохранить Дом Радио, а для оркестра Курентзиса подыскать другое место.

Чем закончится санкт-петербургская история, пока неизвестно, но, как мне кажется, она сыграла свою роль в истории пермской.

Курентзис был встречен в городе Петра не так, как ему представлялось: не все с восторгом ждали героя светских хроник с распростертыми объятиями, поэтому поведение маэстро несколько изменилось.

После интервью Ксении Собчак, в котором наш герой без капли стеснения полил грязью власти Пермского края, создававшие ему на протяжении многих лет тепличные условия, значительно изменил свой тон: на канале «Россия 24» вышел репортаж, в котором Курентзис, сменив гнев на милость, рассказывает сказки о своей беззаветной любви к Перми и о своем желании остаться. Он уже не упоминает о властях, которые «ничего не поняли», не обижается на губернатора Максима Решетникова, не приехавшего к нему в Зальцбург. Просто нравится домик в деревне Демидково?

Permkrai.ru Максим Решетников

Казалось бы, маэстро так беззаветно любит Пермь, что ему ничего не нужно, просто остаться хоть в каком-то качестве в городе, чтобы творить для его жителей, приобщать их к великому искусству.

Умиленный такой преданностью, я ждал, что же будет дальше. А дальше случился Андрей Борисов (исполнительный директор Пермского оперного театра), приехавший из Зальцбурга с требованиями от маэстро, которые невозможно читать без слез.

Когда Курентзис писал заявление об уходе с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, он предполагал продолжить руководство Дягилевским фестивалем. Поливая грязью власть, он угрожал ей, ставил условия: в частности, прямо заявлял, что директором театра должен остаться Борисов, иначе «все мосты будут сожжены», само же учреждение культуры не должно больше иметь художественного руководителя, театр должен стать интендантским.

Борисов заверял нас в том, что маэстро продолжит тесное сотрудничество с городом, даже будет ставить одну постановку в сезон, и, таким образом, ничего принципиально не изменится.

Но все изменилось, приехав с Зальцбургского фестиваля, Борисов поделился удивительной информацией, которая была озвучена ему Курентзисом и опубликована в издании «Новый компаньон».

Permopera.ru Андрей Борисов

Как говорится, здесь прекрасно все. Уже нет речи о ежесезонной постановке, нет речи о визитах Курентзиса в Пермь, у него, оказывается, появился очень плотный гастрольный график, который не позволяет ему заглянуть в его любимую деревню Демидково, дать концерт в театре. Но, чтобы любовная связь между дирижером и городом не ослабевала, он просит платить ему ежемесячно 300 тыс. рублей.

«Как сообщил источник, близкий к правительству региона, Курентзис просит зарплату в 300 тыс. рублей в месяц, и эти деньги в бюджете театра есть. Дирижер согласился получать вознаграждение не ежемесячно, а после окончания фестиваля. Концерты и другие фестивальные события, в которых Курентзис будет участвовать лично, будут оплачиваться дополнительно» , — отмечает издание.

За что же тогда Курентзис будет получать свой гонорар? Ответа на этот абсурд издание не дает. Просто ежемесячная зарплата, без всяких обязанностей — через год приедет и заберет. Чудеса да и только.

«До Дягилевского фестиваля пермякам вряд ли удастся увидеть Теодора Курентзиса и услышать его выступления: плотный гастрольный график дирижера не оставляет места для поездки в Пермь» , — приводит слова Борисова «Новый компаньон».

Как известно, Дягилевский фестиваль должен состояться в Перми во второй половине июня 2020 года. Мероприятие, безусловно, масштабное и важное для города, поэтому желание властей края его сохранить вполне понятно. Однако наивно полагать, что при участии Теодора Курентзиса оно сохранит прежний блеск. В 2019 году фестиваль значительно уступал предшествующему, что во многом было связано с начавшимися конфликтами между маэстро и властями региона. В новых условиях ожидать какого-то всплеска не стоит. Более того, существуют опасения, что бренд, созданный не Курентзисом, но им присвоенный, может перекочевать во Францию.

Данные слухи подтвердил продюсер фестиваля Марк де Мони, отметив, что некоторая часть мероприятия будет проводится в Париже, вероятно, в зимние месяцы. Первые выступления запланированы ориентировочно на начало 2021 года.

Diaghilevfest.ru Марк де Мони

Подобное желание неудивительно, Курентзис очевидным образом тяготится Пермью, ему здесь не нравится, поэтому с каждым годом он проводил в городе все меньше и меньше времени, единственное, что ему здесь по душе, — это щедрое финансирование.

Озвученные Курентзисом планы прокомментировала супруга народного артиста России Владимира Васильева, прослужившего на посту главного хормейстера Пермского театра оперы и балета с 1970 по 2005 год.

«Шантаж чистой воды. Будем искать очередной компромисс? Следующим шагом маэстро может стать перенос Дягилевского фестиваля в Европу» , — подчеркнула почетный учитель России Галина Васильева, проработавшая в гимназии имени Дягилева свыше 20 лет.

Помимо хотелок Курентзиса в отношении зарплаты и фестиваля, речь Борисов повел и о Дворце культуры Солдатова, где маэстро хочет обустроить личное пространство.

«Курентзис хочет, чтобы на время подготовки и проведения фестиваля Дворец культуры стал резиденцией оркестра и хора MusicAeterna, штабом фестиваля и личным рабочим местом Курентзиса. Кроме того, он планирует проводить в ДК не только концерты, но и театральные показы, а для этого необходима реконструкция оркестровой ямы» , — пишет известный пермский журналист Юлия Баталина в издании «Новый компаньон».

Для того чтобы оккупировать еще одно учреждение культуры, маэстро хочет заключать контракт не с Борисовым, а с губернатором Решетниковым, в крайнем случае с министром культуры Вячеславом Торчинским. Потому что амбиции скромного дирижера выходят за рамки компетенции руководства театра.

Permkrai.er.ru Вячеслав Торчинский

Складывается странная ситуация, никто вообще ничего не говорит о судьбе Дворца культуры, о творческих коллективах, там пребывающих, как будто бы это никому не нужная площадка и маэстро решил ее взять на собственное попечение, чтобы сделать из нее свой офис. За реконструкцию которого, разумеется, средства должны выложить власти.

«Проблем будет очень много для всех творческих коллективов, которые занимаются во дворце. Дворец лишается коммерческой самостоятельности как лучшая концертная площадка Перми! «Мальчик по имени ХОЧУ» не имеет системного отношения к пермской концертной деятельности (будет время — заеду в Пермь). А держать лучшую концертную площадку города на «подстраховке» у гастролеров — расточительная щедрость и преступное и губительное отношение к пермской культуре» , — прокомментировал амбиции Курентзиса по захвату ДК Солдатова художественный руководитель Пермского губернского оркестра, почетный гражданин Пермского края Евгений Тверетинов.

Один мыслитель однажды сказал: «Есть люди, которые не различают понятие цены и ценности» — для одних дворцы культуры, театральные коллективы, выступления, а может быть, и само искусство имеют свою цену. В данном случае 300 тыс. рублей в месяц и очередной разгромленный Дворец культуры. При этом даже не надо появляться в городе, можно приехать через год на фестиваль, чтобы одним чеком забрать все деньги.

Позиция властей региона в данном вопросе не вполне прозрачна. С одной стороны, конфликт налицо, с другой стороны, явственно ощущаются некоторые игры, не позволяющие избавиться от Курентзиса росчерком пера, что необходимо было бы сделать после всего того, что он себе позволил.

Скрытые мотивы побуждают к непонятным для общественности действиям, что наносит удар по имиджу властей региона, и без того подорванному всевозможными проектами, в том числе и в сфере культуры (вспомнить хотя бы снос ДК «Телта»). В проигрыше оказываются все, так, может быть, уже пора проявить политическую волю и сделать что-то полезное для собственного региона?

Первым шагом должно быть назначение нового художественного руководителя для Пермского театра оперы и балета. Им должен стать человек, укорененный в местную почву, имеющий желание и волю развивать искусство края, а не создавать одноразовые проекты на экспорт. Идея директорского театра в сложившихся условиях создаст еще большие конфликты и окончательно уничтожит один из лучших музыкальных театров страны, после чего саранча, его пожравшая, переберется на новое поле. Отличное завершение Года театра в Перми.