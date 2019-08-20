Несмотря на то, что последствия изменения климата становятся всё более очевидными, прогресс в сокращении выбросов парниковых газов разочаровывает как никогда прежде, поэтому некоторые начинают заявлять о необходимости новых технологических решений, которые якобы помогут спасти ситуацию. Например, учёный из Гарвардского университета Дэвид Кит призвал обратить внимание на геоинженерию, т. е. преднамеренное, широкомасштабное и очень рискованное вмешательство в климатическую систему Земли, пишет Сильвия Рибейро в статье для издания Project Syndicate.

Атмосфера

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В марте 2019 года на конференции ООН по окружающей среде в Найроби (Кения) США и Саудовская Аравия заблокировали усилия, направленные на изучение геоинженерии и её последствий для международного управления. Между тем эксперимент Кита по созданию контролируемого стратосферного возмущения (SCoPEx) в США, целью которого является проверка на практике одной из форм геоинженерии, направленной на управление солнечной радиацией (Solar Radiation Management — SRM), похоже, продвигается вперёд.

Эксперимент основан на так называемой стратосферной аэрозольной инъекции, когда высотный стратостат распыляет в атмосфере большое количество неорганических частиц, которые должны отразить часть солнечного света обратно в космос. В рамках SCoPEx исследователи намерены поднимать стратостат на высоту в 20 километров для проверки отражательной способности различных веществ.

NASA Стратостат

Но технические аспекты эксперимента гораздо менее важны, чем его политические, социальные и геополитические последствия. В конце концов, риски геоинженерии могут быть очень серьёзными. Масштабное применение предложенной формы геоинженерии может повлиять на муссонные дожди в Азии и вызвать засухи в Африке, поставив под угрозу снабжение продовольствием и водой двух миллиардов человек. Первоначально в рамках SCoPEx рассматривалась возможность проверки отражательной способности серной кислоты, однако серная кислота может ещё больше истощить озоновый слой (в последний раз упоминались только карбонаты).

Недавно начал свою работу независимый консультативный совет по SCoPEx, по-видимому, для того, чтобы придать легитимность некоему эксперименту, который, как считает мир, слишком опасен для того, чтобы его проводить. Кроме того, в консультативный совет вошли представители исключительно из США, которые в основном связаны с элитными институтами. Здесь может возникнуть вопрос: чьи интересы на самом деле обслуживает этот совет?

Все эти опасения подкрепляются тем фактом, что инициатива с SCoPEx носит в основном манипулятивный характер. Результаты «мелкомасштабного» эксперимента не позволяют получить достоверную оценку возможных последствий развёртывания SRM в масштабах, необходимых для геоинженерии. Как заявили учёные-климатологи, узнать, как именно SRM (или другие подобные технологии) повлияет на климат, можно только после нескольких десятилетий масштабного использования SRM. В противном случае результаты эксперимента нельзя было бы отличить от других климатических переменных и «климатического шума».

Oxfam East Africa Засуха в Африке

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Эксперименты, подобные SCoPEx, могут послужить импульсом для проведения более крупных и продолжительных экспериментов. После того как миллионы долларов были потрачены на создание соответствующих учреждений и на финансирование работы большого числа людей, всегда проще заявить о том, что следует собрать ещё больше данных и, наконец, задействовать ту или иную технологию.

В этом смысле такие проекты, как SCoPEx, представляют собой новый и опасный прецедент с точки зрения одностороннего внедрения геоинженерных технологий миллиардерами и заинтересованными сторонами. Действительно, согласно недавнему докладу Центра международного права окружающей среды (CIEL) и Фонда имени Генриха Бёлля «Топливо в огонь», компании, чья деятельность связанна с ископаемыми энергоносителями, десятилетиями вкладывают средства в геоинженерию. Для них обещание найти технологическое решение проблемы климата является идеальным предлогом для продолжения своей высокодоходной разрушительной деятельности.

Недавно компания Кита Carbon Engineering получила $68 млн от американских нефтяных компаний Occidental Petroleum и Chevron, а также угольного гиганта BHP Billiton для разработки ещё одной потенциально опасной геоинженерной технологии прямого захвата CO2 из атмосферы. Первоначальными спонсорами Carbon Engineering выступили такие фигуры, как канадский финансист нефтеносных песков Мюррей Эдвардс, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

World Economic Forum Билл Гейтс

Продвижение подобных проектов без наличия какого-либо политического мандата или институционального надзора может утвердить систему саморегулирования, которая совершенно не подходит для технологий, так или иначе связанных с геоинженерией. Вот почему, руководствуясь Конвенцией ООН о биологическом разнообразии (КБР), к национальным правительствам обратились с просьбой не допускать проведение каких-либо геоинженерных мероприятий до тех пор, пока не будет создан «глобальный, прозрачный и эффективный механизм по контролю и регулированию». Похоже, промоутеры SCoPEx также намерены воспользоваться тем, что США не ратифицировали КБР.

Однако решение, принятое на основе КБР, предусматривает исключение для проведения небольших экспериментов, но только при соблюдении определённых условий, которые в рамках SCoPEx не соблюдаются. В рамках исключения разрешено проводить эксперименты в «контролируемых условиях», при получении предварительного и осознанного согласия коренных народов и местных сообществ, которые могут быть затронуты экспериментом. Кроме того, в случае с SCoPEx никто не прислушался ни к одному критическому замечанию со стороны гражданского общества или правительств развивающихся стран.

Вместо того, чтобы позволить энергетическим компаниям, разорившим нашу планету с целью получения прибыли, продолжать преследовать свои собственные интересы, мир должен создать сильный многосторонний и демократический механизм регулирования, который также предусматривал бы возможность установления прямого запрета в отношении определённых технологий. До тех пор, пока такая международная система не будет внедрена, нельзя допустить продолжение экспериментов, подобных SCoPEx, которые могут выступить в качестве троянского коня для масштабного развёртывания опасных технологий.