После выхода Великобритании из состава ЕС у Лондона появится историческая возможность заключить торговую сделку с одним из самых быстроразвивающихся регионов мира и доказать, что Великобритания не имеет ничего общего с европейским бюрократизмом и протекционистской политикой. Ключ к этому заключается в том, чтобы переосмыслить ошибочную политику Европейского союза в отношении пальмового масла, пишет премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в статье для издания Bloomberg.

Iker Merodio Британский флаг

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В 2017 году Европейский парламент принял резолюцию о поэтапном отказе и, в конечном итоге, запрете биотоплива из пальмового масла, которое составляет основную часть экспорта Малайзии и Индонезии. Ранее в 2019 году Европейская комиссия ограничила виды биотоплива из пальмового масла, которые соответствуют европейским целям использования возобновляемых источников энергии. Эти ограничения могут, несмотря на все усилия с нашей стороны, привести к торговой войне со странами-производителями.

Чиновники из Европейского союза оправдывают свой запрет на использование биотоплива из пальмового масла экологическими соображениями. На самом деле этот запрет необходим для того, чтобы защитить сельскохозяйственную промышленность нескольких европейских стран. Если в ЕС так сильно обеспокоены воздействием процесса выращивания пальмового масла на окружающую среду, почему тогда ЕС только что подписал торговое соглашение с Южной Америкой? Производство говядины в странах Южной Америки представляет собой крупнейшую в мире сельскохозяйственную причину вырубки леса, который снижает выбросы CO2, также связанные с использованием пальмового масла.

Craig Плантация масличных пальм

Более того, страны ЕС, которые производят конкурирующие масличные культуры, такие как рапс, делают это гораздо менее эффективно, при большем использовании удобрений и пестицидов. Вот почему в Международном союзе охраны природы недавно предупредили о том, что запрет пальмового масла не остановить вырубку лесов, а вместо этого приведёт к росту потребления рапса, сои и подсолнечника, требующих более интенсивного использования земель, чтобы удовлетворить растущий спрос.

ЕС также удобно игнорирует прогресс, достигнутый в разработке механизмов сертификации процесса производства более качественного пальмового масла. Например, малазийские стандарты экологической безопасности, используемые при производстве пальмового масла, также были приняты и в ряде других стран. Разработанные с учётом экологических требований и норм стандарты производства и ответственный подход имеют решающее значение для долгосрочного здоровья наших отраслей.

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Действительно, никто не говорит о том, что экологических активистов не должны беспокоить вопросы, связанные пальмовым маслом или вырубкой лесов, а также экологией Малайзии. И мы также не хотели бы в рамках торговых дискуссий с кем-либо, будь то Великобритания или ЕС, упускать из виду такие важные вопросы, как экологическая безопасность и вырубка лесов.

Но решение заключается не том, чтобы выделить один определённый товар и запретить его. Этот запрет позволил бы ЕС избежать собственной доли ответственности за расширение процесса вырубки лесов из-за животноводства, и в то же время ошибочно возложить всю полноту ответственности на развивающиеся страны Азии, поставив, таким образом, под угрозу средства к существованию 650 тыс. мелких фермеров в Азии.

Это вопиющее лицемерие является формой современного колониализма, которому нет места в современном мире. Используя торговлю как оружие, ЕС фактически пытается запугать более бедные регионы мира.

Более того, потворство сельскохозяйственному лобби наносит ущерб сотням миллионов европейских потребителей, которые сталкиваются с завышенными ценами. Подобный протекционизм вызвал гнев и среди развитых стран. США угрожают ввести торговые пошлины на импорт европейских автомобилей, если ЕС не обеспечит большего доступа к своим рынкам для сельскохозяйственной продукции американских фермеров.

Romain Behar Пальмовое масло

Когда речь заходит о пальмовом масле, необходим диалог и участие для поиска совместных решений, включая улучшение процесса регулирования или более строгие стандарты сертификации. Вот почему Малайзия по-прежнему протягивает ЕС руку дружбы в надежде на восстановление справедливых, честных и взаимных торговых отношений. Возможность этого зависит от того, как ЕС отнесётся к рекомендация ряда экспертов по окружающей среде, которые предложили совершенствовать экологические стандарты производства пальмового масла вместо того, чтобы проводить протекционистскую политику и объявлять бойкоты.

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После выхода из состава ЕС Великобритания могла бы свободно последовать по предложенному пути, даже если бы ЕС отказался это сделать. Британская торговля со странами Юго-Восточной Азии в настоящее время составляет свыше $43 млрд в год, и эта цифра неуклонно продолжает расти. Новое отношение к пальмовому маслу, не обременённое лоббистскими группами, преследующими свои особые интересы, может дополнительно улучшить условия торговли между Великобританией и регионом. Мы надеемся на то, что нам удастся избежать торговой войны с ЕС. Но если торговая война всё же начнётся, это не означает, что Великобритания должна попасть под перекрёстный огонь.