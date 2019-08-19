Митинги 17 августа в Москве показали ослабленную инерцию или даже апатию протестных сил. Многие говорят о слабости КПРФ, не сумевшей собрать достойного числа сторонников в разгар избирательной кампании. Но либеральные силы показали себя не лучше. Для них согласованный митинг был возможностью подлить масла в огонь протеста, и если коммунисты и впрямь так слабы, не помешала бы ни их повестка, ни разногласия между левыми и правыми. Кроме того, к счастью, схлынули и несанкционированные акции, если не считать прогулку школьников по Арбату и одиночные пикеты, на которые пришла наиболее законопослушная часть либеральных сил — «яблочники».

Олег Константинов ИА Красная Весна Флаг ЛГБТ на митинге

Татьяна Барыбина ИА Красная Весна Участник митинга КПРФ

Понятно, что на решение сбавить обороты повлияла жёсткая реакция правоохранительных органов, возбудивших уголовное дело в отношении организаторов беспорядков и щедро назначенные судами штрафы за участие в несанкционированных митингах и призывы к ним. Но ведь это можно было предугадать. Не просто так менялось законодательство последние годы, серьёзность настроя показал и «предупредительный» арест Алексея Навального, претендующего на лидерство среди несистемщиков. Тем не менее протесты состоялись и были предельно дерзкими. Почему?

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в газете «Завтра» обратил внимание на реакцию либеральных аналитиков на московские предвыборные события и заметил, что в их конструктах мэру Москвы Сергею Собянину отводят роль жертвы силовых структур. Ох уж эти siloviki, как писала когда-то западная пресса!

«На мой взгляд, позиционирующий себя в качестве технократа Собянин легко может стать знаменем той части российской олигархии и связанной с ней бюрократии, которая недовольна ссорой путинского Кремля с Западом и считает необходимым как можно скорее закончить её миром «по-горбачёвски», то есть тотальной капитуляцией — с последующим новым витком людоедских реформ», — пишет Делягин.

Замечание уважаемого эксперта убедительно объясняет происходящее. Собянина выгораживают те, кто в числе первых, казалось, должен был его ругать. Мол, да, мэр делает громкие заявления о том, что наведёт порядок в городе, но куда ему деваться, если правоохранительные органы настроены серьёзно?

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

У столичных либералов были основания видеть в Собянине если не союзника, то хотя бы нейтральную фигуру, неспособную им навредить, заявил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, знакомый с ситуацией с выборами в регионе. Он отметил, что у одного из незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва есть в Москве заметный бизнес, которым невозможно заниматься, не находясь в контакте с городской властью. И, по его информации, взаимодействие может выходить за стандартные в такой плоскости вопросы, затрагивая и политические моменты.

По мнению источника, наиболее проблемным для незарегистрированных кандидатов был вопрос сбора подписей, которых, учитывая статус самовыдвиженца, требовалось немало. И вот здесь они крайне нуждались в сторонней помощи. С другой стороны, московским властям в Мосгордуме не нужны депутаты, способные поднимать острые для них вопросы. В идеале дума должна состоять из московских единороссов или хотя бы из безопасной оппозиции, которая оттенит другие политсилы и вберёт в себя протестный электорат.

Олег Константинов ИА Красная Весна На митинге

Удалось ли сторонам договориться? Ответ на этот вопрос, безусловно, недоступен широкой публике. Однако очевидно, что несистемные либералы, даже несмотря на антикоррупционные «расследования» в отношении отдельных лиц московской мэрии, для городской власти пока безопасны. На их акциях и «прогулках» целью лозунгов становится полиция, а также федеральная власть, а на согласованных митингах не находится места для столичных проблем.