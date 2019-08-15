Москва, , 13:17 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин рассматривается либералами на роль нового главы Временного правительства Александра Керенского или пост-майданного президента Украины Петра Порошенко, пишет экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в газете «Завтра».

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он проанализировал реакцию либеральных аналитиков на московские протесты и обратил внимание, что столичному мэру они отводят роль жертвы жестокости силовых структур.

«Похоже, на роль нового Керенского (или Порошенко?) вместо безнадёжно унылого Кудрина рассматривается несравнимо более энергичная и привлекательная фигура — Собянин», — отметил Делягин.

Он рассказал о противостоянии различных групп в государственной элите, где «Собянин занимает достойное и во многом самостоятельное место» и обладает влиянием.

«На мой взгляд, позиционирующий себя в качестве технократа Собянин легко может стать знаменем той части российской олигархии и связанной с ней бюрократии, которая недовольна ссорой путинского Кремля с Западом и считает необходимым как можно скорее закончить её миром «по-горбачёвски», то есть тотальной капитуляцией — с последующим новым витком людоедских реформ», — считает автор.

Он обратил внимание на способность мэрии работать с разными представителями либералов, даже не склонными к ведению переговоров.

«И это вдыхает новую, пугающую силу во всё более зримую перспективу либерального реванша», — заключил Михаил Делягин.