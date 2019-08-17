Исследовательская компания The Harris Poll провела по заказу LEGO Group социологический опрос, результаты которого показали, кем хотят стать дети из США, Великобритании и Китая, когда вырастут. Как заявили в интернет-издании Ars Technica, результаты опроса оказались не только поучительными, но и отрезвляющими, пишет Марк Р. Уиттингтон в статье для издания The Hill.

Игрушечный астронавт

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В Китае 56% опрошенных детей сказали, что хотят стать космонавтами, данная профессия оказалась на вершине списка. В США и Великобритании профессия космонавта оказалась в конце списка, набрав всего 11%. YouTube-блогер возглавил список предпочтительных рабочих мест в двух англоязычных странах.

Также стоит вспомнить результаты ещё одного опроса, задокументированного историком Роджером Д. Лауниусом. По его словам, после посадки на лунную поверхность корабля «Апполон-11» настал тот единственный момент, когда американцы поверили в то, что космическая программа «Аполлон» стоила своих затрат, тогда в этом были уверены 53%. Вскоре уровень поддержки существенно упал и не смог восстановиться до 1990-х годов, т. е. на протяжении долгого периода после того, как последние американцы покинули Луну.

Теперь отмотаем время вперёд на 50 лет после первой посадки на Луну. Как сделать так, чтобы новая лунная программа «Артемида» избежала печальной судьбы программы «Аполлон», первоначальная популярность которой, согласно опросам, вскоре пошла на убыль? Как сделать так, чтобы освоение космоса вновь завоевало популярность?

Nasa.gov Высадка на Луну

К счастью, НАСА и нынешняя программа по возвращению на Луну располагают определёнными преимуществами, которых американскому космическому агентству и программе «Аполлон» сильно не хватало 50 лет назад. У программы «Аполлон» была конкретная цель — доставить человека на поверхность Луны и благополучно вернуть его на Землю. И всё это нужно было осуществить к концу десятилетия, т. е к 1970 году. Корабль «Аполлон-11» позволил достигнуть все поставленные цели. К сожалению, многим показалось, что последовавшие миссии, начиная с «Аполлона-12» и заканчивая «Аполлоном-17», были излишними и представляли собой очень дорогие «победные круги».

Программа «Артемида» ставит перед собой более амбициозную цель: не только вернуться на Луну, но и создать лунную базу, а затем отправить людей на Марс. Обоснование программы понятно с самого начала. Следующая лунная посадка, первая за 55 лет, конечно, если всё пойдёт по графику, будет представлять собой лишь начальный этап миссии, а не её завершение.

Сегодня НАСА — это уже совсем другое учреждение, не похожее на то учреждение, которым оно было в 1969 году. Пятьдесят лет назад космическое агентство США представляло собой огромное, автономное учреждение, которое всё создавало внутри себя с помощью авиакосмических подрядчиков. Как недавно отметили в научно-популярном журнале Harvard Business Review, сегодня НАСА находится в центре развитой сети организаций. В данную сеть входят не только международные космические агентства, такие как Европейское космическое агентство и Индийская организация космических исследований, но и коммерческие компании, такие как SpaceX и Blue Origin.

Nasa.gov Лунная база

Альянс между НАСА и коммерческими партнёрами — это ключ к новому освоению космоса. НАСА может показаться скучным и бюрократическим учреждением, однако оно постепенно меняется под влиянием молодого и реформистски настроенного директора Джима Брайденстайна. Что касается генерального директора SpaceX Элона Маска и главы Blue Origin Джеффа Безоса — это просто рок-звёзды в космическом мире. Инженеры и другие сотрудники коммерческих космических компаний — молодые и энергичные люди, это американцы, которые хотели бы верить во что-то.

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Международный промышленный альянс НАСА, желающий отправить исследователей за пределы околоземной орбиты, может предложить множество вариантов для людей, которые хотели бы принять участие в этих усилиях. Молодых людей, которые считают, что стать звездой YouTube — это отличный карьерный путь, миссия НАСА может вдохновить и обратить их внимание на новые возможности, которые даст возвращение на Луну. Чтобы стать космонавтом, учёным или инженером, потребуется гораздо больше времени и усилий, чем обычно требующихся для того, чтобы сделать видео для YouTube. Молодое поколение должно понимать, что ничего нельзя достигнуть без напряжённого труда, и в этом нет ничего удивительного. Сама цель должна оказаться достаточно желанной для молодого человека, чтобы оправдать долгие годы обучения.

Чтобы по-настоящему привлечь внимание к освоению космоса, нужно предложить видение того, как изменится мир к лучшему, когда люди будут жить и работать на Луне, а также совершать путешествия на Марс и не только. Программа «Артемида» может ознаменовать начало более богатой и мирной человеческой цивилизации, чем нынешняя. Чем больше людей осознают этот факт, тем популярнее станет освоение космоса.