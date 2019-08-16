16 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 12:57 — REGNUM

В течение последних нескольких недель Германию преследовали мрачные прогнозы уровня промышленного производства, поэтому 14 августа ни для кого не стало сюрпризом, что ВВП Германии сократился на 0,1% во втором квартале 2019 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В течение последнего года экономические показатели ФРГ практически не изменились. Расходы домохозяйств, поддержанные ростом заработной платы на ограниченном рынке труда, остались на прежнем уровне, но спад в обрабатывающей промышленности, который составил более одной пятой от объёма производства, продолжает усугубляться. Компании сокращают продолжительность рабочей недели и предупреждают о снижении прибыли. Многие аналитики считают, что Германия уверенно движется в направлении рецессии, пишет издание The Economist.

Германия, СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ужас. Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ситуация в Германии породила две дискуссии. Во-первых, вызваны ли сложности Германии внутренними или внешними причинами? Годовой спад экспорта составил 8%, по-видимому, это основная причина замедления экономики. Неопределённость, порождённая торговым конфликтом между США и Китаем, а также перспектива выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, в значительной степени не зависят от действий правительства канцлера Германии Ангелы Меркель. Спрос на немецкую продукцию в Китае падает. Германия сильно пострадает, если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы, установив в конце этого года торговые пошлины в отношении импортных автомобилей.

Всё же это только полбеды. Аналитики уже давно призывают Германию снизить свою экспортную зависимость. Несмотря на умеренную перебалансировку, положительное сальдо по текущим счетам по-прежнему составляет колоссальные 7,4% ВВП в четвёртой по величине экономике мира. При поддержке правительства автомобильная промышленность, на долю которой приходится большая часть профицита торгового баланса, чем на любой другой экспортный сектор, медленно приспосабливается к росту числа электрических и беспилотных автомобилей. Политическое руководство Германии сделало слишком мало для того, чтобы подготовить стареющее общество к таким вызовам, как переход на цифровые технологии. Каждая экономика еврозоны сталкивается с теми или иными проблемами, но к настоящему моменту Германия оказалась единственной страной, которая показала спад в минувшем квартале.

Автомобильная промышленность (cc) spencer cooper

Второй темой для обсуждений стал настойчивый отказ правительства Германии от заимствований. «Долговой тормоз», закрепленный в Конституции ФРГ с 2009 года, исключает возможность заимствований для финансирования структурного дефицита, превышающего 0,35% ВВП. Соответствующее политическое обязательство призвано обеспечить сбалансированный бюджет для текущих расходов. Данный шаг позволил обеспечить низкий уровень задолженности, а с 2014 года — профицит бюджета, который в 2018 году составил 1,7% ВВП, или $66 млрд. Благодаря этому Германия смогла увеличить расходы на инфраструктуру, социальное обеспечение и оборону без дополнительных заимствований. Тем не менее, по мере того как крупнейшая экономика еврозоны замедляется, споры о необходимости заимствований набирают обороты.

Себастьян Дуллиен Column.global-labour-university.org

Пока что правительство занимает выжидательную позицию. Но, по словам директора Macroeconomic Policy Institute (IMK) Себастьяна Дуллиена, давление будет только нарастать. На этой неделе Меркель заявила, что её приверженность сбалансированному бюджету остаётся неизменной, но добавила: «Мы будем реагировать в зависимости от ситуации». Внутри министерства финансов начались оживленные дебаты о том, как именно и следует ли привлекать инвестиции, хотя сам министр финансов Олаф Шольц сохраняет осторожность к разочарованию многих его соратников из Социал-демократической партии Германии, которая выступает в качестве младшего партнёра христианских демократов госпожи Меркель.

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Краткосрочный рост расходов, как утверждает Меркель, натолкнётся на узкие места в таких областях, как строительство. Краткосрочное увеличение расходов также не поможет устранить бремя неопределённости, с которой сталкиваются немецкие фирмы. Поэтому некоторые эксперты высказываются в поддержку идеи о создании фонда, который позволил бы выделить несколько сотен миллиардов евро в течение следующего десятилетия. Деньги могли бы направить на развитие транспортной инфраструктуры, строительство домов, а также помощь местным органам власти, испытывающим трудности в условиях долговой нагрузки. Другие высказываются за снижение налогов для низкооплачиваемых рабочих.

Олаф Шольц (cc) Олаф Косинский

Снижение налогов и, со временем, инвестиции в инфраструктуру помогут сбалансировать экономику Германии, снизив роль её ориентированного на экспорт подхода. В прошлом были случаи, когда Меркель полностью меняла свою позицию, отметил Дуллиен. Но для начала Германия, возможно, должна столкнуться с более сильным встречным ветром.