Ваша компания может легко пережить последствия Брексита? В связи с надвигающейся угрозой выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, а также на фоне небольшого, но растущего риска падения фунта до уровня паритета с долларом, всё больше руководителей компаний начинают убеждать инвесторов в том, что они смогут справиться с любой ситуацией, какой бы тяжёлой она ни оказалась, пишет Лайонел Лоран в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Paymentssource.com Лайонел Лоран

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К сожалению, чёткий план действий на случай чрезвычайных последствий Брексита — это роскошь, которую не все компании могут себе позволить. Также непонятно, как та или иная компания сможет справиться с проблемами, если Брексит без соглашения разрушит экономику страны?

Проанализировав финансовые отчёты ряда компаний, издание Bloomberg обнаружило шесть компаний, которые заявили о достаточном уровне защищённости от последствий Брексита. Среди таких компаний можно встретить поставщика медицинских услуг Primary Health Properties, Rathbone Brothers — компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг по управлению инвестициями и активами частных инвесторов, производителя продуктов питания Cranswick, Stenprop — фирму по продаже промышленной недвижимости, а также известный рынок страхования Lloyd's of London и поставщика платёжных технологий Net 1 UEPS Technologies.

Уверенность этих компаний связана либо с продажей нишевых продуктов, пользующихся высоким спросом, либо с наличием внутренних цепочек поставок в Великобритании (что существенно снижает подверженность внезапному росту торговых пошлин), либо с тем фактом, что компании смогут сохранить свои, базирующиеся в ЕС, центры, что позволит избежать неопределённости в сфере регулирования.

Представители компаний часто упоминают о трёх крупных рисках, связанных с Брекситом: торговые пошлины, нетарифные барьеры и проблемы с логистикой, такие как задержки в портах. Что касается торговых пошлин, то группа лоббистов из Конфедерации британских промышленников озвучила жуткие предсказания, включая 12% пошлины на импорт текстиля из Турции, а также то, что экспорт транспортных средств в ЕС столкнётся с 10% пошлинами. Некоторые компании думают, что они смогут справиться со сложностями. По оценкам британского многонационального ретейлера одежды Next Plc, затраты, связанные с импортными торговыми пошлинами, составят $24 млн, что эквивалентно росту цен на одежду на 0,5%. По оценкам производителя химикатов Croda International Plc, стоимость пошлин частично будет компенсирована за счёт потребителей. Производители более дорогих вещей, такие как автомобили Bentley ($200 тыс.) позаботятся о том, чтобы их покупатели получили более шикарные комплектации, если их расходы увеличатся.

M 93 Bentley Continental

На возможность нетарифных барьеров некоторые руководители компаний смотрят одинаково оптимистично. Руководство Croda International заявило о готовности перерегистрировать свою продукцию в ЕС, если Великобритания покинет европейский блок без соглашения. Далее было сказано, что нет никаких причин, по которым независимое тестирование их продукции не позволило бы уладить все вопросы с брюссельскими регулирующими органами.

Что касается логистических проблем, которые могут возникнуть сразу после разрыва отношений между Великобританией и ЕС, то наиболее оптимистично настроенные британские боссы указывают на то, что они сделали запасы необходимых товаров и позаботились об альтернативных маршрутах поставок. Некоторые говорят, что их запасов вполне хватит на шесть месяцев.

Важно помнить, однако, что вся эта подготовка стоит денег. Выделение миллионов на подготовку планов действий в чрезвычайных ситуациях означает задержку инвестиций или перекладывание дополнительных расходов на поставщиков или клиентов. Некоторые компании могут легче справиться с трудностями, чем другие. Например, для Westley Group, небольшой литейной и инженерной группы, потеря из-за Брексита европейских заказов на сумму $2,4 млн обошлась компании в 2018 году в 7% от её выручки. Это существенно.

Dave Kellam Британия и Евросоюз

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Выживание после тяжёлого разрыва с ЕС не будет иметь большого значения, если экономика Великобритании окажется в гораздо более худшем положении. Инвесторы, конечно, решили отдать предпочтение крупным международным компаниям, чем тем, которые осуществляют большую часть продаж в Великобритании. Статистика за последний год показывает 13-процентный разрыв между акциями британских экспортёров, которые получают большую часть своих доходов за рубежом, и акциями компаний, которые ориентированы на внутренний рынок Великобритании. Интересно, что к последней группе компаний, которые оказались в менее выгодном положении, относятся компании, руководство которых заявляет, что оно полностью подготовлено к преодолению последствий Брексита.

Единственное, что руководители компаний не могут контролировать, так это планы инвесторов на случай возникновения чрезвычайной ситуации.