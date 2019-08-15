15 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Санкции блокируют внутреннее производство иранских лекарств, нарушая цепочки поставок. Иранские фармацевтические предприятия использую более 10 тыс. различных соединений для производства лекарственных препаратов. Американские санкции и давление США на международные банки уже заблокировали возможность оплаты поставок в Иран импортного сырья.

Александр Белов, , 10:37 — REGNUM

В июле 2019 года государственный департамент США выпустил фильм, адресованный народу Ирана. В видео чиновник администрации президента США Дональда Трампа Брайан Хук утверждает, что заявления о том, что американские санкции направлены на то, чтобы ограничить Ирану доступ к лекарствам, — это «миф». На протяжении более 10 лет мои иранские коллеги-медики и я изо всех сил пытаемся защитить иранских пациентов от негативного влияния американских санкций. Мы изучили влияние санкций на здравоохранение Ирана. Результаты нашего исследования ясно показывают, что вред, причиняемый иранским пациентам, это отнюдь не миф, пишет Аббас Кебриаизадэ в статье для издания The Foreign Policy.

США. Свобода Иван Шилов © ИА REGNUM

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В условиях, когда нынешний интегрированный и взаимосвязанный мир зависит от банковских и торговых сетей, в которых доминирующее положение занимают США, американское правительство может задействовать экономические санкции для того, чтобы относительно легко нанести ущерб экономическим, политическим и даже социальным отношениям в целевых странах.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на то, что американские санкции разработаны таким образом, чтобы не ограничивать гуманитарный доступ к продовольствию и лекарствам, на практике американские санкции выступают в качестве инструмента экономической войны. Официальные лица в Вашингтоне продолжают настаивать на том, что по-прежнему санкции предусматривают «исключения» для защиты гуманитарной торговли, и это несмотря на постановление Международного суда ООН, в котором говорится, что этих «исключений» недостаточно для снижения «вредного воздействия на здоровье и жизнь» граждан Ирана.

При администрации Трампа ситуация только ухудшилась. Согласно данным Бюро переписи США, в период действия антииранских санкций, введённых администрацией бывшего президента США Барака Обамы, США ежегодно экспортировали в Иран фармацевтическую продукцию на сумму в $26 млн. В течение последних двух лет стоимость данного экспорта в среднем составила всего $8,6 млн в год из-за более жёсткой санкционной политики Трампа.

Администрация Трампа также ограничила экспорт европейских лекарств в Иран. Например, экспорт фармацевтических препаратов из Швейцарии в Иран упал на 30% с $240 млн в 2017 году до $167 млн в 2018 году. Несмотря на то, что антииранские санкции были полностью восстановлены только в ноябре 2018 года, в 2019 году швейцарский фармацевтический экспорт уже упал ниже среднегодового показателя в $178 млн, зарегистрированного с 2008 по 2015 год.

Аналогичным образом экспорт французской фармацевтической продукции в Иран упал на 25% с $218 млн в 2017 году до $164 млн в 2018 году, опустившись ниже среднегодового показателя в $168 млн, который зафиксировали в период между 2008 и 2015 годами, согласно данным Евростата.

Морской контейнер

В ответ на подобное санкционное давление и в рамках собственной политики самообеспечения лекарствами Иран добился важных результатов в плане обеспечения доступа населения к лекарствам. Иран является мировым лидером по производству непатентованных лекарственных препаратов, что позволяет ему значительно снизить стоимость медицинского обслуживания. По словам генерального директора иранского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Акбара Барандеги, почти 97% необходимых фармацевтических ингредиентов производят 100 отечественных фармацевтических компаний, большая часть которых принадлежит частному сектору. Всего 3% спроса на лекарства приходятся на импорт, который обеспечивают многие крупнейшие фармацевтические компании мира.

Импортные лекарства составляют лишь небольшую долю от общего спроса, однако к импортным лекарствам относятся препараты, которые жизненно необходимы для благополучия многих пациентов, особенно тех, которые страдают от хронических заболеваний. В 2018 году несколько моих коллег, работающих в области детской онкологии, опубликовали в медицинском журнале Lancet статью, в которой говорилось о нехватке таких химиопрепаратов, как аспарагиназа и меркаптопурин, используемых при лечении лейкемии. Дефицит лекарств угрожает лечению тысяч иранских детей. Доступ к необходимым лекарствам существенно ограничен из-за американских санкций. Существуют три причины, вызывающие дефицит лекарств.

Во-первых, санкции приводят к ограничению импорта. Несмотря на то, что доля импортных лекарств составляет всего 3% от общего спроса Ирана, в стоимостном выражении на долю импортных лекарств приходится 39% от общего спроса, поскольку импортные лекарства обычно в пять раз дороже иранских аналогов. К тому же, Иран стремится импортировать специализированные лекарства, которые, как правило, стоят дороже.

Ограничения, установленные в отношении банковских операций, не позволяют иранским импортёрам оплатить европейские или азиатские фармацевтические поставки. Дефицит и стремительный рост цен на импортные лекарства угрожают здоровью наиболее уязвимых пациентов, страдающих редкими заболеваниями, либо пациентов с запущенными формами заболеваний. В особую группу риска входят дети, больные раком.

Во-вторых, санкции блокируют внутреннее производство лекарств, нарушая цепочки поставок. Иранские фармацевтические предприятия использую более 10 тыс. различных соединений для производства лекарственных препаратов. Американские санкции и давление США на международные банки уже заблокировали возможность оплаты поставок в Иран импортного сырья. Для производства некоторых лекарств требуется до 15 веществ, произведённых в разных странах мира. Отсутствие даже одного элемента может полностью парализовать производство того или иного лекарства.

Производственная фармакологическая линия (cc) Root66

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Наконец, воздействие санкций на экономику Ирана наносит ущерб как поставщикам медицинских услуг, так и потребителям, поскольку снижает покупательную способность населения. Снижение государственных доходов и ограничение доступа к иностранной валюте снижают доступность здравоохранения: импортные лекарства становятся менее доступными для пациентов, даже несмотря на их наличие в больницах. Согласно данным, опубликованным Центральным банком Ирана, стоимость медицинской помощи в Иране выросла почти на 20% в период с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года.

Санкции, которые, как может показаться, направлены исключительно против банков, на самом деле могут оказаться намного опаснее. Эти санкции ограничивают доступ иранской общественности, особенно это касается малообеспеченной группы населения, пожилых людей, детей, женщин и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, к необходимым лекарственным препаратам. Лекарства становятся дороже, а их качество падает. Отсутствие надёжных цепочек поставок приводит к неполному лечению заболеваний, в результате чего они приобретают хронический характер. Кризис только усугубляется, когда замедление внутреннего производства увеличивает потребность страны в импорте лекарств.