Когда нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон баллотировался на пост лидера Консервативной партии, ему нужно было добиться поддержки со стороны лишь небольшой части британского электората. Однако теперь, после того как Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании, ему нужно думать не только о членах Консервативной партии. Учитывая то, что страна собирается покинуть ЕС, перед Джонсоном стоит задача по объединению разделённой страны. Руководствуясь этой целью, Джонсон решил «пойти в народ», пишет Ясмин Серхан (Yasmeen Serhan) в статье для издания The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Читайте также: National Interest: США могут создать себе множество новых проблем в Сирии

«Я разговариваю с вами в прямом эфире, сидя за своим столом на Дауинг-стрит», — заявил Джонсон более 100 тыс. зрителей во время прямой трансляции на Facebook. Вместо традиционной сессии вопросов к премьер-министру (PMQ), которая еженедельно проводится в Палате общин, Джонсон провёл первую в истории «народную» сессию PMQ, которая была преподнесена как возможность Джонсона напрямую взаимодействовать с британским народом. Зрителям предложили напрямую направить Джонсону свои вопросы, которые он затем зачитал бы с iPad, лежащего на его столе.

Вопросы к премьер-министру Великобритании(PMQ) Борису Джонсону

Однако за всей этой видимой прозрачностью таился тщательно продуманный политический трюк, который исполняли и ранее. На другом конце Атлантики президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама также не раз обходили традиционные средства массовой информации, чтобы получить непосредственный контакт со своими сторонниками. В отличие от стандартного интервью со СМИ или традиционных вопросов к премьер-министру в Палате общин, когда законодатели могут задать премьер-министру самые трудные вопросы, в ходе прямой трансляции Джонсон ответил только на восемь предварительно отобранных вопросов, начиная с его позиции по Брекситу («Нам нужно, чтобы наши европейские друзья пошли на компромисс») и заканчивая его любимым политическим героем (Периклом). Чётко подобранные вопросы дали Джонсону возможность дать ответы в формате пресс-релиза, а не пресс-конференции. В целом в ходе 13-минутной трансляции не было задано никаких трудных вопросов, не было никаких дебатов и, что особенно важно, никаких последующих действий. Как отметил один журналист BBC, сложилось впечатление, что в ходе «вопросов к премьер-министру» сам премьер-министр задавал себе вопросы и сам же на них отвечал.

Подобная стратегия не нова. Президент США Трамп использует Twitter для трансляции своего видения непосредственно своим сторонникам или оппонентам. Благодаря преимуществам социальных сетей мировые лидеры в режиме реального времени могут получить необходимое информационное сопровождение событий, поэтому они больше не нуждаются в обычных СМИ, чтобы протранслировать свою точку зрения целевой аудитории. При администрации Трампа некогда регулярный брифинг в Белом доме функционально был практически уничтожен.

Другие лидеры также используют социальные сети, чтобы обойти традиционные новостные агентства. При администрации бывшего президента США Барака Обамы Белый дом подвергся критике из-за ограничения числа фотографов, допущенных на официальные мероприятия. Обама решил распространять только те фотографии, которые сделал фотограф Белого дома Пит Соуза. В России президент Владимир Путин создал желаемый имидж с помощью серии тщательно подготовленных фоторепортажей.

Цитата из к/ф «Сладкая жизнь». реж. Федерико Феллини. 1959. Италия, Франция СМИ

Тем не менее не следует принимать за чистую монету то, что преподносится в качестве беспрепятственного доступа к политикам. В ходе прямой трансляции у Джонсона была возможность избежать неудобных вопросов, которые обычно могут задать журналисты и законодатели. Когда его спросили о том, как именно он планирует обеспечить Брексит, Джонсон обвинил ЕС в нежелании идти на компромисс (на самом деле Великобритания также не изменила собственную позицию). Когда его спросили о перспективах проведения всеобщих выборов после 31 октября, следующего крайнего срока выхода Великобритании из состава ЕС, он просто увернулся от ответа на данный вопрос.

Читайте также: Global Times: «Цветная революция» может разрушить будущее Гонконга

«В отличие от традиционных вопросов к премьер-министру или интервью с профессиональным журналистом, у вас есть возможность самостоятельно выбирать вопросы… это отличный пиар-ход», — прокомментировал онлайн-трансляцию Джонсона бывший советник Лейбористской партии Том Гамильтон.

Похоже, что подобный подход работает. Несмотря на то, что британских законодателей и представителей прессы лишили возможности напрямую задавать вопросы Джонсону, некоторые СМИ всё же осветили отдельные комментарии Джонсона. «Гораздо больше людей узнает об этом из различных фрагментов информационных сообщений, в том числе благодаря вашей статье, чем увидят напрямую», — добавил Гамильтон.