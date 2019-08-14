14 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Китайское правительство никогда не допустит, чтобы экстремистски настроенная оппозиция и Запад втянули Гонконг в антикитайский лагерь. Также Китай не позволит городу погрузиться в долгосрочный хаос или превратиться в западную базу для подрыва политической системы КНР.

Максим Исаев, , 11:08 — REGNUM

В Гонконге началась цветная революция? Мы думаем, что да, однако разворачивающиеся события всё же могут несколько сбить с толку, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times. Беспорядки в Гонконге вышли за рамки первоначальных протестов против поправок к закону об экстрадиции, превратившись в безжалостные нападки на принцип верховенства права. Радикально настроенные демонстранты хотят парализовать жизнь в городе, подорвать авторитет правительства и полиции. Данные демонстрации больше не являются одним из способов выражения гражданских требований в рамках правовых рамок, теперь они представляют собой попытку подорвать принцип верховенства права и изменить структуру власти в городе. Это типичная цветная революция.

Символ протеста в Гонконге (cc) Antoine Conotte

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С точки зрения уровня организации и планирования, беспорядки непрестанно развивались. В ходе беспорядков политическая оппозиция и протестующие объединились между собой, а западные силы предложили им различные формы помощи и поддержки. Радикалы устраивают демонстрации, группы экстремистской политической оппозиции окормляют политический подтекст уличных акций протеста, в то время как США и Запад морально оправдывают беспорядки, искажая факты и смешивая ложь с правдой, чтобы ввести в заблуждение общественность Гонконга.

Протест а Гонконге. Баннер с требованием истинного всеобщего избирательного права (cc) Thomas Au

Цветные революции, организованные по всему миру, всегда были направлены на смену режима. Но Гонконг — это не страна, а город. Правительство специального административного района Китая (HKSAR) должно согласовывать свои действия с центральным правительством, поэтому просто бессмысленно «свергать» правительство Гонконга.

Первоочередная задача цветной революции в Гонконге заключается в том, чтобы парализовать деятельность местного правительства, полиции и принцип верховенства права, а также подорвать статус Гонконга как международного финансового центра. Тем самым радикально настроенные протестующие стремятся заставить центральное правительство Китая отказаться от управления Гонконгом, ввести всеобщее избирательное право и вернуть город западному миру.

Статус международного финансового центра, международная судоходная индустрия Гонконга и туризм играют жизненно важную роль в экономике города, которая уже сильно пострадала от беспорядков. Если Гонконг утратит статус международного финансового центра, упадок города неизбежен. США и Запад в целом не станут об этом сожалеть, собственно также как азиатские страны и регионы, такие как Япония, Южная Корея, Сингапур и остров Тайвань. Пострадают только Гонконг и материковый Китай. Упадок приведёт к долгосрочным беспорядкам в Гонконге, что увеличит экономическое и политическое бремя Китая. Это то, чего добиваются некоторые американские и западные силы.

Некоторые указывают на то, что отношение к беспорядкам в Гонконге как к цветной революции равносильно игнорированию недовольства жителей Гонконга. Они также утверждают, что обвинения в адрес США и Запада в то, что они осуществляют внешнее вмешательство, направлены на то, чтобы скрыть внутренние проблемы. У каждой цветной революции есть свои причины, такие как низкий уровень жизни ли увеличивающийся разрыв в доходах между бедными и богатыми. Цветная революция — это зло, поскольку она лицемерно предлагает «демократию» в качестве главного рецепта для решения глубоко укоренившихся экономических проблем.

Все страны, пережившие цветные революции в течение последних 20 лет, столкнулись с долгосрочными последствиями потрясений и дальнейшим экономическим спадом. США и Запад способствовали организации цветных революций, но всегда избегали ответственности за те горькие последствия, которые были вызваны этими революциями.

Палатки протестующих в центре Гонконга (cc) Thomas Au

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Китайское правительство никогда не допустит, чтобы экстремистски настроенная оппозиция и Запад втянули Гонконг в антикитайский лагерь. Также Китай не позволит городу погрузиться в долгосрочный хаос или превратиться в западную базу для подрыва политической системы КНР. Сейчас идёт борьба между двумя силами, одна из которых хочет подорвать, а другая — защитить статус Гонконга как международного финансового центра.

Статус Гонконга как международного финансового центра важен для самих жителей города и соответствует их интересам, поэтому нынешняя борьба — это также борьба за будущее жителей города. Континентальный Китай — это верный сторонник жителей Гонконга.