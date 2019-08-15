В Татарии, в которой по данным Минздрава РФ ощущается нехватка врачей, подвели зарплатные итоги для работников медицинской сферы. Татарстанстат обнародовал результаты за первое полугодие 2019 года, но власти части районов предпочли отмолчаться, потому и данные могут весьма отличаться от реальных. Сами жители в комментариях говорят, что кадровая проблема решается повышением уровня зарплат, который пока оставляет желать лучшего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Для врачей, имеющих высшее образование, орган статистики указал зарплату на уровне 65 002,4 рубля, при этом средняя зарплата в целом по экономике за пять месяцев 2019 года — 35 862,8 рубля. По республике, в зависимости от муниципалитета, отмечается существенный разрыв. Например, в Казани показатель был на уровне 66 465,3 рубля, Набережных Челнах — 64 584,9 рубля, а в Камско-Устьинском районе — 52 817,5 рубля. Любопытно, что самые высокие зарплаты демонстрируют вовсе не столица региона, а Заинск — 71 551 рубль и Бугульма — 68 495,2 рубля. Ряд районов данные не предоставил.

Медицина. Деньги

Зарплаты среднего медперсонала по республике указаны на уровне 32 898,9 рубля при 36 015,4 рубля в Казани и 34 205,9 рубля в Набережных Челнах. Скромнее всех был Тюлячинский муниципальный район — 24 030 рублей и Дрожжановский район — 25 183,5 рубля.

Зарплаты младшего медперсонала составили 32 405,3 рубля, но большинство районов данные не указали, потому реальный показатель может отличаться. В Казани уровень зарплат — 33 928,5 рубля, Набережных Челнах — 33 004,7 рубля. Меньше всех указал Нурлатский муниципальный район — 24 090,9 рубля.

Читайте также: В Поволжье хуже всех регионов обеспечена врачами Татария

Напомним, Минздрав РФ в своём итоговом докладе за 2018 год посчитал численность врачей. В Поволжье хуже всех медперсоналом оказалась обеспечена Татария, где был самый низкий показатель обеспеченности на 10 тыс. жителей — 32,3.

О проблеме нехватки врачей в республике известно давно. Еще в апреле 2019 года на сессии Госсовета РТ отмечалось, что есть дефицит не только врачей, но и среднего медперсонала — укомплектованность не дотягивает до 100%, а в некоторых больницах по ряду позиций она просто критична. Например, в Менделеевской районной больнице — всего 47,5%.

Больничный коридор

Читайте также: В Татарии дефицит врачей: зарплаты не привлекают?

Комментируя заявление о нехватке кадров, жители региона делятся историями, которые, в том числе и объясняют, почему так сложилось:

«Моя дочь закончила лечфак КГМУ в этом году. Получила несколько предложений терапевтом в больницах Казани с зарплатой 16−20 тысяч рублей в месяц. Выбрала работу медпредставителя в фармфирме с базовым окладом 50 тыс. рублей», «Вот и наш участковый — очень опытный врач общей практики, мужчина средних лет, проработавший в начале в сельской больнице, потом в казанской поликлинике — уехал в Москву. Кормить семью ему там легче, и квартиру дали, и достойную ЗП. А мы потеряли прекрасного доктора», «Другие решают вопрос нехватки врачей повышением зарплаты, а у нас как всегда…».