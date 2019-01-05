Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС

Марат Шибутов, , 14:30 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев дал большое интервью каналу «Апрель», в котором коснулся вопросов коррупции, а также отношений с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Вот некоторые цитаты:

«За три года моего премьерства и президентства сборы на таможне Кубанычбеком Кулматовым были увеличены в три раза!

И я вам честно скажу, почему посажены Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов. Потому что Сапар Исаков, несмотря на просьбы Жээнбекова, снял с работы Раима Матраимова.

Ну, а что касается моих личных отношений с Назарбаевым, это уже другая тема. Но я знал, что отношения между нами не повлияют на отношения между странами, так как мы в одном в Евразийском экономическом союзе. Мы — соседи! Но другое дело… даже если ты богатый и сильный сосед, то позволять себе стучать ложками по голове или вмешиваться в выборы, нарушать независимость другой страны — это недопустимо. Для независимой страны этого нельзя позволять никому».

В реальности же претензии Казахстана к Атамбаеву и некогда возглавляемой им Киргизии по поводу контрабанды — это вопросы не личного характера, а серьезная проблема, которая нуждается в срочном решении. Не говоря уже о проблеме коррупции на таможне.

Определенная часть элиты Киргизии забывает о наличии в современном мире такого явления, как открытые данные. К примеру, есть сайт Международного торгового центра с торговой статистикой, где можно сравнить таможенные данные, предоставленные соседними странами. И если разница в цифрах превышает 50%, очевидно, речь идет о контрабанде или контрафакте.

За последние 20 лет — с 2001 по 2017 год — имеющихся в открытом доступе данных достаточно, чтобы сравнить показатели таможенной статистики Киргизии по импорту и показатели экспорта, к примеру, соседствующего с ней Китая.

За 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 миллиарда долларов. При этом китайская таможня посчитала, что отправила в Киргизию товаров на 61,667 миллиарда долларов. Разница составляет 50 миллиардов долларов. Такую разница не спишешь на разную методологию учета — это объективно контрабанда, которая затем идет в другие страны, за счет которой жили многочисленные оптовые рынки Киргизии.

Импорт товаров из Китая в Киргизию, тысяч долларов

Год По данным Киргизии По данным Китая Разница 2001 48 537 76 639 -28 102 2002 59 094 146 156 59 094 2003 77 688 245 164 -167 476 2004 80 078 492 741 -412 663 2005 102 879 867 153 -764 274 2006 245 639 2 112 786 -1 867 147 2007 355 558 3 665 539 -3 309 981 2008 728 205 9 212 050 -8 483 845 2009 617 268 5 227 522 -4 610 254 2010 666 303 4 127 513 -3 461 210 2011 923 544 4 878 289 -3 954 745 2012 1 210 253 5 073 516 -3 863 263 2013 1 432 046 5 075 346 -3 643 300 2014 1 098 468 5 242 520 -4 144 052 2015 1 029 111 4 282 123 -3 253 012 2016 1 464 957 5 605 426 -4 140 469 2017 1 500 066 5 336 808 -3 836 742

По данным ITC

Теперь посмотрим данные по Турции — тоже мощного импортера товаров в Киргизию. За 20 лет, по данным киргизской таможни, объем поставок составил 1,129 миллиарда долларов. По данным турецкой — было отправлено товаров на 2,968 миллиарда долларов. Разница составляет 1,839 миллиарда долларов.

Импорт товаров из Турции в Киргизию, тысяч долларов

Год По данным Киргизии По данным Турции Разница 2001 15 773 1 735 14 038 2002 17 006 23 967 -6 961 2003 25 989 40 862 -14 873 2004 33 243 74 702 -41 459 2005 33 699 89 529 -55 830 2006 39 467 132 172 -92 705 2007 50 919 181 311 -130 392 2008 91 111 191 351 -100 240 2009 72 699 140 002 -67 303 2010 847 129 202 -128 355 2011 11 709 180 241 -168 532 2012 178 519 25 747 152 772 2013 20 473 388 336 -367 863 2014 307 968 421 431 -113 463 2015 16 429 294 702 -278 273 2016 190 776 308 933 -118 157 2017 22 493 343 655 -321 162

По данным ITC

Существенную долю занимают в импорте Киргизии товары из США. Официальные цифры близки к данным по импорту из Турции. Однако и здесь данные таможни США отличаются значительно: 884 миллиона долларов против 2,039 миллиарда. По всей видимости, товар, закупленный в третьей стране, декларируется потом как американский и продается тоже как американский. При детальном анализе можно увидеть, о чем идет речь: джинсы это, виски или оборудование.

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Импорт товаров из США в Киргизию, тысяч долларов

Год По данным Киргизии По данным США Разница 2001 26 806 27 675 -869 2002 47 385 31 124 16 261 2003 47 931 39 055 8 876 2004 44 606 2 944 41 662 2005 67 244 31 141 36 103 2006 97 527 71 253 26 274 2007 95 786 48 601 47 185 2008 119 816 44 337 75 479 2009 74 507 5 187 69 320 2010 191 255 79 408 111 847 2011 210 316 101 879 108 437 2012 253 129 145 494 107 635 2013 222 852 106 251 116 601 2014 108 715 71 678 37 037 2015 122 066 32 003 90 063 2016 153 606 20 012 133 594 2017 155 318 26 067 129 251

По данным ITC

Для понимания динамики, можно посмотреть на график разницы в статистике КНР и Киргизии. Пик был в 2008 году, когда разница достигла 8,484 миллиарда долларов, затем цифры колеблются примерно около четырех миллиардов. Если взять единый таможенный тариф ЕАЭС в 10%, то утаивается примерно 400 миллионов долларов в год. При этом все таможенные сборы идут в общий фонд ЕАЭС, а потом распределяются по странам-членам, так что контрабанда в Киргизии бьет по карману каждого гражданина всех стран ЕАЭС. То есть мало того, что Киргизия получает из фонда больше, чем отправляет, она еще и покрывает контрабанду.

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Также интересен график разницы в статистике по турецким товарам: бурный рост начинается в 2012 году, когда президентом стал Алмазбек Атамбаев, кстати, имеющий бизнес в Турции и тесные связи с турецкими деловыми кругами.

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Если округлить сроки пребывания президентов Киргизии до полных лет и посчитать, какая разница в таможенной статистике отмечалась в период их работы, то выясняется интересная вещь: никакой разницы между ситуациями в период правления разных президентов нет. Кто бы ни возглавлял Киргизию, контрабандный поток не иссякал, обогащая элиту и организованные преступные группировки. Несколько выделяется период Аскара Акаева, но в тот период времени поток был маленьким, а разница в статистике достигала шести раз. Вероятно, еще не были исследованы все возможности.

Президенты Киргизии и разница в таможенной статистике за период их работы

Президент Киргизии Период времени Разница в таможенной статистике с Китаем, млн долларов Разница в таможенной статистике с Турцией, млн долларов Аскар Акаев 2001−2004 549 49 Курманбек Бакиев 2005−2009 19 036 446 Роза Отунбаева 2010−2011 7 416 297 Алмазбек Атамбаев 2012−2017 22 881 1 046

Такая статистика показывает, что элита Киргизии в целом имеет доходы от контрабанды, измеряющиеся миллиардами долларов. Отсюда и такое число богатых людей в такой бедной стране. Понятно, что элите в целом плевать на развитие страны и благополучие граждан — ее благополучие зависит совсем от других вещей.

Очевидно, что пребывание Киргизии в ЕАЭС будет и в дальнейшем приводить к скандалам с контрабандой и росту числа претензий со стороны Казахстана.