Во многом потенциально революционные рекомендации нового коменданта корпуса морской пехоты США Дэвида Хилберри Бергера вызвали в Пентагоне громкий ропот недовольства. Бергер дал прямой ответ на один из главных вопросов, который давно интересует военных реформаторов: что именно мы должны выбросить из унаследованного арсенала, чтобы освободить место для того, что нам потребуется в войнах будущего, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Дэвид Хилберри Бергер

Читайте также: Asia Times: Процесс роботизации в Китае идет семимильными шагами

«Мы не можем позволить себе и дальше руководствоваться устаревшей политикой, доктриной, принципами организации или стратегией форсированного развития… То, что хорошо послужило нам вчера, может не пригодится сегодня», — написал генерал Бергер в своём руководстве с указаниями по планированию, опубликованном 16 июля, менее чем через неделю после его вступления в должность.

Обычно слова ничего не значат, когда речь заходит о реформировании вооружённых сил, но Бергер подкрепил свои призывы к переменам конкретными рекомендациями, которые приведут к закланию многих «священных коров» морской пехоты. Бергер заявил о готовности отказаться от некоторых существующих военных подразделений, чтобы обеспечить модернизацию. Подобные заявления действительно редко можно услышать в Пентагоне, руководство которого дорожит своими авианосцами, истребителями и другими устаревшими военными системами.

«Бергер смотрит в лицо реальному положению дел и говорит о том, что нам необходимо внести ряд изменений. Он не уклоняется от прямого ответа и ничего не выдумывает. Он принимает конкретные решения. Он бросил вызов другим видам вооружённых сил», — заявил бывший директор по персоналу комитета Сената по вооруженным силам Крис Броз.

Gage Skidmore Джон Маккейн

Броз и его покойный начальник, сенатор Джон Маккейн, сыграли важную роль в продвижении реформ Бергера по ряду острых вопросов, связанных с морской пехотой, в рамках прошлогодней редакции закона о полномочиях в области национальной обороны. Ряд реформ потрясли руководителей Корпуса морской пехоты США.

Суть подхода Бергера заключается в признании того, что традиционный военный идеал Корпуса морской пехоты достаточно плохо вписывается в рамки современного мира, в котором самой серьёзной потенциальной угрозой является Китай, обладающий высокоточным оружием и способный сделать достоянием прошлого саму визитную карточку морской пехоты — крупномасштабные морские десантные операции.

Первая рекомендация Бергера, низвергающая классические устои и традиции, заключается в том, что Корпус морской пехоты должен более прочно интегрироваться с ВМФ, отказавший от своей склонности «рассматривать собственные оперативные обязанности как отличные» от обязанностей ВМФ.

Для того, чтобы сконцентрировать внимание морской пехоты на потенциальном противнике США — Китае, Бергер предписал 3-му экспедиционному корпусу морской пехоты (III MEF) сосредоточиться на проведении «операций» под руководством Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США. Бергер предписал 1-му экспедиционному корпусу морской пехоты также сосредоточить своё внимание на индийско-тихоокеанском регионе, вместо выполнения задач, поставленных Центральным командованием на Ближнем Востоке.

Topwar.ru Морская пехота США

Возможно, самая смелая рекомендация Бергера состояла в том, чтобы Корпус морской пехоты отказался от необходимости иметь в своём распоряжении 38 кораблей, готовых для проведения десантной атаки. Учитывая возможности китайского высокоточного оружия, Бергер отметил: «Было бы нелогично и дальше концентрировать наши силы на нескольких крупных кораблях… Нам нужно изменить подход, задействовать новые, более смертоносные корабли меньшего размера».

Нелестным комментариям Бергера подвергся практически каждый аспект деятельности Корпуса морской пехоты. По словам Бергера, «наша инфраструктура военных баз несостоятельна», поэтому нужно рассмотреть вопрос о сносе некоторой части из нынешних 19 тыс. зданий. Что касается системы подбора кадров, то она «была разработана в индустриальную эпоху, когда главный акцент был поставлен на количество, а не на качество».

Читайте также: American Conservative: Заявления Помпео не выдерживают никакой критики

С точки зрения морской пехоты, война предполагает личное участие морских пехотинцев в боевых действиях. Однако Бергер предложил изменить устоявшееся представление, чтобы «сократить участие морских пехотинцев, где это возможно», наряду с участием наиболее уязвимых военных платформ. Комендант подчеркнул необходимость увеличения количества беспилотных систем.

Суть вопроса заключается в самом переосмыслении процесса реформирования армии. Военные системы, которые сейчас находятся на вооружении, стоят очень дорого и всё менее пригодны для будущих конфликтов. США не смогут получить вооружённые силы, в которых они так нуждаются, если не будут предприняты радикальные изменения.

Противопартизанский рейд подразделения морской пехоты США во Вьетнаме. 1966 г

Некоторые морпехи уже начали ворчать, указывая на подрывное руководство Бергера. Скоро негодующим морпехам начнут вторить военные подрядчики, которые строят армаду десантных кораблей, и члены Конгресса из тех штатов, в которых нововведения могут привести к потере рабочих мест.

Бергер смело расставил точки над i по вопросу о военных реформах. Теперь нужно, чтобы подобное творческое мышление проявили представители армии, флота и военно-воздушных сил.