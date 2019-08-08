8 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Александр Белов, , 10:18 — REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео написал утомительную статью для USA Today, в которой он стремится оправдать обанкротившуюся политику американской администрации в отношении Ирана, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Global Times: США хотят погрузить страны Азии в хаос

«По мере того как мы увеличиваем издержки иранского экспансионизма… мы также стремимся к заключению всеобъемлющего соглашения и гораздо более мирным и стабильным отношениям. Мы с нетерпением ждём тот день, когда мы сможем помочь иранскому народу и его соседям достичь мира и процветания, которого они заслуживают», — пишет Помпео.

Не понимаю, почему газеты потакают Помпео, публикуя его неискренние пропагандистские статьи. Басни администрации президента США Дональда Трампа, оправдывающие несправедливый ущерб, который Вашингтон причинил более чем 80 млн граждан Ирана, не заслуживают доверия. Помпео утверждает, что кампания максимального давления должна «лишить иранский режим денег, которые необходимы ему для поддержки дестабилизирующей деятельности», и «заставить аятоллу Али Хаменеи сесть за стол переговоров для заключения всеобъемлющей сделки». Никто не воспринимает всерьёз вторую часть заявлений администрации. Решение США о введение санкций против Хаменеи и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа разоблачили американскую ложь на глазах у всего мира. Американская администрация очевидным образом не заинтересована в какой-либо сделке с Ираном, всеобъемлющей или нет.

Госсекретарь США Майк Помпео и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во время заседания МИД НАТО в Брюсселе, Бельгия

Таким образом остаётся одна-единственная цель: лишить правительство Ирана денег, которые оно использует для поддержки своих доверенных лиц. В целом иранское правительство имеет ограниченный объём ресурсов, но оно не прекратило поддержку своих доверенных лиц, несмотря на американскую кампанию максимально давления. Другими словами, Иран продолжает осуществлять свою «дестабилизирующую деятельность», несмотря на санкции.

Эксперт Исследовательской службы Конгресса США Кеннет Кацман подробно описал то, что Иран не сократил поддержку своих доверенных лиц в период санкций, которые действовали до подписания ядерного соглашения. Кацман пришёл к выводу, что нынешние санкции также не приведут к уменьшению этой поддержки. Напротив, данные свидетельствуют о том, что иранское региональное влияние осталось неизменным или даже увеличилось в момент, когда Тегеран столкнулся с суровыми санкциями США.

«Если бы санкции привели к изменению регионального поведения Ирана, можно было бы ожидать, что региональное влияние Ирана сократится в течение 2011−2016 годов. Тем не менее события и тенденции продемонстрировали прямо противоположный эффект. В лучшем случае можно предположить, что санкции и региональное влияние Ирана существуют независимо друг от друга», — заявил Кацман.

Согласно заявлениям американской администрации, она смогла ослабить Иран. Теперь доверенные лица Тегерана, по словам Вашингтона, крайне слабы и практические не получают никакой поддержки.

«В 2019 году чиновники администрации Трампа заявили, что кампания максимального давления США уже принесла свои плоды, ограничив региональное влияние Ирана. В частности, они ссылаются на сообщения о том, что главный союзник Ирана — «Хезболла» — признал, что он столкнулся с финансовыми ограничениями, когда призвал общественность внести пожертвования. Однако нет никаких признаков того, что возможности Ирана или «Хезболлы» уменьшились, или что изменилось их намерение продолжить поддержку сирийского президента Башара Асада», — добавил Кацман.

Солдаты «Хезболлы» Khamenei.ir

Также есть веские основания полагать, что призывы «Хезболлы» к пожертвованиям в основном обусловлены слабостью ливанской экономики, а не действием антииранских санкций.

«Несколько западных дипломатов и региональных аналитиков заявили, что они скептически относятся к заявлениям США о сокращении финансирования со стороны Ирана. Они говорят, что Вашингтон не представил никаких убедительных доказательств, отчасти потому, что финансовая помощь Ирана, предназначенная «Хезболле», не проходит по официальным каналам и её трудно отследить.

Они также указали на другие негативные факторы, которые могли нанести ущерб «Хезболле», включая экономические проблемы Ливана, замедление регионального роста и сокращение денежных переводов из ливанской диаспоры. По оценкам МВФ, в 2019 году ВВП Ливана вырастет всего на 1,3%. «Ливан столкнулся с финансовыми проблемами, — заявил депутат партии «Амаль» Ясин Джабер. — Это не может не влиять на «Хезболлу» и общество».

Читайте также: Foreign Policy: КНДР использует Вашингтон в своей игре с Китаем

Короче говоря, администрация США отчаянно нуждается в доказательствах того, что её провальная политика не оказалась провальной, поэтому Вашингтон будет хвататься за любую возможность, чтобы доказать обратное. Администрация Трампа не достигла ни одной из заявленных целей в отношении Ирана, включая смену иранского режима. У США нет ничего, чем они могли бы похвастаться после 14 месяцев непрестанных попыток «задушить» Иран, кроме шатких союзов, повышенного риска войны и изрядно потрёпанной репутации. Одна из главных задач Помпео как госсекретаря состояла в том, чтобы солгать американской общественности об американской политике в отношении Ирана и притвориться, что она «работает», хотя это совсем не так.

Помпео. Дипломатия

Также ложь заключается в том, что администрация Трампа якобы заинтересована в оказании помощи иранскому народу или его соседям. Если бы Вашингтон хотел помочь, то не стал бы вести против них беспощадную экономическую войну больше года. Если США желают иранскому народу мира и процветания, они не стали бы угрожать этому процветанию санкциями, а миру — риском войны. Ничему из того, что говорит Помпео, нельзя верить.