Брексит приведёт к серьёзным конституционным последствиям. Он также может привести к распаду Соединённого Королевства. Недавний опрос общественного мнения показал, что большинство жителей Шотландии впервые за последние два года готовы поддержать независимость Шотландии от Англии, пишет Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход из Евросоюза

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Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет сохранить Соединённое Королевство, то ему нужно будет предложить серьёзную компенсацию Шотландии и Северной Ирландии за те финансовые потери, которые они понесут в результате Брексита, и расширить их автономию. Однако неясно, пойдут ли на это сторонники Джонсона. Даже если его сторонники решатся на такой шаг, этого может оказаться недостаточно.

Chatham House Борис Джонсон

В отличие от Уэльса, который проголосовал за выход из состава ЕС, и Шотландия, и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Их вытаскивают из Европейского союза против их воли — и за их же счёт. В Эдинбурге власти заявили, что Брексит без соглашения, на который готов пойти Джонсон, если ЕС не уступит его требованиям, обойдётся Шотландии в 100 тыс. рабочих мест и приведёт к сокращению ВВП страны на 7%. Правительство Великобритании подсчитало, что экономики Шотландии и Уэльса могут сократиться на 8% в случае выхода из состава ЕС без соглашения, а Северная Ирландия пострадает ещё сильнее.

Будет крайне непросто убедить эти страны остаться вместе с Великобританией. Джонсон не прекращает расточать лицемерные обещания. В Соединённых Штатах права штатов закреплены в конституции, а выход того или иного штата из состава США для большинства американцев был бы сродни ампутации. Но в Англии перспектива независимости Шотландии не особо беспокоит избирателей. Многие даже восприняли бы это как избавление от лишнего балласта.

GFDL Найджел Фарадж

Избиратели, проголосовавшие за Брексит, заявили социологам, что они готовы скорее потерять пару небольших придатков, чем позволить Бреситу не состояться. Консервативные избиратели оказались ещё более непреклонны: 73% заявили, что потеря Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — это цена, которую стоит заплатить за Брексит. Найджел Фарадж, чью Партию Брексита многие консерваторы рассматривают в качестве главной угрозы на выборах, заявил, что распад Соединённого Королевства станет «очень прискорбным» событием, но это цена, которую стоило бы заплатить.

Представители Консервативной партии Великобритании уже давно жалуются из-за крупных налоговых переводов в Шотландию, а также из-за того, что шотландские законодатели сидят в парламенте в Вестминстере и имеют право голоса по законам, которые влияют на Англию, в то время как их коллеги не имеют аналогичного права голоса в отношении Шотландии.

Diliff Вестминстерский дворец

Консерваторы часто язвительно указывают на нежелание ЕС идти на дальнейшие уступки по Брекситу, однако одновременно с этим они ранее дали понять, что не проявили бы особой щедрости, если бы в 2014 году жители Шотландии проголосовали за независимость. Около 70% жителей Шотландии негативно относятся к новому британскому премьер-министру. Опрос, результаты которого были опубликованы на этой неделе, показал, что 52% шотландцев выступают за независимость, а 48% — выступают против (если вычесть респондентов, которые пока не приняли конкретного решения, или тех, кто заявил, что не станет принимать участие в референдуме).

Harry Metcalfe Дэвид Кэмерон

Это не значит, что в ближайшее время шотландцы намерены попрощаться с Соединённым Королевством. Правительство в Вестминстере сначала должно одобрить проведение референдума в Шотландии, а по этому вопросу нет никакой определённости. Потребовалось несколько лет агитации и непрестанных угроз, прежде чем бывший премьер-министр Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон согласился в 2014 году провести референдум о независимости Шотландии. Джонсон ещё сильнее будет сопротивляться новому шотландскому референдуму, особенно после того, как теневой канцлер лейбористов Джон Макдоннелл пообещал во вторник, 6 августа, что его партия не станет препятствовать воле шотландского народа.

В действительности, для Шотландии Брексит — это палка о двух концах. Деволюция — процесс расширения полномочий региональных властей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — не привела к большим политическим инновациям, на которые многие надеялись, но позволила увеличить автономию. Эдинбург располагает полномочиями на повышение налогов и достаточно широкими полномочиями в плане бюджетных расходов. Высшее образование в шотландских университетах можно получить бесплатно. Шотландия имеет собственную систему образования и проводит более мягкую миграционную политику. Но полная независимость — это совсем другое дело. Во-первых, всё это будет выглядеть, мягко говоря, неловко: с одной стороны, Шотландской национальной партии придётся вести кампанию за суверенитет Шотландии и разрыв союза с Англией, а с другой стороны — выступить против попыток Великобритании обрести собственный суверенитет, покинув ЕС.

Rwendland Джон Макдоннелл

Предыдущий референдум о независимости Шотландии поднял множество острых вопросов, например, связанных с обеспечением будущих оборонных потребностей Шотландии или её кредитным рейтингом, однако теперь про них, похоже, забыли. Новый референдум возродит дискуссии о проблемах, связанных с независимостью.

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В последние годы разговоры о шотландской независимости основывались на том, что страна является членом ЕС. Но если бы Шотландия смогла вернуться в ЕС после Брексита, у Испании могли бы возникнуть некоторые претензии к данному прецеденту, которым могла бы воспользоваться Каталония. Есть также разногласия по поводу того, должна ли Шотландия присоединиться к евро, и когда именно это может произойти. Данный вопрос для некоторых шотландцев может оказаться крайне неудобным. Однако если бы Шотландия вновь присоединилась к ЕС, возник бы более серьёзный вопрос, очевидный для тех, кто следил за сагой, которая развернулась вокруг ирландской границы: как быть с 96-мильной границей с Англией?

TreveX Националистическая надпись в Эдинбурге

Однако шотландцам пока нет особого смысла что-либо предпринимать, пока не станет ясно, какие отношения установятся между Великобританией и ЕС после Брексита. Для этого потребуется какое-то время, особенно если Великобритания покинет ЕС без соглашения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Что касается Джонсона, он мог бы попытаться предотвратить проведение ещё одного референдума, предложив правительствам Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии больше автономии, взяв в качестве примера Нормандские острова или Остров Мэн, или даже Гренландию (автономная территория Дании, покинувшая ЕС в 1985 году). Однако все эти усилия могут дать лишь временный эффект. Призывы к независимости в Шотландии и возможность голосования в Северной Ирландии за воссоединение с Ирландией будут нарастать прямо пропорционально тому ущербу, который нанесёт Брексит.