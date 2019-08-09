9 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Нам нужно обеспечить не только быстрый переход от ископаемого топлива к чистой энергии, но быстрый переход от нынешней промышленной модели ведения сельского хозяйства к регенеративному сельскому хозяйству, выращивающему в основном растения. Наш рацион питания также должен измениться.

Максим Исаев, , 09:50 — REGNUM

Ожидается, что к 2050 году численность населения нашей планеты достигнет 10 млрд человек, что приведёт к прогнозируемому 70-процентному увеличению спроса на продукты животного происхождения. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) недавно провела совещание в Женеве (Швейцария), на котором обсуждалось будущее влияние сельскохозяйственной промышленности на климат. Эксперты МГЭИК опубликовали свой официальный отчёт, в котором говорится об опасностях, с которыми может столкнуться мир, если не будут внесены изменения в процесс производства пищи. В чём заключается суть дела? Мы должны есть меньше мяса, пишет Эрик Адамс в статье для издания The Hill.

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

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Уже не в первый раз эксперты из МГЭИК указывают на то, что животноводство играет ведущую роль в рамках изменения климата. В 2014 году в МГЭИК заявили, что сокращение потребления животноводческой продукции является одной из наиболее эффективных стратегий смягчения вредных последствий сельского хозяйства для климата.

Коровы на ферме

Высокий спрос на говядину, курицу, яйца, свинину и другие продукты животного происхождения, а также сама модель сельскохозяйственной промышленности в значительной степени способствуют изменению климата, вырубке лесов, загрязнению воздуха и воды, а также утрате биоразнообразия. В настоящее время мы используем одну треть поверхности суши, одну треть всего производимого зерна и до 16% земных запасов пресной воды для выращивания домашнего скота.

Ужасы изменения климата уже дают о себе знать как на территории США, так и за рубежом. Нью-Йорк до сих пор продолжает восстановительные работы после супершторма Сэнди (2012 год). В прошлом месяце из-за аномальной жары в Западной и Центральной Европе ледяной щит Гренландии высвободил миллиарды тонн воды, подняв уровень моря на полмиллиметра. Бангладеш столкнулся с миллионами климатических беженцев.

Нет никаких сомнений в том, что Конгресс США должен действовать как можно быстрее. На фоне продолжающегося обсуждения нового «зелёного» курса и новой попытки пересмотреть закон о детском питании, который устанавливает стандарты для программ детского питания, таких как национальная программа школьных обедов, у Вашингтона есть возможность нанести серьёзный удар по уровню выбросов в США и одновременно с этим улучшить здоровье нашей нации.

Например, а Нью-Йорке приняли «Зелёный новый курс», который предполагает переход на диеты питания, насыщенные большим объёмом растительной пищи. Вашингтон также должен обратить внимание на данный подход в рамках борьбы с изменением климата. Мы обязались поэтапно отказаться от переработанного мяса и вдвое сократить потребление красного мяса к 2030 году.

Вегетарианская диета

В докладе EAT-Lancet говорится, что такие страны, как США, должны сократить потребление мяса на 50% к 2050 году, поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы не только Нью-Йорк, но и остальная часть страны объединила свои усилия для решения проблемы изменения климата.

Вместо системы сельского хозяйства, стимулирующей интенсивное использование пестицидов и практик концентрированного кормления животных (CAFO), мы должны перейти к политике расширения производства фруктов, овощей и растительных источников белка, таких как бобы и чечевица. Восстановление кустарников и травяного покрова на 25 млн акров земли в западных районах США, которые в настоящее время используются в целях животноводства, позволило бы компенсировать до 23% всех выбросов углерода в Соединённых Штатах.

Нам нужно обеспечить не только быстрый переход от ископаемого топлива к чистой энергии, но быстрый переход от нынешней промышленной модели ведения сельского хозяйства к регенеративному сельскому хозяйству, выращивающему в основном растения. Наш рацион питания также должен измениться.

Некоторые могут сказать, что изменение рациона питания в огромных масштабах является нецелесообразным или даже невозможным. Но я знаю, что говорю, потому что мы уже опробовали данный подход в самом большом городе США (Нью-Йорк) и в рамках самой большой школьной системы.

Лозунги веганов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Просто спросите, что по данному вопросу думают те сотни людей, которые желают присоединиться к нью-йоркской медицинской программе, предписывающей диеты на основе растительной пищи, для предотвращения или борьбы с общими хроническими проблемами со здоровьем, включая болезни сердца и диабета II типа. Можно также узнать мнение учащихся государственных школ Нью-Йорка, которые каждый понедельник наслаждаются постной едой. Первоначально данный пилотный проект был запущен в 15 бруклинских школах, а затем распространился по всему городу.

Уровень моря продолжает расти. С каждым поколением наши дети становятся слабее. Наши сограждане вынуждены переезжать из-за климатических катастроф. Вот почему власти Нью-Йорка решили уделить приоритетное внимание политике, поощряющей переход на здоровое, благоприятное для климата питание в рамках «Зелёного нового курса». Конгресс должен сделать то же самое.