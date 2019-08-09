Максим Исаев, 9 августа 2019, 09:50 — REGNUM

Ожидается, что к 2050 году численность населения нашей планеты достигнет 10 млрд человек, что приведёт к прогнозируемому 70-процентному увеличению спроса на продукты животного происхождения. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) недавно провела совещание в Женеве (Швейцария), на котором обсуждалось будущее влияние сельскохозяйственной промышленности на климат. Эксперты МГЭИК опубликовали свой официальный отчёт, в котором говорится об опасностях, с которыми может столкнуться мир, если не будут внесены изменения в процесс производства пищи. В чём заключается суть дела? Мы должны есть меньше мяса, пишет Эрик Адамс в статье для издания The Hill.

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е
Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

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Уже не в первый раз эксперты из МГЭИК указывают на то, что животноводство играет ведущую роль в рамках изменения климата. В 2014 году в МГЭИК заявили, что сокращение потребления животноводческой продукции является одной из наиболее эффективных стратегий смягчения вредных последствий сельского хозяйства для климата.

Коровы на ферме
Коровы на ферме

Высокий спрос на говядину, курицу, яйца, свинину и другие продукты животного происхождения, а также сама модель сельскохозяйственной промышленности в значительной степени способствуют изменению климата, вырубке лесов, загрязнению воздуха и воды, а также утрате биоразнообразия. В настоящее время мы используем одну треть поверхности суши, одну треть всего производимого зерна и до 16% земных запасов пресной воды для выращивания домашнего скота.

Ужасы изменения климата уже дают о себе знать как на территории США, так и за рубежом. Нью-Йорк до сих пор продолжает восстановительные работы после супершторма Сэнди (2012 год). В прошлом месяце из-за аномальной жары в Западной и Центральной Европе ледяной щит Гренландии высвободил миллиарды тонн воды, подняв уровень моря на полмиллиметра. Бангладеш столкнулся с миллионами климатических беженцев.

Нет никаких сомнений в том, что Конгресс США должен действовать как можно быстрее. На фоне продолжающегося обсуждения нового «зелёного» курса и новой попытки пересмотреть закон о детском питании, который устанавливает стандарты для программ детского питания, таких как национальная программа школьных обедов, у Вашингтона есть возможность нанести серьёзный удар по уровню выбросов в США и одновременно с этим улучшить здоровье нашей нации.

Например, а Нью-Йорке приняли «Зелёный новый курс», который предполагает переход на диеты питания, насыщенные большим объёмом растительной пищи. Вашингтон также должен обратить внимание на данный подход в рамках борьбы с изменением климата. Мы обязались поэтапно отказаться от переработанного мяса и вдвое сократить потребление красного мяса к 2030 году.

Вегетарианская диета
Вегетарианская диета

В докладе EAT-Lancet говорится, что такие страны, как США, должны сократить потребление мяса на 50% к 2050 году, поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы не только Нью-Йорк, но и остальная часть страны объединила свои усилия для решения проблемы изменения климата.

Вместо системы сельского хозяйства, стимулирующей интенсивное использование пестицидов и практик концентрированного кормления животных (CAFO), мы должны перейти к политике расширения производства фруктов, овощей и растительных источников белка, таких как бобы и чечевица. Восстановление кустарников и травяного покрова на 25 млн акров земли в западных районах США, которые в настоящее время используются в целях животноводства, позволило бы компенсировать до 23% всех выбросов углерода в Соединённых Штатах.

Нам нужно обеспечить не только быстрый переход от ископаемого топлива к чистой энергии, но быстрый переход от нынешней промышленной модели ведения сельского хозяйства к регенеративному сельскому хозяйству, выращивающему в основном растения. Наш рацион питания также должен измениться.

Некоторые могут сказать, что изменение рациона питания в огромных масштабах является нецелесообразным или даже невозможным. Но я знаю, что говорю, потому что мы уже опробовали данный подход в самом большом городе США (Нью-Йорк) и в рамках самой большой школьной системы.

Лозунги веганов
Лозунги веганов
Дарья Драй © ИА REGNUM

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Просто спросите, что по данному вопросу думают те сотни людей, которые желают присоединиться к нью-йоркской медицинской программе, предписывающей диеты на основе растительной пищи, для предотвращения или борьбы с общими хроническими проблемами со здоровьем, включая болезни сердца и диабета II типа. Можно также узнать мнение учащихся государственных школ Нью-Йорка, которые каждый понедельник наслаждаются постной едой. Первоначально данный пилотный проект был запущен в 15 бруклинских школах, а затем распространился по всему городу.

Уровень моря продолжает расти. С каждым поколением наши дети становятся слабее. Наши сограждане вынуждены переезжать из-за климатических катастроф. Вот почему власти Нью-Йорка решили уделить приоритетное внимание политике, поощряющей переход на здоровое, благоприятное для климата питание в рамках «Зелёного нового курса». Конгресс должен сделать то же самое.