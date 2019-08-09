Тысячи фабрик по всему Китаю переходят к полной автоматизации благодаря спонсируемой китайским правительством промышленной революции, в рамках которой ведущая роль отводится роботам. Мир ещё никогда не видел подобного уровня автоматизации, пишет Эллиот Роудс в статье для издания Asia Times.

(сс) TU Eindhoven / Bart van Overbeeke Человек и робот

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С 2013 года количество закупаемых в Китае роботов превышает аналогичные показатели в Германии, Южной Корее, России, Японии и других производственных гигантах. В течение последних десяти лет эксперты неоднократно поощряли китайские компании за расширение использования автоматизации. Центральные и местные органы власти выделяют щедрые субсидии, чтобы не только расширить автоматизацию китайских компаний, но и поддержать отечественное производство роботов. На самом деле, председатель КНР Си Цзиньпин, обратившись в 2014 году к Китайской академии наук, призвал к массовой революции роботов, которая позволит значительно изменить Китай и весь мир.

В течение многих лет роботов в основном использовали на промышленных предприятиях. Теперь роботы постепенно перемещаются в офисное пространство благодаря быстрому развитию технологических достижений.

Сегодня роботы, предназначенные для физического взаимодействия с людьми в совместной рабочей среде, КоБоты, могут выполнять различные задачи, включая приготовление пищи, взаимодействие с банковскими клиентами, оказание поддержки работникам и помощь розничным покупателям. Когда вы завтра обратитесь в кадровое агентство, не удивляйтесь, если вас обслужат роботы.

В обрабатывающей промышленности КоБоты заняли значительную долю рынка промышленных роботов и искусственного интеллекта. Данных роботов широко используют для выполнения различных задач, включая изготовление металла, сборку готовых элементов, проведение тестов, упаковку продукции. Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие шесть лет общий объём продаж КоБотов может увеличиться почти на 500%.

(сс) Jeff Green / Rethink Robotics Коллаборативные роботы Sawyer и Baxter

Благодаря превосходному навигационному и интерактивному потенциалу всё шире используются роботы в таких областях, как обслуживание клиентов в банках, гостиницах, учебных заведениях и розничных магазинах, а также для обеспечения безопасности в общественных местах и приготовления пищи в ресторанах. В Пекине ведущее кадровое агентство разработало планы по использованию роботов, поскольку их внедрение обещает многочисленные преимущества.

В области здравоохранения роботы играют важную роль в проведении различных хирургических процедур. Больницы также используют роботов в таких областях, как дезинфекция, реабилитация (например, экзоскелеты и протезирование), санитария, диагностика, хирургическая помощь и других.

Всё большее число предприятий, занятых в электронной торговле, поставке потребительских товаров, напитков и продуктов питания используют роботов для автоматизации складов и выполнения повторяющихся задач, таких как упаковка, перемещение товаров из одной точки в другую, а также сборка, разгрузка и погрузка товаров.

Эксперты прогнозируют, что роботы будут широко использоваться в таких областях, как образование, профессиональная уборка, инспекция инфраструктуры и фермерская деятельность.

Цитата из к/ф «Суррогаты». реж. Джонатан Мостоу. 2009. США Робот

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Есть множество признаков того, что революция роботов всё ещё продолжается. Например, к 2025 году уровень продаж сервисных роботов, а также других роботов следующего поколения, вырастет с нынешних 28% до более 65%. Европейский парламент намерен создать общеевропейское агентство по ИИ и робототехнике для оказания технической поддержки государственным органам. Инвестиции венчурных капиталистов в динамично развивающуюся робототехнику продолжают постоянно расти с 2013 года. Сегодня данные инвестиции превысили $3,5 млрд. Один из глобальных производителей роботов озвучил свои планы по выходу на новые рынки за счёт создания роботов-помощников, способных оказывать помощь при выполнении различных задач. Компания Toyota намерена вложить более $1 млрд в течение следующих пяти лет для создания нового отдела исследований и разработок, деятельность которого будет сосредоточена на развитии робототехники и технологий ИИ.