8 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 10:28 — REGNUM

Штат Аляска оказался в центре большой схватки за бюджет. В конце июня 2019 года новый республиканский губернатор штата воспользовался своим правом постатейного вето, чтобы сократить операционный бюджет штата ($8,7 млрд) более чем на $400 млн. Безусловно, с самыми крупными бюджетными сокращениями столкнётся система университетов Аляски, которая потеряет 41% финансирования из бюджета штата. На прошлой неделе законодательный орган штата принял законопроект, который позволил бы восстановить большую часть сокращённых бюджетных средств. Однако губернатор штата дал понять, что наложит вето и на этот закон. Похоже, никто не знает, что произойдёт после повторного вето. Тем времен критики губернатора Аляски начали против него отзывную кампанию, пишет Джастин Фокс в статье для издания Bloomberg.

Гора Денали. Аляска, США (сс) Alex Zanuccoli

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Одна из самых очевидных причин, по которой штат испытывает проблемы с бюджетом, заключается в том, что его доходы от налогов на добычу нефти и газа упали на 50% в 2015 году и с тех пор лишь незначительно восстановились.

Вместо обычных налогов с 1980-х годов Аляска начала финансировать деятельность правительства штата, а также выплачивать жителям своего рода универсальный базовый доход, за счёт налогов и роялти от добычи нефти и газа. С 1982 года жители Аляски ежегодно получают дивиденды от добычи полезных ископаемых. Правительство штата не взимает с жителей никаких налогов на имущество или налогов с продаж в пределах штата. На протяжении последних четырёх десятилетий Аляска обеспечивала 83% доходов общего фонд штата за счёт нефти и газа, а затем использовала данный фонд для финансирования большей части жизнедеятельности штата. Но с 2015 года доходов от нефти оказалось недостаточно для оплаты счетов.

Цены на нефть сыграли серьёзную роль. Они достигли небывалого максимума в 2008 году, а затем резко упали в конце 2014 года и с тех пор восстановились лишь частично. Но основная проблема заключается в том, что Аляска стала производить меньше нефти.

Нефтяная вышка

Среди американских штатов Аляска в настоящее время занимает только шестое место по уровню добычи сырой нефти. В апреле 2019 года Аляска оказалась позади Техаса, Северной Дакоты, Нью-Мексико, Оклахомы и Колорадо. Однако сокращение уровня добычи нефти может оказаться временным явлением, учитывая то, что недавно в штате нашли новые нефтяные месторождения, а также действия Конгресса и администрации президента США Дональда Трампа, направленные на то, чтобы разрешить бурение нефтяных скважин в тех районах Аляски, где добыча нефти раньше была запрещена. Однако независимо от того, что произойдёт дальше, текущие бюджетные проблемы Аляски указывают на недостатки политики, которая полагается исключительно на доходы от природных ресурсов для оплаты текущих счетов.

В качестве очевидного сравнения можно привести Норвегию, которая пережила нефтяной и газовый бум в 1970-х годах. Первоначальный государственный нефтяной фонд Норвегии со временем трансформировался в крупнейший государственный пенсионный фонд, активы которого насчитывают более $1 млрд. У Аляски также есть суверенный фонд благосостояния, пополняемый за счёт нефти и газа, но он занимает лишь 20-е место в мире и составляет примерно 1/15 норвежских активов. Норвегия за последние несколько лет добыла больше нефти и намного больше природного газа, чем Аляска, — по моим расчётам, чуть более чем в два раза больше. Норвегия получила в четыре раза больше нефтегазовых доходов, отчасти потому, что, будучи суверенным государством, а не одним из 50 американских штатов, Норвегия не делится своими доходами с федеральным правительством.

Нефтепровод на Аляске (сс) Malcolm Manners

Большая разница заключается в том, что Норвегия рассматривала свои нефтегазовые доходы в качестве единовременного непредвиденного дохода, который будет сохранён для будущих поколений, при этом Норвегия продолжила облагать налогами своих граждан для финансирования деятельности правительства. Благодаря доходам от добычи полезных ископаемых страна смогла сохранить свои налоги на более низком уровне, чем у соседних стран, однако налоги всё ещё превышают средний уровень налогов среди богатых стран в процентах от ВВП.

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Возможно, жителей Аляски можно простить за то, что они меньше думают о будущих поколениях, чем норвежцы, учитывая то, что не совсем понятно, как именно нынешнее поколение аляскинцев будет связано с будущими. По состоянию на 2017 год, только 18,9% жителей Аляски в возрасте 25 лет и старше родились на территории штата. С 2011 года чистый отток населения Аляски составил более 50 тыс. жителей (около 7% от численности населения штата в 2011 году): все они переехали в другие штаты.

Важно подчеркнуть то, что, сохраняя способность штата оплачивать счета правительства штата в зависимости от нефти, некоторые, похоже, желают избежать жёстких решений, связанных с будущим Аляски.