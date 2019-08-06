Согласно последнему исследованию журнала Fortune, посвящённому крупнейшим мировым корпорациям, Китай наконец-то достиг паритета с Соединёнными Штатами. В рейтинге Fortune Global 500 за 2019 год и в статье под названием «Это мир Китая» («It's China’s world») в отношении 119 компаний из Китая (и ещё 10 компаний из Тайваня) указано, что «впервые с момента дебюта рейтинга Fortune Global 500 в 1990 году и, возможно, впервые со времен Второй мировой войны, нация, отличная от США, оказалась на вершине глобального рейтинга крупнейшего мирового бизнеса», пишет Гари Сандс в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Согласно кембриджскому словарю английского языка, нация — это либо страна с населением, проживающим в одной области, обладающим собственным правительством, языком и традициями, либо «большая группа людей одной расы, которые объединены одним языком, традициями, историей, но которые не обязательно проживают на одной территории». В качестве примера можно привести нацию навахо.

Чжан Хуннян. Китай. Великий Шелковый путь

Когда в журнале Fortune сделали вышеуказанное заявление, следовало бы предположить, что автор имел ввиду «китайскую нацию», а не Китай, поскольку США возглавили бы рейтинг, если исключить из подсчёта тайваньские компании. На долю США приходится 121 крупнейшая в мире корпорация по объёму выручки, т. е. на две корпорации больше, чем у Китая.

Для многих граждан Тайваня любое упоминание о «китайской нации» является чрезвычайно спорным, поскольку у жителей Тайваня есть собственный язык, традиции, история, военные и международные отношения. По этим причинам многие граждане Тайваня могут очень сильно обидеться из-за того, что их 10 лучших компаний были причислены Китаю, несмотря на то, что в списке Fortune Тайвань обозначен в качестве отдельной страны. Недавний социологический опрос показал, что только 3,6% граждан Тайваня считают себя китайцами, в то время как большинство граждан (56,9%) заявили, что они тайваньцы.

Спорным является не только количество китайских компаний, вошедших в список Fortune, но и их качество. Многие из перечисленных китайских компаний работают на рынке, численностью в 1,3 млрд человек, практически не сталкиваясь с какой-либо конкуренцией со стороны иностранных компаний. В банковском секторе КНР доминируют государственные коммерческие банки, входящие в так называемую «Большую четвёрку»: Банк Китая, Китайский строительный банк, Сельскохозяйственный банк Китая и Промышленный и коммерческий банк Китая.

На долю 39 иностранных банков пришлось всего 1,4% банковских активов Китая в 2015 году по сравнению с 2,4% в 2007 году. Всё это есть результат существующих жёстких ограничений в китайской сфере услуг. Иностранные банки не имели права на получение субсидий во время финансового кризиса 2007−08 гг., они сталкиваются с более жёсткими квотами по внешнему долгу, ограничениями, установленными на соотношение кредитов к депозитам. Китайские банки уже давно пользуются «тепличными условиями», что помогло им стать одними из крупнейших банков в мире.

В других секторах также предпринимаются усилия для ограничения конкуренции. Рассмотрим, например, компанию China National Tobacco, которая обладает монополией на крупнейшем в мире рынке сигарет. Мировые табачные бренды сталкиваются с ограничениями. Согласно данным исследовательской компании Euromonitor, на долю China National Tobacco приходится 97% китайского рынка.

Peter Griffin Китайские сигареты

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Действительно, некоторые китайские компании смогли не только вырасти в размерах, но и расширить свой бизнес за пределами Китая. К числу подобных компаний можно отнести такие известные высокотехнологичные компании, как Huawei (61-е место в рейтинге), Alibaba (182-е место в рейтинге), и Xiaomi (468-е место в рейтинге). Тем не менее, помимо нескольких популярных брендов, большинство китайских компаний продолжает вести борьбу за международные рынки. Согласно индексу глобальной конкурентоспособности, Китай занимает 28-е место. КНР значительно отстаёт от первой пятёрки стран, в которую вошли США, Сингапур, Германия, Швейцария и Япония.

Однажды вполне может наступить день, когда Китай действительно займёт доминирующее положение в деловом мире, но, пока Пекин всерьёз не снимет ограничения на иностранные инвестиции и не позволит своим национальным чемпионам конкурировать на равных с иностранными компаниями на собственном рынке, китайские компании не смогут получить необходимый толчок развития и продолжат отставать от своих конкурентов на международных рынках, на которых цена не является единственным фактором.