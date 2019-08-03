3 августа 2019 | Время чтения 4 мин

В течение последних нескольких лет африканские страны прилагали все усилия, чтобы улучшить имидж континента, указывая на значительный прогресс, достигнутый в отдельных странах, и на огромный потенциал континента, чтобы привлечь инвестиции и расширить региональное и глобальное сотрудничество. Африке есть, чем похвастаться.

Александр Белов, , 08:23 — REGNUM

Пока США, которые когда-то являлись защитниками многосторонности, продолжают двигаться в направлении протекционизма, Африка сделала смелый шаг в противоположном направлении, создав крупнейшую в мире зону свободной торговли со времён создания Всемирной торговой организации в 1995 году. К соглашению о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), которое вступило в силу 30 мая 2019 года, присоединились практические все страны континента. Это ещё раз доказывает, что Африка продолжает развиваться, пишут Ландри Сигне и Амина Гураб-Факим в статье для издания Project Syndicate.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

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В течение последних нескольких лет африканские страны прилагали все усилия, чтобы улучшить имидж континента, указывая на значительный прогресс, достигнутый в отдельных странах, и на огромный потенциал континента, чтобы привлечь инвестиции и расширить региональное и глобальное сотрудничество. Африке есть, чем похвастаться.

На протяжении последних нескольких лет среднегодовые темпы роста ВВП Африки постоянно опережали мировые показатели, ожидается, что до 2023 года темпы роста сохранятся на уровне в 6%. Шесть из десяти самых быстрорастущих экономик мира находятся в Африке. Согласно прогнозам компании PricewaterhouseCoopers, на промежутке между 2014 и 2050 годами Нигерия, ЮАР и Египет смогут удержаться в десятке лидеров.

Во много темпы экономического роста Африки обусловлены наличием многочисленного трудоспособного населения и растущих потребительских рынков. На протяжении всего XXI века Африка будет оставаться главным источником глобальной рабочей силы. Африка обладает огромным потенциалом с точки зрения расширения производства и наращивания сбережений, который можно направить на поддержание экономического бума и сокращение уровня нищеты. В 2050 году 10% самых состоятельных жителей Африки — около 250 млн человек — смогут обеспечить пятикратное увеличение спроса на потребительские товары и услуги.

Конечно, никто не гарантирует, что все прогнозы в отношении Африки сбудутся. Если континент хочет получить многочисленные выгоды, связанные с ростом производительности, африканские правительства должны позаботиться о том, чтобы жители континента получили необходимые знания, навыки и возможности.

Образование в Африке (сс) Feed My Starving Children (FMSC)

К счастью, правительства африканских стран работают над созданием необходимой инфраструктуры и институтов. На всем континенте предпринимаются усилия по улучшению качества образования и формированию культуры инноваций. Кроме того, политические лидеры проводят реформы, направленные на улучшение условий ведения бизнеса. Согласно индексу Всемирного банка Doing Business за 2019 год, пять из десяти наиболее развитых стран находятся в Африке, и одна треть всех зарегистрированных реформ были проведены в африканских странах, расположенных к югу от Сахары. В настоящий момент доходы от инвестиций и предпринимательства продолжают быстро расти. Сейчас более 400 африканских компаний могут похвастаться годовой выручкой в размере $1 млрд или более, ещё 700 компаний сообщили о том, что их годовая выручка превысила $500 млн. Согласно статистическим данным за 2019 год, 360 компаний из 32 африканских стран показали впечатляющий средний совокупный темп роста в 46%, по сравнению с 16% в 2018 году.

Выгодные инвестиционные возможности доступны в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и переработка полезных ископаемых. Сельское хозяйство, валовая добавленная стоимость которого, по прогнозам, к 2030 году достигнет $1 трлн в странах Африки к югу от Сахары, привлекает всё больший объём инвестиций из частного сектора. Ожидается также, что к 2036 году Африка получит почти $2 трлн инвестиций на разработку природных ресурсов.

Важно также, что экономика Африки не держится за прошлые стратегии роста. Вместо этого доходы от инвестиций в такие ресурсы, как нефть, могут быть использованы для диверсификации деятельности африканских страны, в том числе за счёт развития высокотехнологичных непроизводственных отраслей, включая информационно-коммуникативные услуги. AfCFTA может увеличить объём внутриафриканской торговли на 15−25% к 2040 году, а также увеличить объём экономического производства на $29 трлн к 2050 году.

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Кейптаун. ЮАР

Среди стран с формирующейся рыночной экономикой Китай проявляет особую активность в рамках расширения своих связей с Африкой, в том числе за счёт инвестиций в индустриализацию континента, модернизацию сельского хозяйства и инфраструктуры. Отношения с Китаем, который, по прогнозам, к 2030 году переместит за рубеж 100 млн промышленных рабочих мест (которые можно легко восполнить за счёт огромных трудовых ресурсов Африки), могут кардинальным образом улучшить положение Африки.

Политические лидеры, деловые круги и граждане Африки всё чаще приходят к выводу, что интегрированная экономика, в основе которой лежат инновационные и быстрорастущие компании и также крупные частные инвестиции, — это ключ к процветающему будущему. Теперь каждая отдельная африканская страна должна внести свой вклад в обеспечение прогресса по всем направлениям, в том числе за счёт реализации таких инициатив, как AfCFTA.