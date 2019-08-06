Для того чтобы понять, что происходит в таких странах, как Россия, Куба, Китай или КНДР, аналитики всегда обращают особое внимание на перестановки в руководстве спецслужб. Что касается президента США Дональда Трампа, который хочет казаться сильным и харизматичным лидером, то выдвижение им конгрессмена-республиканца из Техаса Джона Рэтклиффа на пост уходящего директора Национальной разведки Дэна Коутса действительно о многом говорит, пишет Кент Харрингтон в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

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У Рэтклиффа не было подходящей квалификации для этой работы, кроме его заискивающей лояльности Трампу. Несмотря на то, что Трамп в конечном итоге отказался от кандидатуры Рэтклиффа, он сделал это не из опасений за национальную безопасность, а из опасения того, что его кандидата не утвердят. Тот факт, что Трамп выдвинул такого неподходящего кандидата на должность директора Национальной разведки, говорит о том, насколько высоко его желание поставить спецслужбы на колени.

Джон Рэтклифф

После прихода администрации Трампа профессиональное руководство разведывательного сообщества США пришло к выводу, что молчание — это лучшая тактика борьбы с враждебно настроенным боссом. Но случай с Рэтклиффом, похоже, сулит новые испытания не только американскому разведывательному сообществу, но и союзникам Соединённых Штатов, которые всегда ценили ориентированный на факты, аполитичный подход разведки США. Готовность Трампа назначать подхалимов на топовые должности в сфере национальной безопасности уже нанесла серьёзный удар по системе альянсов, которая составляет основу власти и влияния США в мире.

Проблема не в том, что Трамп хочет политизировать разведывательные органы, что само по себе очень плохо, а в том, что он подорвал эффективность американских спецслужб и их глобальный охват. Так же как инфантильные атаки Трампа на союзников, назначение марионеток на ведущие посты в разведывательных органах посылает миру безошибочный сигнал о том, что США больше не следует считать надёжным и заслуживающим доверия собеседником.

Многие из наиболее ценных секретов, которыми располагают сотрудники американских спецслужб, связаны с давними отношениями с их коллегами за рубежом. Рассмотрим партнёрство между США, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Выкованное в период Второй мировой войны и дополнительно окрепшее во время Холодной войны, данное партнёрство играет критически важное значение в рамках альянса «Пять глаз», который служит основой для коммуникации разведывательных органов по всему миру. Всё это было бы невозможно без последовательно и умелого руководства разведывательной деятельности в каждой отдельной стране, входящей в альянс.

Аналогичным образом, благодаря сотрудничеству на протяжении многих десятилетий американские спецслужбы создали новые партнёрские отношения с бывшими врагами, не в последнюю очередь с Германией и Японией, а также создали глобальную сеть отношений с Южной Кореей и другими союзниками из Юго-Восточной Азии, с Ближнего Востока и из других регионов. Тем не менее история также указывает на деликатный характер подобных отношений, поскольку они весьма уязвимы к политическим потрясениям.

Whitehouse.gov ЦРУ

После почти трёх лет беспричинных оскорблений и провокаций Трамп, по данным исследовательского центра Pew Research Center, подорвал положение Соединённых Штатов практически во всех частях мира. США потеряли доверие и уважение не только среди пресловутых обывателей, но и среди сотрудников внешней разведки. Действительно, было бы крайне наивно полагать, что атаки Трампа в отношении НАТО и заявления о «несправедливости» американо-японского договора о взаимной обороне не повлияли на отношение международной общественности к США.

Традиционно представители американских и союзнических разведслужб всегда делились друг с другом своими оценками, а также стоящей за ними фактической информацией. Тем не менее, когда речь зашла о ядерных намерениях КНДР и деятельности России, то Трамп открыто отверг выводы собственных спецслужб. В остальных случаях он просто раскрыл русским секретную информацию. Что по этому поводу должны думать агенты спецслужб в Лондоне, Берлине, Сеуле и Тель-Авиве?

Можно провести чёткие и тревожные параллели между сегодняшним днём и началом 1980-х годов, когда трансатлантические отношения оказались сильно напряжены. После Исламской революции в Иране и ввода советских войск в Афганистан в 1979 году европейские лидеры стремились дистанцироваться от недавно пришедшей администрации бывшего президента США Рональда Рейгана. США и ЕС придерживались разных взглядов в отношении тогдашних действий России, однако глубокие связи между разведывательными органами сыграли тогда огромную роль в плане сохранения единства Североатлантического союза.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Афганистан. 1989

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Смогут ли спецслужбы сделать то же самое сегодня, ещё предстоит выяснить. Тот факт, что Трамп был готов поставить во главе всего разведывательного сообщества свою неквалифицированную марионетку, не сулит ничего хорошего. Последствия для американского влияния в мире и сотрудничества в сфере разведки очевидны. Так же как провальные кандидатуры Стивена Мура и Германа Кейна — приверженцев Трампа — в Совет управляющих ФРС США, неудачная кандидатура Рэтклиффа ещё больше подорвала авторитет США в глазах их союзников.

Трамп в очередной раз показал, что ставит свои собственные политические интересы выше интересов в сфере национальной безопасности и надлежащего функционирования разведывательных органов.